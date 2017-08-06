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По данным активистов, город ас-Сухна отбит у террористов ИГ. Официального подтверждения этой информации нет.
Подлодка "Краснодар" из-под воды поразила цели в районе Пальмиры, фрегат "Адмирал Эссен" также успешно пустил ракеты по позициям "Исламского государства", сообщили в Минобороны РФ.
Агентство Reuters пишет, что количество россиян, погибших в ходе боев за Пальмиру с конца января до конца марта, возросло до 21 человека. Официальные данные Минобороны - пять человек.
Лувр представляет "золотой голландский век". Здесь можно увидеть и картины из частной коллекции американского миллиардера Томаса Каплана.
Россия выразила обеспокоенность Израилю в связи с авиаударом близ сирийской Пальмиры, заявили в МИД РФ. В российский МИД был вызван на ковер израильский посол.
Военнослужащий Артем Горбунов погиб под Пальмирой в результате попытки ИГ прорваться к расположению российских военных советников. По данным "Коммерсанта", он входил в состав разведбригады.
Сирийская армия заявила о восстановлении контроля над древней Пальмирой. Террористы ИГ с потерями покинули город, заминировав пути преследования.
По данным сирийской армии и главы Минобороны РФ, войска режима Асада при российской поддержке с воздуха полностью вытеснили боевиков "Исламского государства" из древней Пальмиры.
Наступление правительственных войск в Пальмире осложняется тем, что боевики заминировали дома и дороги и оставили в городе террористов-смертников.
Захватившие сирийскую Пальмиру террористы "Исламского государства" уничтожили ряд древних архитектурных памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО. В их числе древнеримский театр, в котором выступал оркестр Гергиева.
Несмотря на декларируемые Россией успехи, сирийская операция становится для нее все более тяжелым бременем как в военном, так и в имиджевом плане, считает карикатурист Сергей Елкин.
По данным источников ООН в регионе, сирийские военные устроили массовые расстрелы мирных жителей в Алеппо. Эксперты указывают на стратегическое значение города для Асада и его союзников, в том числе, РФ.
По данным источников ООН в регионе, сирийские военные устроили массовые расстрелы мирных жителей в Алеппо. Эксперты указывают на стратегическое значение Алеппо для Асада и его союзников, в том числе, РФ.
Успех войск Асада при взятии Алеппо открывает дорогу для новых переговоров по Сирии, считает эксперт по Ближнему Востоку Удо Штайнбах.
Даже если Москва и Вашингтон договорятся о совместных действиях в Сирии, решить проблему ИГ и исламистского террора им не удастся, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
Несмотря на авиаудары российской боевой авиации, боевики "Исламского государства" вынудили сирийскую армию отступить из Пальмиры и вернули контроль над городом, сообщает SOHR.
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