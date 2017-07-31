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Панамский канал

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© Tim Somerset/Maxppp -Arles, France le 21 05 2012 -/ Accessoire de choix quand il est question de mettre une petite touche d’originalite dans sa tenue, le chapeau redevient de plus en plus a la mode, notamment le Panama en paille ou en tissus. ./Accessory of choice when it comes to a small twist in his outfit, the hat becomes increasingly fashionable, especially in the Panama straw or tissue. |

Стильный аксессуар: из какой страны пришла панама? 31.07.2017

Мы часто говорим "русский борщ", хотя этот борщ - украинский. Мы считаем Кармен символом Испании, но она не испанка, а цыганка. Так и шляпа панама - вовсе не из Панамы...
The COSCO Shipping Panama cargo ship prepares to cruise past the old Pedro Miguel locks, as it heads towards the new Cocoli locks, part of the new Panama Canal expansion project, in Panama City, Sunday June 26, 2016. Authorities are hosting a big bash to inaugurate newly expanded locks that will double the Canal's capacity, as the country makes a multibillion-dollar bet on a bright economic future despite tough times for international shipping. (AP Photo/Dario Lopez-Mills) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/D. Lopez-Mills

Панамский канал: путь вновь открыт 27.06.2016

Работы по расширению Панамского канала шли 9 лет и завершились на 2 года позже срока. Теперь по этому пути смогут проходить суда, которые перевозят до 14 тыс. контейнеров с грузом.
22.6.2016 *** View of the Miraflores Locks in the Panama Canal near to Panama City on June 22, 2016. The canal's expansion project will be officially inaugurated on June 26. The expansion of the Panama Canal -- through which five percent of world maritime commercial traffic already passes -- will allow to take ships carrying three times as much cargo as before, up to 14,000 containers. / AFP / RODRIGO ARANGUA (Photo credit should read RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/R. Arangua

Панамский канал: путь открыт 27.06.2016

Работы по расширению Панамского канала шли 9 лет и завершились на 2 года позже срока. Теперь по этому пути смогут проходить суда, которые перевозят до 14 тыс. контейнеров с грузом.
Thousands of spectators watch as the Panama flagged, COSCO Shipping Neopanamax cargo ship, prepares to cross the new new Agua Clara locks, part of the Panama Canal expansion project, near the port city of Colon, Panama, Sunday June 26, 2016. Authorities are hosting a big bash to inaugurate newly expanded locks that will double the Canal's capacity, as the country makes a multibillion-dollar bet on a bright economic future despite tough times for international shipping.. (AP Photo/Moises Castillo) | © picture-alliance/AP Photo/M. Castillo

Панамский канал: больше, шире, глубже 26.06.2016

Скандал с "панамскими досье" подпортил имидж маленькой страны в Центральной Америке. Торжественное открытие расширенного Панамского канала 26 июня должно исправить сложившуюся ситуацию.
Demostrators hold letters reading No to the canal as they they take part in a march against the construction of an inter-oceanic canal in Managua on December 10, 2014. The construction of an inter-oceanic canal by Chinese company HK Nicaragua Development is scheduled to begin on December 22 and has a cost of 50 thousand million dollars. AFP PHOTO / Inti OCON (Photo credit should read Inti Ocon/AFP/Getty Images)

В Никарагуа начались работы по прокладке канала между двумя океанами 23.12.2014

Никарагуанский канал станет альтернативой Панамскому. Водная магистраль глубиной в 30 метров будет способна пропускать суда сверхтяжелого класса грузоподъемностью до 400 тысяч тонн.
Ein Containerschiff im Panama-Kanal nahe der Pedro Miguel Locks, Panama (Archivfoto vom 03.09.2007). Foto: EPA/ALEJANDRO BOLIVAR dpa (zu dpa «Offshore Leaks»: Daten machen Tricks der Reichen sichtbar vom 04.04.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

100 лет Панамскому каналу: новые планы вокруг судоходного пути 15.08.2014

Это, пожалуй, одна из главных историй успеха Латинской Америки: за 100 лет Панамский канал превратился из милитаристского проекта США в символ экономического подъема Панамы.

Немецкие фирмы хотят участвовать в расширении Панамского канала 19.04.2007