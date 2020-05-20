 Пандемия и Большой: директор главного театра России о его будущем | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Пандемия и Большой: директор главного театра России о его будущем

Пандемия коронавируса тяжело ударила и по культуре. Что происходит сейчас с главным театром России? Об этом - в интервью ведущего программы #НаВолне Юрия Решето с директором Большого театра Владимиром Уриным.

Владимир Урин во время интервью с Юрием Решето

DW: О чем думает генеральный директор главного театра России? Ваша первая мысль сегодня? Вот вы проснулись и о чем подумали?

Владимир Урин: Я думаю, любой человек просыпается сегодня и первая мысль у него, конечно: когда это закончится? При этом возвращение к нормальной жизни, к той, к которой мы привыкли, когда нет никаких опасений, наверное, предстоит достаточно постепенное. И я как директор Большого театра думаю: как это произойдет?

Но давайте подумаем сначала, когда это произойдет. Понятно, что с театрально-зрелищными предприятиями, то есть там, где собираются люди в большом количестве, это произойдет в последнюю очередь. Они откроются последние. Более того, мы должны понимать: если в драматическом театре на сцене во время спектакля задействовано 10-12 артистов плюс обслуживающий персонал, то в музыкальном театре только в оркестровой яме сидят до восьмидесяти человек, причем никакой дистанции они соблюдать не могут.

Большой театр

К величайшему сожалению, если дело касается музыкального театра, в котором работают массовые коллективы, такие как оркестр, хор, миманс, где в спектаклях участвует большое количество людей, то никаких санитарных норм, кроме разве что проверки при входе в театр, есть ли у человека температура и как он себя чувствует, там нет. Одеть маску на артиста хора невозможно, - как и на артиста, играющего на духовом инструменте в оркестре, или на вокалиста.
А артисты балета? Они работают, так сказать, в непосредственном прикосновении друг к другу. Без этого никак. Поэтому надо понять, что музыкальный театр может открыться только тогда, когда санитарные ограничения будут максимально сняты.

Вот почему мы приняли решение в Большом театре с 1 июня уйти в отпуск. А отпуск в Большом театре у творческого коллектива - 56 календарных дней. То есть реально он продлится до конца июля. Если включить и май, то это, в общей сложности, около двух с половиной месяцев. Я очень надеюсь, что за эти два с половиной месяца ситуация стабилизируется. И только тогда мы сможем реально понять, есть ли возможность начать репетиционный процесс.

- Но если они так долго еще будут в отпуске, сколько им нужно времени, чтобы войти в форму?

- Несмотря на то, что артисты максимально стараются поддерживать форму, занимаются дома, выходят к станку, выкладывают свои видео, и я вижу, как они занимаются, но возможности, естественно, у них сейчас ограниченные. Артистам балета после такого перерыва (а начался он еще в марте), конечно же, нужно много времени. Я разговаривал с руководителем балета, он считает, что меньше трех-четырех недель репетиций недостаточно для того, чтобы артисты балета вошли в форму, возможную для исполнения репертуара театра.

- То есть мы говорим о сентябре?

- То есть мы говорим реально о середине сентября. Не ранее. У артистов оперы ситуация та же самая, хотя им времени, конечно, нужно немного меньше. Оркестру, хору тоже меньше. А вот артистам балета необходимы 3-4 недели репетиций для того, чтобы они смогли работать на площадке. Но середина сентября, - если ситуация прояснится. Если эти сроки затянутся, то соответственно и сроки вхождения артистов будут более длительными.

- Давайте поговорим о финансовой стороне. Билеты у вас сейчас не продаются, выручки нет, одни затраты…

- Вы должны понимать, что около 60 с лишним процентов нашего бюджета - это субсидии государства. 36-37 процентов - это нами заработанные средства и деньги спонсоров. Что касается спонсоров, то они остались и по-прежнему все те, кто помогает театру, продолжают ему помогать и никакого сокращения этих средств нет. Субсидии государства тоже полностью сохраняются. То есть государство полностью выполняет все обязательства, независимо от того, работаем мы или нет. Более того: только что правительство приняло решение о выделении дополнительных средств нам и Эрмитажу, понимая, что выпадающих доходов нет, то есть билеты мы не продаем. И мы практически сохраняем нашу заработную плату (может быть, с небольшим очень сокращением) в тех размерах, в которых мы платили эту заработную плату, когда люди работали.

- А вы не рассматриваете в качестве варианта на будущее, например, снижение больших гонораров звезд?

- Как я понимаю, речь идет здесь о западных звездах, о тех, кого мы приглашаем для участия в спектаклях. Этот вопрос волнует не только меня, но и очень многих интендантов и руководителей музыкальных театров. Я почти стопроцентно уверен, что экономическая ситуация, которая изменится после эпидемии коронавируса, да и уже изменилась в мире, конечно, повлечет за собой и снижение этих гонораров. Безусловно.

- Может, еще и билеты подешевле сделать?

- Тоже. Потому что мы должны понимать: во-первых, будет психологический барьер, люди будут бояться ходить в театр, в кинотеатр, в концертный зал. Во-вторых, у людей и экономическая ситуация изменилась. И если мы, руководители театров, не учтем эти обстоятельства, то проиграем. Надо понимать и учитывать эти обстоятельства обязательно.

Большой театр

Большой театр во время пандемии коронавируса

- Любой музыкальный театр, в том числе и Большой театр, - это еще и гастроли, масса международных проектов. Что с ними? Вы же планируете на несколько лет вперед...

- Мы планируем на 3-4 года вперед. И, конечно, все эти планы сейчас требуют корректировки. Тут много аспектов. Во-первых, мы не выпустили целый ряд спектаклей. Мы не выпустили "Вечер одноактных балетов" молодых хореографов, мы не выпустили "Дон Жуана" Моцарта, нашу оперную премьеру, мы не выпустили спектакль "Мастер и Маргарита"… Это премьеры, которые уже не состоялись. Сейчас мы занимаемся корректировкой, обсуждаем, когда эти премьеры могут быть выпущены. Во-вторых, тут есть еще одна проблема: у нас в целом ряде проектов участвует большое количество иностранцев.

- ...которые сейчас сидят в своих странах.

- ...Которые сейчас сидят в своих странах. Поэтому мы будем выпускать, в первую очередь, то, что делают наши соотечественники, наши хореографы, наши режиссеры и так далее.

Вы задали вопрос о гастролях. У нас на сегодняшний день отменены гастроли оперной труппы во Франции, отменены гастроли и участие в фестивале в Словении, отменены гастроли балетной труппы в Америке. То есть уже за это время отменены три больших гастрольных проекта. Это связано очень серьезно с финансовыми затратами. Это не только выручка. Были проданы билеты, были приобретены авиабилеты, были заказаны отели… Вся машина по организации гастролей крутилась. А у нас впереди, в ноябре-месяце, гастроли в Японии. Мы спрашиваем наших японских коллег: дорогие коллеги, как? Они говорят, что пока продают билеты.

- Но они уже вышли из карантина.

- Они-то вышли, а вот выйдем ли мы?..

Полную версию интервью смотрите на нашем канале в  YouTube.

Смотрите также:

  • Берлинская филармония

    От Большого театра до Карнеги-холла: где в мире лучше звучит музыка

    Берлинская филармония

    Модернисткая, очень необычная для своего времени концепция здания, построенного в 1963 году по проекту архитектора Ганса Шаруна (Hans Scharoun), вызвала в свое время немало споров. Но сегоднят Берлинская филармония – один из символов немецкой столицы. Концертный зал славится великолепной акустикой. Ее обеспечивают особая конструкция стен и мягкая обивка потолка.

  • Байройтский фестивальный театр

    От Большого театра до Карнеги-холла: где в мире лучше звучит музыка

    Байройтский фестивальный театр

    Этот оперный театр был предназначен специально для постановок опер Рихарда Вагнера (Richard Wagner) в рамках Байройтского фестиваля. Здание построено под руководством самого композитора на базе проекта Готфрида Земпера (Gottfried Semper). Зал похож на амфитеатр. Оркестр скрыт под сценой. Во многом именно это обеспечивает уникальный акустический баланс между оркестром и певцами.

  • Большой театр в Москве

    От Большого театра до Карнеги-холла: где в мире лучше звучит музыка

    Большой театр в Москве

    Историческое здание этого театра оперы и балета считается национальным символом России. Открытие Большого театра состоялось в январе 1825 года. В XX веке его некогда безупречная акустика оказалась под угрозой. Проблемы возникли из-за бетона, которым залили пол в партере. Деревянный паркет положили прямо на него. Театр был реконструирован с помощью немецких фирм, и зал снова "зазвучал".

  • Карнеги-холл

    От Большого театра до Карнеги-холла: где в мире лучше звучит музыка

    Карнеги-холл в Нью-Йорке

    И этот расположенный в центре Манхэттена концертный зал прославился на весь мир своей акустикой. Он открылся в 1891 году торжественным маршем, написанным к церемонии коронации российского императора Александра III. Исполнял его Нью-Йоркский симфонический оркестр, которым дирижировал Чайковский. Концертный зал носит имя предпринимателя и филантропа Эндрю Карнеги, финансировавшего его строительство.

  • Театр Принца-регента

    От Большого театра до Карнеги-холла: где в мире лучше звучит музыка

    Театр Принца-регента в Мюнхене

    Проектируя интерьер этого здания, архитекторы пытались создать в нем такую же акустику, как в Байройтском фестивальном театре. Но в зале оперного театра в Байройте сцена, потолок, пол, стулья, колонны выполнены из дерева, а открывшийся в 1901 году Театр Принца-регента представляет собой конструкцию из бетона и стали. Из-за этого он несколько уступает байройтскому образцу.

  • Оперный театр в Сиднее

    От Большого театра до Карнеги-холла: где в мире лучше звучит музыка

    Оперный театр в Сиднее

    Вообще-то его акустика, сцена и оркестровая яма оставляют желать лучшего. Но само здание признано одним из самых выдающихся памятников современной архитектуры в мире и является не только символом Сиднея, но и одной из главных достопримечательностей Австралии. Театр открыт в 1973 году британской королевой Елизаветой. В 2007 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Большой концертный зал Венского музыкального общества

    От Большого театра до Карнеги-холла: где в мире лучше звучит музыка

    Большой концертный зал в Вене

    Открытие удивительной красоты концертного зала Венского музыкального общества состоялось в январе 1870 года. Сегодня он известен во всем мире, и не последнюю роль тут играет его великолепная акустика. Каждый год на этой сцене традиционно проходит новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Выступить здесь - большая честь для любой знаменитости.

  • Ратуша в Вуппертале

    От Большого театра до Карнеги-холла: где в мире лучше звучит музыка

    Ратуша в Вуппертале

    Это старое здание в стиле неоренессанса, построенное в 1900 году, является истинным украшением Вупперталя. А акустика его главного зала не уступает акустике самых знаменитых концертных залов. Поэтому здесь и выступают известные мировые оркестры.

    Автор: Конни Пауль, Наталия Королева


Контекст

Культурная жизнь на диване: где и что посмотреть во время коронавируса

Коронавирус заставил культурную жизнь переместиться в интернет. Рассказываем, как послушать известных музыкантов и посмотреть на мировые шедевры, не покидая дома. (23.03.2020)  

В Большом театре и не только: где играют органы из Германии

Немецкая органная музыка и строительство органов внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На немецких органах играют во многих странах мира, в том числе и в России. (07.12.2017)  

Немецкие мастера вернули звук Большому театру

После реконструкции исторического здания Большого театра в Москве этот национальный символ России вновь сияет во всем своем великолепии - и "звучит", как никогда. Во многом это заслуга специалистов из Германии. (21.10.2011)  

В Москве после реконструкции открылся Большой театр

Историческая сцена Государственного академического Большого театра открылась в Москве после многолетней реконструкции, стоившей 21 миллиард рублей. Гала-концерт в честь открытия транслировался в десятках стран мира. (28.10.2011)  

Коронавирус парализовал немецкую культуру

Эпидемия коронавируса уже сейчас в значительной мере парализовала культурную жизнь Германии. (12.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лидер группы "Ленинград" о коронавирусе, политике и демократии в России. Сергей Шнуров #наВолне  

Отложенная премьера балета "Нуреев" в Большом театре - DW Новости  

Редкая профессия: оперный суфлер (видео)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW