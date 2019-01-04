Папа римский выразил обеспокоенность конфликтом в Донбассе

Папа римский Франциск выразил озабоченность в связи с конфликтом на востоке Украины. В длящемся уже пять лет конфликте в последнее время произошли "новые тревожные события в Черном море", указал понтифик в понедельник, 7 января, в ходе новогоднего приема дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле. Россию при этом он не назвал.
Глава Римско-католической церкви призвал придерживаться "мирного пути урегулирования конфликта" и выступил за уважение международного права, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе". "С этой целью важны инструменты, гарантирующие свободное осуществление религиозных прав", - подчеркнул папа римский.
Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинского населения, страдающего от конфликта прежде всего в восточных областях страны. Он заявил о намерении привлечь еще больше внимания и к другим гуманитарным вопросам, один из которых касается участи многочисленных заключенных.
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Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов