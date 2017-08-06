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Пальмира

A picture taken on August 3, 2017 shows vehicles driving past a roadsign that says Talbiseh in the eponymous central Syrian rebel-held town, north of Homs, along the highway between the capital Damascus and the central city of Homs. A ceasefire between government forces and rebels went into effect in part of central Syria on August 3, 2017 after Russia struck a deal with the opposition on a safe zone in the northern parts of Homs province. The truce is the third to be established in Syria, which has been ravaged by six years of civil war that have left more than 300,000 people dead. / AFP PHOTO / MAHMOUD TAHA (Photo credit should read MAHMOUD TAHA/AFP/Getty Images)

Активисты сообщили о взятии войсками Сирии города ас-Сухна 06.08.2017

По данным активистов, город ас-Сухна отбит у террористов ИГ. Официального подтверждения этой информации нет.
***Archivbild*** FILE PHOTO: Syrian army soldiers drive past the Arch of Triumph in the historic city of Palmyra, in Homs Governorate, Syria April 1, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по ИГ в Сирии 31.05.2017

Подлодка "Краснодар" из-под воды поразила цели в районе Пальмиры, фрегат "Адмирал Эссен" также успешно пустил ракеты по позициям "Исламского государства", сообщили в Минобороны РФ.
FILE PHOTO A Syrian national flag flutters as the ruins of the historic city of Palmyra are seen in the background, in Homs Governorate, Syria April 1, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

Reuters сообщает о гибели еще двух россиян в Сирии 18.04.2017

Агентство Reuters пишет, что количество россиян, погибших в ходе боев за Пальмиру с конца января до конца марта, возросло до 21 человека. Официальные данные Минобороны - пять человек.
Thomas S. Kaplan is an American entrepreneur, natural resources investor, philanthropist and art collector. Photographed at Musee du Louvre in Paris. 30/12/2016

Как миллиардер потеснил "Мону Лизу" 01.04.2017

Лувр представляет "золотой голландский век". Здесь можно увидеть и картины из частной коллекции американского миллиардера Томаса Каплана.
02.03.2017 *** Forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad ride in military vehicles on the edge of Palmyra in this handout picture provided by SANA on March 2, 2017, Syria. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY

МИД России вызвал на ковер израильского посла 20.03.2017

Россия выразила обеспокоенность Израилю в связи с авиаударом близ сирийской Пальмиры, заявили в МИД РФ. В российский МИД был вызван на ковер израильский посол.

***Archivbild*** FILE PHOTO: Syrian army soldiers drive past the Arch of Triumph in the historic city of Palmyra, in Homs Governorate, Syria April 1, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

Москва подтвердила гибель российского военного под Пальмирой 06.03.2017

Военнослужащий Артем Горбунов погиб под Пальмирой в результате попытки ИГ прорваться к расположению российских военных советников. По данным "Коммерсанта", он входил в состав разведбригады.

"Переходящая" Пальмира: Дамаск и Москва сообщили о взятии города (03.03.2017) 03.03.2017

Сирийская армия заявила о восстановлении контроля над древней Пальмирой. Террористы ИГ с потерями покинули город, заминировав пути преследования.
***Archivbild*** FILE PHOTO: Syrian army soldiers drive past the Arch of Triumph in the historic city of Palmyra, in Homs Governorate, Syria April 1, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

Дамаск и Москва сообщили о взятии Пальмиры 02.03.2017

По данным сирийской армии и главы Минобороны РФ, войска режима Асада при российской поддержке с воздуха полностью вытеснили боевиков "Исламского государства" из древней Пальмиры.
Members of the Syrian army patrol the ancient Syrian city of Palmyra on May 6, 2016, during a patriotic celebration put on by the Syrian regime at the UNESCO world heritage site, with flag-waving and military music in a place where just last year jihadists carried out mass executions. Syrian troops backed by Russian air strikes and special forces on the ground recaptured the UNESCO world heritage site from Islamic State group fighters in March. / AFP / LOUAI BESHARA (Photo credit should read LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images)

Боевики ИГ оставили большую часть Пальмиры 02.03.2017

Наступление правительственных войск в Пальмире осложняется тем, что боевики заминировали дома и дороги и оставили в городе террористов-смертников.
FILE PHOTO A view shows the Roman Theatre in the historical city of Palmyra, in Homs Governorate, Syria April 1, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

Боевики ИГ взорвали фасад античного театра в Пальмире 20.01.2017

Захватившие сирийскую Пальмиру террористы "Исламского государства" уничтожили ряд древних архитектурных памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО. В их числе древнеримский театр, в котором выступал оркестр Гергиева.
Russische Truppen in Syrien und Unterstützung von Assad könnte auf Putin zurückfallen

Россия в Сирии: по плечу ли задача? 16.12.2016

Несмотря на декларируемые Россией успехи, сирийская операция становится для нее все более тяжелым бременем как в военном, так и в имиджевом плане, считает карикатурист Сергей Елкин.
13.12.2016 *** A general view shows the damage in the government-held al-Shaar neighborhood of Aleppo, during a media tour, Syria December 13, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki

Какова истинная ситуация в Алеппо? (видео) 13.12.2016

По данным источников ООН в регионе, сирийские военные устроили массовые расстрелы мирных жителей в Алеппо. Эксперты указывают на стратегическое значение города для Асада и его союзников, в том числе, РФ.

В Алеппо решается судьба Сирии (13.12.2016) 13.12.2016

По данным источников ООН в регионе, сирийские военные устроили массовые расстрелы мирных жителей в Алеппо. Эксперты указывают на стратегическое значение Алеппо для Асада и его союзников, в том числе, РФ.
A still image taken on December 11, 2016 from a video released by Islamic State-affiliated Amaq news agency on December 10, 2016, purports to show Islamic State fighters advancing over the Hayan mountain south of Palmyra. Handout via REUTERS TV ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE TPX IMAGES OF THE DAY

Немецкий политолог: В Алеппо решается судьба всей Сирии 13.12.2016

Успех войск Асада при взятии Алеппо открывает дорогу для новых переговоров по Сирии, считает эксперт по Ближнему Востоку Удо Штайнбах.
ARCHIV - Ruinen der UNESCO-Kulturerbestätte und vom IS zerstörten Oasenstadt Palmyra, aufgenommen am 27.03.2016. (zu dpa Gefährdete Kulturgüter sollen weltweit Zuflucht finden vom 04.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Вечная Пальмира Путина и Трампа 13.12.2016

Даже если Москва и Вашингтон договорятся о совместных действиях в Сирии, решить проблему ИГ и исламистского террора им не удастся, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
FILE PHOTO A Syrian national flag flutters as the ruins of the historic city of Palmyra are seen in the background, in Homs Governorate, Syria April 1, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

Боевики "Исламского государства" вновь захватили Пальмиру 11.12.2016

Несмотря на авиаудары российской боевой авиации, боевики "Исламского государства" вынудили сирийскую армию отступить из Пальмиры и вернули контроль над городом, сообщает SOHR.
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