Пандемия и Большой: директор главного театра России о его будущем

DW: О чем думает генеральный директор главного театра России? Ваша первая мысль сегодня? Вот вы проснулись и о чем подумали?

Владимир Урин: Я думаю, любой человек просыпается сегодня и первая мысль у него, конечно: когда это закончится? При этом возвращение к нормальной жизни, к той, к которой мы привыкли, когда нет никаких опасений, наверное, предстоит достаточно постепенное. И я как директор Большого театра думаю: как это произойдет?

Но давайте подумаем сначала, когда это произойдет. Понятно, что с театрально-зрелищными предприятиями, то есть там, где собираются люди в большом количестве, это произойдет в последнюю очередь. Они откроются последние. Более того, мы должны понимать: если в драматическом театре на сцене во время спектакля задействовано 10-12 артистов плюс обслуживающий персонал, то в музыкальном театре только в оркестровой яме сидят до восьмидесяти человек, причем никакой дистанции они соблюдать не могут.

К величайшему сожалению, если дело касается музыкального театра, в котором работают массовые коллективы, такие как оркестр, хор, миманс, где в спектаклях участвует большое количество людей, то никаких санитарных норм, кроме разве что проверки при входе в театр, есть ли у человека температура и как он себя чувствует, там нет. Одеть маску на артиста хора невозможно, - как и на артиста, играющего на духовом инструменте в оркестре, или на вокалиста.

А артисты балета? Они работают, так сказать, в непосредственном прикосновении друг к другу. Без этого никак. Поэтому надо понять, что музыкальный театр может открыться только тогда, когда санитарные ограничения будут максимально сняты.

Вот почему мы приняли решение в Большом театре с 1 июня уйти в отпуск. А отпуск в Большом театре у творческого коллектива - 56 календарных дней. То есть реально он продлится до конца июля. Если включить и май, то это, в общей сложности, около двух с половиной месяцев. Я очень надеюсь, что за эти два с половиной месяца ситуация стабилизируется. И только тогда мы сможем реально понять, есть ли возможность начать репетиционный процесс.

- Но если они так долго еще будут в отпуске, сколько им нужно времени, чтобы войти в форму?

- Несмотря на то, что артисты максимально стараются поддерживать форму, занимаются дома, выходят к станку, выкладывают свои видео, и я вижу, как они занимаются, но возможности, естественно, у них сейчас ограниченные. Артистам балета после такого перерыва (а начался он еще в марте), конечно же, нужно много времени. Я разговаривал с руководителем балета, он считает, что меньше трех-четырех недель репетиций недостаточно для того, чтобы артисты балета вошли в форму, возможную для исполнения репертуара театра.

- То есть мы говорим о сентябре?

- То есть мы говорим реально о середине сентября. Не ранее. У артистов оперы ситуация та же самая, хотя им времени, конечно, нужно немного меньше. Оркестру, хору тоже меньше. А вот артистам балета необходимы 3-4 недели репетиций для того, чтобы они смогли работать на площадке. Но середина сентября, - если ситуация прояснится. Если эти сроки затянутся, то соответственно и сроки вхождения артистов будут более длительными.

- Давайте поговорим о финансовой стороне. Билеты у вас сейчас не продаются, выручки нет, одни затраты…

- Вы должны понимать, что около 60 с лишним процентов нашего бюджета - это субсидии государства. 36-37 процентов - это нами заработанные средства и деньги спонсоров. Что касается спонсоров, то они остались и по-прежнему все те, кто помогает театру, продолжают ему помогать и никакого сокращения этих средств нет. Субсидии государства тоже полностью сохраняются. То есть государство полностью выполняет все обязательства, независимо от того, работаем мы или нет. Более того: только что правительство приняло решение о выделении дополнительных средств нам и Эрмитажу, понимая, что выпадающих доходов нет, то есть билеты мы не продаем. И мы практически сохраняем нашу заработную плату (может быть, с небольшим очень сокращением) в тех размерах, в которых мы платили эту заработную плату, когда люди работали.

- А вы не рассматриваете в качестве варианта на будущее, например, снижение больших гонораров звезд?

- Как я понимаю, речь идет здесь о западных звездах, о тех, кого мы приглашаем для участия в спектаклях. Этот вопрос волнует не только меня, но и очень многих интендантов и руководителей музыкальных театров. Я почти стопроцентно уверен, что экономическая ситуация, которая изменится после эпидемии коронавируса, да и уже изменилась в мире, конечно, повлечет за собой и снижение этих гонораров. Безусловно.

- Может, еще и билеты подешевле сделать?

- Тоже. Потому что мы должны понимать: во-первых, будет психологический барьер, люди будут бояться ходить в театр, в кинотеатр, в концертный зал. Во-вторых, у людей и экономическая ситуация изменилась. И если мы, руководители театров, не учтем эти обстоятельства, то проиграем. Надо понимать и учитывать эти обстоятельства обязательно.

Большой театр во время пандемии коронавируса

- Любой музыкальный театр, в том числе и Большой театр, - это еще и гастроли, масса международных проектов. Что с ними? Вы же планируете на несколько лет вперед...

- Мы планируем на 3-4 года вперед. И, конечно, все эти планы сейчас требуют корректировки. Тут много аспектов. Во-первых, мы не выпустили целый ряд спектаклей. Мы не выпустили "Вечер одноактных балетов" молодых хореографов, мы не выпустили "Дон Жуана" Моцарта, нашу оперную премьеру, мы не выпустили спектакль "Мастер и Маргарита"… Это премьеры, которые уже не состоялись. Сейчас мы занимаемся корректировкой, обсуждаем, когда эти премьеры могут быть выпущены. Во-вторых, тут есть еще одна проблема: у нас в целом ряде проектов участвует большое количество иностранцев.

- ...которые сейчас сидят в своих странах.

- ...Которые сейчас сидят в своих странах. Поэтому мы будем выпускать, в первую очередь, то, что делают наши соотечественники, наши хореографы, наши режиссеры и так далее.

Вы задали вопрос о гастролях. У нас на сегодняшний день отменены гастроли оперной труппы во Франции, отменены гастроли и участие в фестивале в Словении, отменены гастроли балетной труппы в Америке. То есть уже за это время отменены три больших гастрольных проекта. Это связано очень серьезно с финансовыми затратами. Это не только выручка. Были проданы билеты, были приобретены авиабилеты, были заказаны отели… Вся машина по организации гастролей крутилась. А у нас впереди, в ноябре-месяце, гастроли в Японии. Мы спрашиваем наших японских коллег: дорогие коллеги, как? Они говорят, что пока продают билеты.

- Но они уже вышли из карантина.

- Они-то вышли, а вот выйдем ли мы?..

Полную версию интервью смотрите на нашем канале в YouTube.

Смотрите также: