Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Встреча Путина и Эрдогана положила конец напряженным отношениям между РФ и Турцией. Но к обещаниям президентов нужно отнестись скептически, отмечает в комментарии DW Нецдет Памир.
Малые восточноиранские языки в Таджикистане оказались под угрозой исчезновения. Корреспондент DW решил выяснить, как их можно спасти.
В Хороге - административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана вспыхнули беспорядки. DW попыталась выяснить, почему накалилась ситуация на таджикском Памире.
Тысячи жителей ГДР путешествовали в свое время по СССР... нелегально, бывали на Памире и Байкале, в Средней Азии и даже в "закрытых" городах. Как это им удавалось?
Душанбе окончательно испортил отношения с горной автономией. Среди населения усилились сепаратистские настроения.
В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана силовики продолжают собирать оружие у населения. Эксперты пытаются разобраться в причинах вооруженного столкновения. Поводом для него стала гибель генерала спецслужб.
В Таджикистане блокированы сайты с информацией о ситуации на Памире.
В Горном Бадахшане на востоке Таджикистана проходит спецоперация по задержанию лиц, причастных к убийству генерала ГКНБ республики Абдулло Назарова. Первый день военных действий унес жизни более 40 человек.
Таджикские власти сообщили, что во время спецоперации на востоке страны силовики уничтожили 30 боевиков. Информацию о большом количестве погибших военнослужащих и местных жителей официальные источники не подтверждают.
Три года назад в Таджикистане возродился научный полигон "Памир-Чакалтай". Центр ядерной физики на нем заработал, но осталось много проблем. Как, впрочем, и в других сферах научного сотрудничества Душанбе и Москвы.
На юге страны футбольные болельщики были недовольны действиями арбитров, судивших матч с участием клуба, принадлежащего сыну президента. На Памире жители выступили против коррупции в правоохранительных органах.
Таяние ледников на Памире грозит нехваткой воды и массовой миграцией населения в Центральной Азии. Региону грозят резкие перепады температур и ухудшение климата. Как этого избежать?
18 февраля Сарезскому озеру в Таджикистане исполнится 100 лет. Круглая дата - повод поговорить о "спящем драконе Памира". Прорыв озера грозит всему региону катастрофой, сохранение же сулит в будущем прибыль.
Уладив территориальный спор с Таджикистаном, Китай, судя по данным экспертов, получил земли с месторождениями редкоземельных металлов. На рынке этих металлов КНР - фактический монополист.
Землетрясение силой 5,3 магнитуды произошло на территории Таджикистана утром 2 января. Подземные толчки разрушили более 1050 жилых домов и административных зданий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Таяние ледников на Памире приведет к нехватке воды и массовой миграции населения в Центральной Азии. Таджикистан намерен обратиться за помощью к участникам всемирной конференции ООН по защите климата.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact