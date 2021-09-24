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Памфилова, Элла

A woman walks to cast her ballot at a polling station on the last day of three-day long parliamentary elections in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

ЦИК утвердил окончательные итоги выборов в Госдуму РФ 24.09.2021

ЦИК РФ подвел окончательные итоги выборов в Госдуму и отклонил требование партии "Яблоко" признать результаты голосования недействительными из-за многочисленных нарушений.
Ella Pamfilova, head of the Central Election Commission, reacts as she addresses the media after poll close in the Russian parliamentary election, at the commission's headquarters in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Политологи призвали ЦИК не мешать анализу итогов выборов в России 22.09.2021

Подписанты пожаловались на невозможность скопировать данные об итогах выборов в Excel. Фактически ЦИК реализует принцип ограниченной открытости, констатируется в открытом письме политологов Памфиловой.
People gather to protest against the results of the Parliamentary election in Moscow, Russia, Monday, Sept. 20, 2021. The results in the other six regions that were allowed to vote online have been detailed. In Moscow, approval of the ruling party has always been particularly low and protest voting has been widespread. Candidates from the Communist Party called for demonstrations later in the day. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Независимые депутаты потребовали от ЦИК отменить итоги выборов в РФ 22.09.2021

Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов разместила петицию к ЦИК и его главе Элле Памфиловой с требованием признать выборы несостоявшимися из-за многочисленных нарушений.

"Кремль демонстрирует силу": итоги выборов в Думу, скандал с электронным голосованием, что дальше? 20.09.2021

Формальный контроль над Госдумой Владимиру Путину важнее того, насколько общество будет доверять новому парламенту, считают независимые эксперты. И несистемные оппозиционеры там Кремлю не нужны.

Wahlen in Russland: Elektronische Abstimmung Jahr/Ort: Moskau, 20.09.2021 Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden.

Электронное голосование в Москве, или Госуслуги от Памфиловой 20.09.2021

Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.
Parlamentswahl in Russland, Auszählungen MOSCOW, RUSSIA SEPTEMBER 19, 2021: Electoral officials during vote count at Polling Station No 142 during the 2021 Russian parliamentary election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS111360

"Единая Россия" получает конституционное большинство в Госдуме 20.09.2021

ЦИК РФ отложил брифинг с объявлением официальных результатов выборов, пишет "Медуза". По данным ЦИК, ЕР получает более 300 из 450 мест в Госдуме.
Agitation für die Jabloko-Partei, ein Kandidat dieser Partei Sergei Mitrochin, ein Mitarbeiter der NGO Golos Dmitri Udot (mit dem DW Mikrofon), die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Ella Pamfilowa und eine Sitzung der Zentralen Wahlkommission. DW/Y.Wischnewetskaya

Памфилова: ЦИК не переносил подведения итогов онлайн-голосования в Москве 20.09.2021

По словам Эллы Памфиловой, для перенесения подведения результатов онлайн-голосования на сутки "должен был бы собраться ЦИК". "Почему Москва так долго подводит эти итоги", глава комиссии не знает.
HANDOUT - 30.10.2018, Russland, Moskau: Dieses von Sputnik Kremlin zur Verfügung gestellte Foto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, und Ella Pamfilowa, Leiterin der zentralen russischen Wahlkommission, während einer Feier zum 25-jährigen Bestehen des russischen Wahlsystems im Moskauer Kreml. Foto: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Глава ЦИК РФ обвинила Германию и США в хакерских атаках 19.09.2021

Кибератаки на единый портал госуслуг и на правительственный сайт для дистанционного электронного голосования "зашкаливают", заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Большинство из них, по ее словам, идут из США и ФРГ.
17.09.2021 6652864 17.09.2021 A man casts his ballot at a polling station during parliamentary elections, in Krasnodar, Russia. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021. Voters will elect members of the Russian State Duma and heads of nine Russian regions and 39 constituent regions. Vitaly Timkiv / Sputnik

Второй день выборов в Госдуму РФ: нарушения множатся 18.09.2021

Факты разнообразных нарушений подтверждают как в общероссийском общественном движении в защиту прав избирателей "Голос", так и в Центризбиркоме России.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

НГ: В Подмосковье прошел тренинг по фальсификации выборов 02.09.2021

В распоряжение "Новой газеты" попала аудиозапись с инструктажа по фальсификации выборов. "Против ваших вбросов не сработает никакое "Умное голосование", - убеждает куратор тренинга.
Vorbereitung der Wahlbeobachter in der Zentrale der Bewegung 'Golos' für die Präsidentenwahlen in Russland 2018. Rechte: Navalny-Wahlstab

Глава ЦИК РФ: "Голос" сможет продолжить наблюдать за выборами 20.08.2021

Элла Памфилова заявила, что члены движения в защиту прав избирателей не будут поражены в правах и смогут пойти наблюдателями туда, куда посчитают нужным.
Andrei Pivovarov, the head of Open Russia movement, speaks with media in Moscow, Russia, Thursday, July 9, 2020. Russian authorities are ramping up their pressure on dissent ahead of the country's parliamentary election, arresting one opposition activist and raiding several others' homes. Pivovarov has been pulled off a plane at St. Petersburg's airport and is to be taken to Krasnodar in southern Russia on Tuesday as part of a criminal probe against him. Open Russia movement dissolved itself last week. (AP Photo/Denis Kaminev)

Глава ЦИК РФ подтвердила право Пивоварова участвовать в выборах в Госдуму 18.07.2021

Избирательное право экс-сотрудника "Открытой России" "не поражено", заявила Элла Памфилова. ЦИК отреагировал на жалобу Андрея Пивоварова о препонах со стороны ФСИН для участия в выборах в Госдуму.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Праймериз "Единой России": знакомые лица и новые 02.06.2021

Единороссы подвели итоги внутрипартийного отбора кандидатов в депутаты следующего созыва Госдумы. DW - о результатах этих праймериз и возможностях, которыми могла бы воспользоваться оппозиция.

Es geht um ein Treffen von der Chefin der zentralen Wahlkommission Russlands Ella Pamfilowa mit Politikwissenschaftlern, Wahlexperten, u.a. Vertreter der unabhängigen Wahlbeobachtungsgruppe Golos Grigory Melkonyanz etc. Sie wurden heute, am 26.02.2021 von unserem Korrespondenten in Moskau Sergey Satanovskiy geschossen.

Голосования на пеньках не будет: о чем Памфилова говорила с политологами 26.02.2021

На встрече в ЦИК Элла Памфилова рассказала об уроках скандальных выборов в Мосгордуму и отреклась от "голосования на пеньках".

В стране вакцинация. Кинохиты декабря. День Конституции РФ – "Заповедник", выпуск 149, 13.12.20 13.12.2020

Путин поет песню о начавшейся в России вакцинации от коронавируса. Эммануэль и Бриджит Макрон, Трамп, Помпео, Нетаньяху, Ганц, Меркель, Путин и Байден в нашей киноподборке. Путин, Песков, Терешкова, Памфилова, Лавров, Захарова, Володин, Матвиенко и Золотов в сюжете про день рождения Конституции России. Смотрите в 149-м выпуске "Заповедника"!

Живая Единая Россия. Врачи у нас зажрались. Басни по последним новостям – "Заповедник", выпуск 148, 06.12.20 07.12.2020

Путин, Медведев, Соловьев, Киселев, Кудрин, Зюганов, Жириновский и Памфилова выкапывают и оживляют Единую Россию. Путин, Матвиенко, Володин и Мишустин поют песню о том, что в следующем году надо будет дать меньше денег врачам и больше – пропагандистам. Навальный, Лукашенко, Лавров, Трамп, Путин, Меркель и Макрон с баснями о происходящем в России и мире. Смотрите в 148-м выпуске "Заповедника"!
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