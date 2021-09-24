Памфилова, Элла

Формальный контроль над Госдумой Владимиру Путину важнее того, насколько общество будет доверять новому парламенту, считают независимые эксперты. И несистемные оппозиционеры там Кремлю не нужны.
Путин поет песню о начавшейся в России вакцинации от коронавируса. Эммануэль и Бриджит Макрон, Трамп, Помпео, Нетаньяху, Ганц, Меркель, Путин и Байден в нашей киноподборке. Путин, Песков, Терешкова, Памфилова, Лавров, Захарова, Володин, Матвиенко и Золотов в сюжете про день рождения Конституции России. Смотрите в 149-м выпуске "Заповедника"!
Путин, Медведев, Соловьев, Киселев, Кудрин, Зюганов, Жириновский и Памфилова выкапывают и оживляют Единую Россию. Путин, Матвиенко, Володин и Мишустин поют песню о том, что в следующем году надо будет дать меньше денег врачам и больше – пропагандистам. Навальный, Лукашенко, Лавров, Трамп, Путин, Меркель и Макрон с баснями о происходящем в России и мире. Смотрите в 148-м выпуске "Заповедника"!