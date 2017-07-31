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Мы часто говорим "русский борщ", хотя этот борщ - украинский. Мы считаем Кармен символом Испании, но она не испанка, а цыганка. Так и шляпа панама - вовсе не из Панамы...
Работы по расширению Панамского канала шли 9 лет и завершились на 2 года позже срока. Теперь по этому пути смогут проходить суда, которые перевозят до 14 тыс. контейнеров с грузом.
Скандал с "панамскими досье" подпортил имидж маленькой страны в Центральной Америке. Торжественное открытие расширенного Панамского канала 26 июня должно исправить сложившуюся ситуацию.
Никарагуанский канал станет альтернативой Панамскому. Водная магистраль глубиной в 30 метров будет способна пропускать суда сверхтяжелого класса грузоподъемностью до 400 тысяч тонн.
Это, пожалуй, одна из главных историй успеха Латинской Америки: за 100 лет Панамский канал превратился из милитаристского проекта США в символ экономического подъема Панамы.
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