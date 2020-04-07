Пандемия привела к тяжелой рецессии экономики Германии

Ведущие экономические институты ФРГ опубликовали в среду, 8 апреля, прогноз развития немецкой экономики на фоне пандемии коронавируса. "Пандемия спровоцирует тяжелую рецессию в Германии", - заявили экономисты в докладе для федерального правительства. По их оценкам, в 2020 году ВВП сократится на 4,2%, а в 2021 году вырастет на 5,8%.

Самый резкий спад придется на второй квартал текущего года: ВВП снизится на 9,8 процента, что станет негативным рекордом для немецкой экономики с 1970 года. Это отразится и на рынке труда, и на бюджете ФРГ. Безработица может вырасти до 5,9% или на 2,5 млн человек, а количество работающих по сокращенному графику увеличится до 2,4 млн человек. Совокупный дефицит общественных бюджетов Германии (федерации, земель, коммун и государственных касс социального страхования) достигнет рекордного показателя в 159 млрд евро.

При этом эксперты уверены, что у германского правительства есть возможности для выхода из кризиса и восстановления экономики в среднесрочной перспективе.

Прогноз воодушевил министра экономики Германии

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmeier), комментируя прогноз институтов, заявил, что его "воодушевляет этот диагноз" и он надеется на быстрое восстановление экономики после пандемии.

Впрочем, эксперты в своем докладе говорят и об угрозах ухудшения, например, выход из карантина может привести к новой волне распространения коронавируса. С другой стороны, дальнейшая остановка производства грозит банкротствами и ростом безработицы.

Пять ведущих научно-исследовательских институтов в области экономики дважды в год представляют совместный прогноз развития экономики Германии. В проекте принимают участие Мюнхенский институт экономических исследований ifo, Институт экономических исследований в Берлине (DIW), Кильский институт мировой экономики (IFW), Институт экономических исследований в Галле (IWH) и Институт экономических исследований в Эссене (RWI).

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