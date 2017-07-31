Панамский канал

Стильный аксессуар: из какой страны пришла панама?

Мы часто говорим "русский борщ", хотя этот борщ - украинский. Мы считаем Кармен символом Испании, но она не испанка, а цыганка. Так и шляпа панама - вовсе не из Панамы...