 Папа римский начал апостольскую поездку по странам Балтии | Новости из Германии о Европе | DW | 22.09.2018

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Европа

Папа римский начал апостольскую поездку по странам Балтии

В литовской столице понтифик посетит часовню у Святых ворот с иконой Богородицы Остробрамской, а также музей Оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ.

Папа римский Франциск по прибытии в Литву жмет руку Дале Грибаускайте

Папа римский Франциск по прибытии в Литву жмет руку Дале Грибаускайте

Папа римский Франциск в субботу, 22 сентября, прибыл в Литву в рамках четырехдневной апостольской поездки по странам Балтии. Визит в Вильнюс понтифик начал с выступления на площади перед Президентским дворцом, на котором присутствовали представители литовских властей. Затем Франциск провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

В рамках визита предстоятеля Римско-католической церкви запланированы посещение часовни у Святых ворот с чудотворным образом Богородицы Остробрамской и православного Свято-Духов монастыря, где понтифик встретится с его настоятелем, архиепископом Виленским и Литовским митрополитом Иннокентием.

Контекст

Распад СССР начался с Литвы. В 1990 году она первой из советских республик провозгласила независимость. Сегодня это обстоятельство вызывает у литовцев гордость, а их страна нашла свое место в объединенной Европе. (19.07.2011)

Переживших Холокост в Литве осталось совсем немного. Все они уже преклонного возраста, многие больны или нуждаются в социальной помощи. Репортаж из еврейской общины в Вильнюсе. (19.11.2012)

Никогда еще кинематограф не получал столь близкого доступа к папе римскому. В Каннах состоялась премьера фильма "Папа Франциск, человек слова". (16.05.2018)

Затем Франциск проведет встречу с литовской молодежью, а на следующий день посетит Музей Оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ в Вильнюсе и проведет публичное богослужение в парке Сантака в Каунасе. Папа римский также планирует посетить мемориал жертвам Вильнюсского еврейского гетто.

"Свобода - это сокровище, которое надо беречь"

"Мой визит совпадает со столетием независимости ваших стран и, конечно, воздаст честь всем, кто своими жертвами в прошлом сделали возможной свободу в настоящем, - сказал папа римский в видеообращении к жителям Литвы, Латвии и Эстонии, записанном в преддверии поездки. - Как мы знаем, свобода - это сокровище, которое необходимо постоянно беречь и передавать, как ценное наследие, новым поколениям".

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Видеопослание Папы римского жителям Литвы, Латвии и Эстонии

Аудио- и видеофайлы по теме

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Церковь и политика: как папа римский благословил Ангелу Меркель на проведение саммита G20  

Дональд Трамп посетил папу Франциска в Ватикане  

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