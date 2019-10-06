Папа римский раскритиковал "жадность новых колонизаторов" Амазонии

Синод по вопросам Амазонии открылся в Ватикане в воскресенье, 6 октября, праздничным богослужением, сообщает информагентство KNA. В рамках этого синода епископы из Южной Америки, члены различных монашеских орденов, представители коренных народов, а также ряд экспертов собираются на протяжении трех недель обсуждать экологические и социальные последствия хищнической эксплуатации богатого природными ресурсами региона Амазонии.

На открытии синода папа римский Франциск призвал епископов "искать новые пути", чтобы не дать церкви "задохнуться в пепле страхов и забот". При этом понтифик указал на ошибки, допущенные во время христианизации Южной Америки, когда людям "навязывали, а не предлагали дары Божьи".

Говоря о сегодняшнем положении в регионе, папа римский раскритиковал "жадность новых колонизаторов" и отметил, что "пожары, устроенные в Амазонии с разрушительными целями", - это не "огонь, о котором идет речь в Евангелии".

В Ватикане обсудят возможность передать обязанности священников отцам семейств

Ожидается, что при обсуждении внутренних проблем католической церкви на Синоде будет идти речь, в том числе, о принятии традиций коренных народов Южной Америки, а также о возможности позволить отцам семейства выполнять обязанности священников, а женщинам занимать в церкви новые должности.

Панамазонский регион объединяет девять государств Южной Америки. В числе 280 представителей различных международных организаций, правозащитников и ученых, которые примут участие в работе cинода по Амазонии, - немецкий исследователь климата Ханс Йоахим Шелльнхубер (Hans Joachim Schellnhuber), сообщает агентство KNA. Право голоса при принятии заключительного документа cинода, однако, будут иметь только 185 так называемых "отцов cинода" - преимущественно епископы.

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