Папа римский впервые признал факты домогательств священников к монахиням

Папа римский Франциск впервые публично признал факты сексуального насилия священников и епископов в отношении монахинь. "Да, были такие священники и даже епископы, которые делали это", - сказал он на борту папского самолета, возвращаясь после визита в Объединенные Арабские Эмираты в Ватикан во вторник, 5 февраля.

По словам понтифика, сексуальное насилие против монахинь может случиться повсюду, однако особенно часто это происходит в "некоторых новых общинах и в некоторых регионах". При этом он не уточнил, о каких именно общинах и регионах идет речь. Франциск сказал, что руководство церкви уже давно работает над решением данной проблемы, некоторые священники были отстранены от служения, а женские приходы, где сексуальное насилие происходило особенно часто, расформированы.

Франциск отметил, что еще его предшественник Бенедикт "нашел в себе мужество расформировать одну такую общину, в которой укоренилось женское рабство, рабство, доходившее до сексуального порабощения женщин со стороны священников и основателя общины". Представитель Франциска пояснил, что понтифик имел в виду конгрегацию Созерцательных сестер Общества Святого Иоанна во Франции. Папа отметил, что Бенедикт был весьма твердым и последовательным и начал расследование в отношении еще одной общины, "повинной в сексуальном и экономическом разложении".

Резонансный скандал

Церковь не может отрицать подобные случаи, подчеркнул Франциск, добавив, что у церковного руководство достаточно воли, чтобы принять более решительные меры.

На прошлой неделе широкий резонанс вызвала отставка австрийского священника Херманна Гайслера, который агрессивно домогался немецкой монахини Дорис Вагнер (Doris Wagner) во время ее исповеди. Ранее Вагнер проинформировала Ватикан о сексуальном насилии и домогательствах, которым она подвергалась за время своего восьмилетнего служения.

В 2008 году ныне 34-летняя монахиня была, по ее собственным словам, изнасилована священником, и она сообщила об этом предстоятелю общины в Риме. После этого Вагнер подверглась домогательствам со стороны другого священника, судя по всему, Гайслера, который принуждал ее к интимным отношениям. Сам Гайслер отверг выдвинутые против него обвинения. В рамках дисциплинарной проверки в 2014 году он получил лишь предупреждение.

Смотрите также:

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Харви Вайнштейн Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Кевин Спейси Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Не редкость в Голливуде Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие в Европарламенте Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Парламент и Минобороны Великобритании 3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие над беженцами 3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Спорт и арт-сообщество О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют А что в России? История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать Автор: Никита Баталов

