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Памир

09.08.2016 2908085 08/09/2016 Russian President Vladimir Putin (left) meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Constantine palace in St. Petersburg, August 9, 2016. Aleksey Nikolskyi/Sputnik | picture-alliance/dpa/A. Nikolsky

Комментарий: Одинокий Эрдоган снова сближается с Россией 10.08.2016

Встреча Путина и Эрдогана положила конец напряженным отношениям между РФ и Турцией. Но к обещаниям президентов нужно отнестись скептически, отмечает в комментарии DW Нецдет Памир.
Das Foto hat unser Korrespondent in Tadschikistan Galim Faskhutdinov im Jahr 2012 gemacht. Das Foto darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Seltene Sprachen in Tadschikistan kurz vorm Verschwinden. Stichworte: Tadschikistan, Pamir, Gebirge, Jaghnob, Jagnob, Jaghnobi, Pamir Bildbeschreibung: Eine Siedlung von der Minderheiten Jaghnobi in Bergen von Tadschikistan

Таджикистан рискует потерять древние языки 29.09.2015

Малые восточноиранские языки в Таджикистане оказались под угрозой исчезновения. Корреспондент DW решил выяснить, как их можно спасти.
Eine Straße in Zentrum von Horog, Pamir, Tadschikistan, Juli 2012 Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Беспорядки в Хороге: какие выводы сделают власти Таджикистана 22.05.2014

В Хороге - административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана вспыхнули беспорядки. DW попыталась выяснить, почему накалилась ситуация на таджикском Памире.
Buch und gleichnamige Film Unerkannt durch Freundesland von Cornelia Klauß Mann mit Sowjetstern: Privatbesitz Gernot Friedrich (70er Jahre) Bild: Privatbesitz Gernot Friedrich, zugeliefert von Eleonora Volodina/ ***Bild darf nur im Rahmen der Berichterstattung zum Buch/Film Unerkannt durch Freundesland von Cornelia Klauß genutzt werden***

Необычайные приключения восточных немцев в Советском Союзе 27.06.2013

Тысячи жителей ГДР путешествовали в свое время по СССР... нелегально, бывали на Памире и Байкале, в Средней Азии и даже в "закрытых" городах. Как это им удавалось?
Soldaten der regulären tadschikischen Armee in Bergbadachschan - Bergprovinz Badachschan (Tadschikistan). Foto: DW-Korrespondent Galim Fashutdinow Datum: Juli 2012

Мир на Памире остается хрупким 25.08.2012

Душанбе окончательно испортил отношения с горной автономией. Среди населения усилились сепаратистские настроения.
Tadschikistan Lage in Berg-Badachschan Militärfernglas Foto: DW-Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinov 31.07.2012 Wir brauchen die Bilder binnen einer Stunde.

Спецоперация на Памире закончена, вопросы остались 02.08.2012

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана силовики продолжают собирать оружие у населения. Эксперты пытаются разобраться в причинах вооруженного столкновения. Поводом для него стала гибель генерала спецслужб.
Beschreibung Русский: Фотография знака возле Памирского тракта на въезде в Горный Бадахшан Deutsch: Willkommensgruß am Grenzübergang entlang der Straße von Osch (Kirgisistan) nach Murgab (Tadschikistan) am Beginn des Pamir-Gebirges; Wortlaut (auf Russisch): „Das Volk von Berg-Badachschan begrüßt Sie.“ Datum 4. September 2006 Quelle Eigenes Werk transfered from http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:WillkommenInGornoBadachschan.JPG Urheber Al-Musafir Diese Datei wurde unter den Bedingungen der „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Unported“-Lizenz (abgekürzt „cc-by-sa“) in der Version 3.0 veröffentlicht.

Информация с Памира под замком: кому это выгодно 27.07.2012

В Таджикистане блокированы сайты с информацией о ситуации на Памире.
Die tadschikische Armee ergreift eine Offensive gegen bewaffneten Banden in Horog auf Pamir, Juli 2012. Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Спецоперация на Памире: хрупкий мир под угрозой 25.07.2012

В Горном Бадахшане на востоке Таджикистана проходит спецоперация по задержанию лиц, причастных к убийству генерала ГКНБ республики Абдулло Назарова. Первый день военных действий унес жизни более 40 человек.
Beschreibung Русский: Фотография знака возле Памирского тракта на въезде в Горный Бадахшан Deutsch: Willkommensgruß am Grenzübergang entlang der Straße von Osch (Kirgisistan) nach Murgab (Tadschikistan) am Beginn des Pamir-Gebirges; Wortlaut (auf Russisch): „Das Volk von Berg-Badachschan begrüßt Sie.“ Datum 4. September 2006 Quelle Eigenes Werk transfered from http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:WillkommenInGornoBadachschan.JPG Urheber Al-Musafir Diese Datei wurde unter den Bedingungen der „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Unported“-Lizenz (abgekürzt „cc-by-sa“) in der Version 3.0 veröffentlicht.

Душанбе: В ходе спецоперации на Памире уничтожены 30 боевиков 24.07.2012

Таджикские власти сообщили, что во время спецоперации на востоке страны силовики уничтожили 30 боевиков. Информацию о большом количестве погибших военнослужащих и местных жителей официальные источники не подтверждают.
Wissenschaftsakademie in Duschanbe Jahr/Ort: 2011/Tadschikistan Fotos: Galim Faskhutdinov

Таджикско-российское научное сотрудничество: одна школа, схожие проблемы 25.08.2011

Три года назад в Таджикистане возродился научный полигон "Памир-Чакалтай". Центр ядерной физики на нем заработал, но осталось много проблем. Как, впрочем, и в других сферах научного сотрудничества Душанбе и Москвы.
Tatort des Anschlags am 3. September 2010 auf Polizeidienststelle in Hudschand, Tadschikistan Autor: Khairullo Mirsaidow, DW-Korrespondent in Duschanbe

В ряде районов Таджикистана произошли волнения 15.06.2011

На юге страны футбольные болельщики были недовольны действиями арбитров, судивших матч с участием клуба, принадлежащего сыну президента. На Памире жители выступили против коррупции в правоохранительных органах.
Eine Frau spaziert am Mittwoch (06.05.2009) an der Kieler Förde am Strand von Falkenstein. Nach Abzug eines Tiefausläufers in der Nacht zum Donnerstag sorgt tagsüber Zwischenhocheinfluss für zunehmend trockenes und zeitweise sonniges Wetter. Foto: Angelika Warmuth dpa/lno +++(c) dpa - Report+++

Центральная Азия: Воды не хватит на всех 24.02.2011

Таяние ледников на Памире грозит нехваткой воды и массовой миграцией населения в Центральной Азии. Региону грозят резкие перепады температур и ухудшение климата. Как этого избежать?
Sarezsee, Datum unbekannt. Die Rechte gehören Galim Fashutdinow, werden uns freigegeben Eingestellt September 2009

В Таджикистане думают, как спасти и сохранить Сарезское озеро 18.02.2011

18 февраля Сарезскому озеру в Таджикистане исполнится 100 лет. Круглая дата - повод поговорить о "спящем драконе Памира". Прорыв озера грозит всему региону катастрофой, сохранение же сулит в будущем прибыль.
VR China Autonome Provinz Xinjiang-Uigur, Berg Mustag Ata (7564 m) Karakorum-Gebirge HIER Blick vom Basislager in 4500 m Höhe auf das Bergmassiv oberhalb der Hochebene in ca. 4100 m Höhe und des Subashi-Paß (4200 m) am (chinesisch = KALAKULI) KARAKUL-SEE (ca. 4000 m ü. NN); der Karakul-See liegt am Goz Darya-Flußtals an dem auch der Karakorum Highway zur Grenze VR CHINA - Pakistan verläuft. Die Straße führt weiter hinauf nach Taxkorgan (dort alte Festung, 18000 der 23 000 Einw. sind Tadschiken, sodann Kirgisen, Usbeken und Uighuren) und zum Khunjerab-Paß (Grenzposten ca. 80 km von dieser Ebene/diesem Foto entfernt; 4760 m ü. NN, dort Grenze VR China - Pakistan) Foto: Jürgen Sorges

Эксперты: Китаю после раздела территории с Таджикистаном достанутся богатые земли 17.01.2011

Уладив территориальный спор с Таджикистаном, Китай, судя по данным экспертов, получил земли с месторождениями редкоземельных металлов. На рынке этих металлов КНР - фактический монополист.
Tadschikistan, Berge, Gebirge

В горах Памира произошло сильное землетрясение 03.01.2010

Землетрясение силой 5,3 магнитуды произошло на территории Таджикистана утром 2 января. Подземные толчки разрушили более 1050 жилых домов и административных зданий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Nepal: Khumbu-Gletscher vor Everest-Basislager Caption: Blick auf den Khumbu-Gletscher vor dem Basislager zum Mount Everest in Nepal, aufgenommen am 25.11.1999. Das Königreich Nepal in Zentralasien zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern China und Indien ist das durchschnittlich höchstgelegene Land der Welt. Über 40 Prozent des Gebietes liegen über 3. 000 Meter hoch. Nepal umfasst eine Fläche von 147.181 Quadratkilometern und hat etwas mehr als 27 Millionen Einwohner. Das kaum besiedelte Himalaya-Gebiet ist beliebtes Reiseziel für Trekking-Touristen und Bergsteiger. Die wenigen Siedlungen in der Hochgebirgsregion konzentrieren sich fast alle in den Talflächen. Straßen sind nicht vorhanden, die Konsequenz ist das Laufen zu Fuß als gängigste Fortbewegungsart. Foto: Michael Bader (ACHTUNG: GESPERRT FÜR BILDFUNK!!!) +++(c) dpa - Report+++

Тающие ледники на Памире: воды в Центральной Азии не хватит на всех 07.12.2009

Таяние ледников на Памире приведет к нехватке воды и массовой миграции населения в Центральной Азии. Таджикистан намерен обратиться за помощью к участникам всемирной конференции ООН по защите климата.
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