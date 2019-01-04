 Папа римский призвал ЕС принять беженцев с кораблей Sea-Watch и Sea-Eye | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2019

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Европа

Папа римский призвал ЕС принять беженцев с кораблей Sea-Watch и Sea-Eye

49 спасенных в Средиземном море мигрантов находятся на борту кораблей двух НПО в ожидании выхода на берег, где они могут оказаться в безопасности, напомнил понтифик.

Корабль благотворительной организации Sea Watch

Корабль благотворительной организации Sea Watch

Папа римский Франциск призвал политиков стран Евросоюза найти оперативное решение, которое позволит принять спасенных недавно в Средиземном море беженцев. "Я убедительно призываю европейских лидеров проявить конкретную солидарность в отношении этих людей", - заявил понтифик в ходе службы в Ватикане в воскресенье, 6 января.

Контекст

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Вот уже много дней 49 мигрантов, спасенные в Средиземном море, находятся на борту двух кораблей неправительственных организаций в ожидании выхода на берег, где они могут оказаться в безопасности, напомнил Франциск.

Германия готова принять спасенных мигрантов

Судна немецких благотворительных организаций Sea-Watch и Sea-Eye спасли в Средиземном море 22 декабря 2018 года 32 человек, а неделю спустя - еще 17. Многие из них, в том числе женщины и дети, находились на пути в Европу уже продолжительное время и до переправы по морю содержались в лагерях в Ливии.

До сих пор ни Италия, ни Мальта не согласилась принять мигрантов, находящихся на судах волонтеров недалеко от мальтийских берегов. 5 января  представитель министерства внутренних дел ФРГ в Берлине заявил, что правительство Германии готово принять мигрантов в рамках "комплексного европейского решения о перераспределении".

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    Автор: Нермин Исмаил


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