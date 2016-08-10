Таджикско-российское научное сотрудничество: одна школа, схожие проблемы

Три года назад в Таджикистане возродился научный полигон "Памир-Чакалтай". Центр ядерной физики на нем заработал, но осталось много проблем. Как, впрочем, и в других сферах научного сотрудничества Душанбе и Москвы.