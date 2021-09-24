Памфилова, Элла

Памфилова: ЦИК не переносил подведения итогов онлайн-голосования в Москве

По словам Эллы Памфиловой, для перенесения подведения результатов онлайн-голосования на сутки "должен был бы собраться ЦИК". "Почему Москва так долго подводит эти итоги", глава комиссии не знает.