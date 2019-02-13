Паллиативная помощь в Германии: от ухода на дому до хосписа

Паллиативная помощь необходима неизлечимо больным людям на последней стадии их жизни. Поэтому она включает в себя медицинский, психологический, социальный и духовный аспекты. Основная цель паллиативной помощи - обеспечить больному всестороннюю поддержку и достойные условия, учитывая, что болезнь неизлечима, а врачи могут лишь пытаться избавить человека от боли. Такова концепция паллиативной помощи, принятая в европейских странах.

Три основные поправки в закон о паллиативной помощи в РФ

В России до недавних пор не существовало комплексного подхода по оказанию такого рода помощи. Паллиативная помощь в РФ регулируется несколькими статьями федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан РФ". В прошлом году было решено внести поправки в редакцию закона от 2011 года. 16 января 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла эти нововведения.

Здание Госдумы РФ

Согласно им, паллиативная медицинская помощь, (речь о ней идет в 36-й статье федерального закона), будет представлять собой "комплекс мероприятий", среди которых - медицинские и психологические, а также меры по уходу за больным, направленные на облегчение боли. Кроме того, паллиативная помощь будет подразделяться на первичную медицинскую помощь, включая доврачебную и врачебную, а также на паллиативную специализированную помощь. Еще одним нововведением является то, что паллиативная помощь будет оказываться в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также в условиях дневного стационара.

Но самой важной является поправка в 19-ю статью закона об охране здоровья граждан РФ, согласно которой пациент имеет право на облегчение боли доступными методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. Если поправки будут приняты, Россия приблизится к стандартам паллиативной помощи, принятым в Европе.

Как устроена система паллиативной помощи в Германии

В Германии система паллиативной помощи развивается с начала 80-х годов прошлого века. Примером для ФРГ в этом послужила Великобритания. "В 60-х годах в Лондоне был открыт первый хоспис. И оттуда движение паллиативной помощи начало распространяться в другие страны. Мы тоже многому научились у этой страны, но создали в Германии собственную систему паллиативной помощи, которая регулируется целым рядом законов и имеет различные формы. В последние годы мы добились существенного прогресса в развитии этой системы", - рассказал в интервью DW глава Немецкого объединения хосписов и паллиативной помощи (DHPV) Бенно Больце (Benno Bolze).

Первый хоспис, который был открыт в Лондоне

"Первый хоспис и первое отделение для оказания паллиативной помощи в больнице были созданы в ФРГ в 1983 и 1986 годах в Кельне и Ахене. Но мы знаем, что и в бывшей ГДР существовали амбулаторные службы по оказанию паллиативной помощи. Они тоже ориентировались на опыт Великобритании", - рассказывает Больце. По его словам, в настоящий момент в ФРГ есть примерно 240 стационарных хосписов и около 1500 амбулаторных служб паллиативной помощи. Кроме того, уход за умирающими обеспечивают свыше 300 мобильных бригад, состоящих из врачей, медсестер, физиотерапевтов, духовников и социальных работников.

Какие формы паллиативной помощи существуют в Германии

Вся система паллиативной помощи в Германии подразделяется на два направления: общая паллиативная помощь и специализированная паллиативная помощь. Бенно Больце объясняет, чем они отличаются: "Если поставлен диагноз, например, онкологическое заболевание на ранней стадии, когда больной еще не очень сильно нуждается в поддержке, то речь идет об общей паллиативной помощи. Но когда болезнь прогрессирует и появляется необходимость оказания интенсивной медицинской и социальной помощи, тогда мы говорим о специальной амбулаторной паллиативной помощи. Такая помощь оказывается в том числе и в хосписах, и в отделениях паллиативной помощи в больницах".

В Германии существует несколько форм оказания паллиативной помощи, как стационарной, так и амбулаторной. Основной формой амбулаторной помощи являются службы, оказывающие паллиативную помощь больному на дому. "Цель паллиативной помощи в том, чтобы предоставить человеку возможность умереть дома. Многие люди говорят, что хотели бы до самого конца оставаться дома. Там где они жили, там они хотели бы и умереть. Чаще всего это возможно. Существуют амбулаторные службы паллиативной помощи, которые работают совместно с врачами и персоналом по уходу за больными, с социальными службами. Их цель организовать всю необходимую поддержку для того, чтобы человек до конца жизни мог оставаться дома", - рассказывает Бенно Больце.

Бенно Больце

Но бывают и другие ситуации. "Например, когда необходима интенсивная помощь или когда человек говорит, что не хочет оставаться дома, а предпочитает находиться в специальном учреждении под присмотром врачей и обученного персонала, тогда речь идет о хосписах", - говорит глава DHPV.

Хоспис - одна из форм стационарной паллиативной помощи. Это специализированные учреждения, находящиеся не в здании больницы, имеющие собственную структуру и концепцию. В хосписе живут больные, у которых нет возможности находиться дома и в кругу своих близких. Как правило, речь идет о таких людях, у которых болезнь стремительно развивается, и врачи больше не в состоянии им помочь.

Другой формой стационарной паллиативной помощи, рассказывает Бенно Больце, являются отделения для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи в больницах. Там неизлечимо больные люди находятся в кризисных ситуациях, когда им необходима срочная помощь, в том числе медикаментозная, но затем их все равно отправляют домой.

Основной принцип паллиативной помощи - всесторонняя поддержка на дому

Вся паллиативная система в Германии базируется на концепции оказания всесторонней помощи. "Неизлечимо больные люди в последней стадии своей жизни нуждаются в поддержке в самых разных сферах своей жизни: в медицинской помощи, обезболивающих медикаментах, в персонале по уходу. Кроме того, их волнуют вопросы, что будет с их близкими после их смерти, кто будет их поддерживать - и здесь нужна помощь социальных работников. Возникают у них и вопросы религиозного характера - что будет после смерти. И в этом аспекте больным тоже нужна поддержка", - рассказывает глава DHPV.

При этом, подчеркивает он, концепция паллиативной помощи ориентирована на потребности и желания как самих пациентов, так и их близких. "Они совместно решают, какая форма паллиативной помощи больше подходит, что необходимо прежде всего. Но первостепенная цель - обеспечить пациенту всю необходимую поддержку дома. И только в том случае, если это невозможно, речь идет о помощи в стационарных хосписах", - поясняет Больце.

Кто финансирует паллиативную помощь в ФРГ

Право на паллиативную помощь, в том числе на получение необходимых лекарственных препаратов, есть у каждого жителя Германии, имеющего медицинскую страховку. Но по статистическим данным, прибегают к ней, по словам Больце, прежде всего люди, находящиеся на последней стадии онкологических заболеваний. А также пациенты с диагнозом деменция (слабоумие или маразм) и другими неизлечимыми возрастными заболеваниями. Оказание паллиативной помощи оплачивают кассы медицинского страхования, которые финансируют все ее формы: и работу амбулаторной службы, и пребывание в хосписе или специальной больничной палате. Если пациента помещают в хоспис, больничные кассы перенимают 95 процентов расходов. 5 процентов хосписы должны изыскивать самостоятельно, рассказывает Бенно Больце.

Поэтому существенной поддержкой для хосписов являются волонтеры, которые бесплатно берут на себя всю психосоциальную работу с больными людьми. Но волонтеры не имеют права оказывать медицинскую и специализированную помощь по уходу за больными. По словам главы Немецкого объединения хосписов и паллиативной медицины Бенно Больце, в Германии нет проблем с нехваткой мест в стационарных хосписах, но есть дефицит специально обученного персонала по уходу за больными, оказывающего квалифицированную паллиативную помощь.

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