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Палестино-израильский конфликт

Конфликт между палестинцами и Израилем.

Контент страницы генерируется автоматически по ключевым словам.

Ближневосточная сказка. Охота на Медведчука. Кремлевские чудеса – "Заповедник", выпуск 171, 23.05.21 23.05.2021

Сюжет о палестино-израильском конфликте. Телепередача о том, как правильно охотиться на Медведчука. Сказка о кремлевских чародеях и их чудесных законопроектах. Смотрите в 171-м выпуске "Заповедника"!

19/05/2021*** Israelische Soldaten bedienen eine Artilleriebatterie von einer Position an der Grenze zwischen Israel und Gaza in der Nähe von Sderot.

Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил ООН, Россию и США  22.05.2021

Израиль и группировка ХАМАС договорились о прекращении огня - при активном посредничестве Египта. Почему эту роль не удалось сыграть таким крупным игрокам, как США, Россия, ООН или ЕС?
People attend a demonstration to mark the Nakba and in support of Palestinians, in Berlin, Germany May 15, 2021. REUTERS/Christian Mang

Антисемитизм в Германии: что говорят об этом немецкие мусульмане? 21.05.2021

После эскалации конфликта в Израиле по ФРГ прокатилась волна пропалестинских митингов, были и нападения на синагоги. Многие мусульмане осуждают их, но бороться с антисемитскими настроениями очень сложно.
A youth waves a Palestinian flag as the Dome of the Rock is seen in the background, during Eid al-Fitr prayers, which marks the end of the holy fasting month of Ramadan, at the compound that houses al-Aqsa mosque, known to Muslims as Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount, in Jerusalem's Old City, amid Israel-Gaza fighting May 13, 2021. REUTERS/Ammar Awad

Поможет ли идея "двух государств" разрешить ближневосточный конфликт? 20.05.2021

Концепция "два государства для двух народов" почти так же стара, как сам израильско-палестинский конфликт. В связи с его новой эскалацией воплощение этой идеи выглядит все менее реалистичным.

Arab Israeli men prostrate in prayer outside the Haifa District Court in Israel's northern Mediterranean coastal city on February 27, 2021, during a protest by Arab Israelis against violence against their community and in solidarity with protesters that were arrested the previous day in Umm al-Fahem. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Кто такие палестинцы, живущие в Израиле? 18.05.2021

Так называемых израильских арабов - палестинцев, проживающих на территории еврейского государства, - втягивают в конфликт активнее, чем раньше. Причины как экономические, так и политические.
Palestinian Hamas militants pray during an anti-Israel military show in the southern Gaza Strip November 11, 2019. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY

ХАМАС продолжает обстрелы Израиля. Что это за группировка, и кто ее поддерживает? 18.05.2021

В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. С 2007 года группировка контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых стран.
A Palestinian boy pulls a cart carrying his brother and their belongings as they flee their home during Israeli air and artillery strikes, near the site of a tower building destroyed in earlier strikes in Gaza City May 14, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

Разрушение и страх: как спасается мирное население в Израиле и секторе Газа 14.05.2021

После обострения палестино-израильского конфликта 10 мая мирные жители с обеих сторон внезапно вновь оказались на арене боевых действий. Репортаж DW из Израиля.
Rockets are launched by Palestinian militants into Israel, in Gaza May 12, 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Что говорят в Берлине о конфликте в секторе Газа и роли России 14.05.2021

В правительстве Германии с растущей тревогой следят за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и однозначно поддерживают Израиль в вооруженном конфликте с палестинцами.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 13.05.21 *** Streaks of light are seen as Israel's Iron Dome anti-missile system intercept rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, as seen from Ashkelon, Israel May 13, 2021. REUTERS/Amir Cohen

Щит Израиля: как работает система ПВО "Железный купол" 14.05.2021

Систему противовоздушной обороны "Железный купол" Израиль взял на вооружение 10 лет назад. Но использовать ее так часто, как в последнее время, ему не приходилось еще никогда. Как она устроена?
TOPSHOT - Palestinians evacuate a building targeted by Israeli bombardment in Gaza City on May 11, 2021. - Israel launched deadly air strikes on Gaza in response to a barrage of rockets fired by the Islamist movement Hamas amid spiralling violence sparked by unrest at Jerusalem's Al-Aqsa Mosque compound. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке 13.05.2021

Ракетные удары по Тель-Авиву, масштабные разрушения в секторе Газа. Все, что известно о новой вспышке конфликта между израильтянами и палестинцами и о его жертвах, - в фотогалерее DW.
A Palestinian woman walks past a destroyed building in Gaza City early on May 12, 2021, as Hamas militants and the Israeli army exchanged a barrage of deadly fire in the early hours of the day with intense fighting continuing for the second day in a row. - Israeli air raids in the Gaza Strip have hit the homes of high-ranking members of the Hamas militant group, the military said Wednesday, with the territory's police headquarters also targeted. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP) (Photo by MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

Что происходит сейчас на Ближнем Востоке (фотогалерея) 13.05.2021

Израильтяне и палестинцы с 10 мая обмениваются ракетными ударами, жертвами которых уже стали десятки человек. С чего началось очередное обострение ближневосточного конфликта и когда ждать деэскалации - в фотогалерее DW.
An Israeli firefighter walks next to cars hit by a missile fired from Gaza Strip, in the southern Israeli town of Ashkelon, Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Ariel Schalit)

Комментарий: Бесперспективная ситуация Израиля 11.05.2021

В Израиле уже мало кто верит в решение ближневосточного конфликта путем создания независимого палестинского государства, пишет обозреватель FAZ Николас Буссе.

Израиль начал вакцинацию палестинцев (16.03.2021) 16.03.2021

В настоящее время в Израиле самый высокий в мире показатель вакцинации от COVID-19 на человека. Но это не касается палестинцев, живущих на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Столкнувшись с международной критикой, правительство начало вакцинацию палестинских рабочих.

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone 29.07.2020

Могут ли отстранить от власти премьера Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции? И стоит ли еще надеяться на урегулирование конфликта Израиля с палестинцами? На эти и другие вопросы DW ответил член Кнессета Нир Баркат.

Israelische Fahne vor Hintergrund Jordantal (Blick von Siedlung Gilgal Richtung Jordanien) Zum Artikel Annexation Jordan Valley/Israel - Palestinian Territories Quelle: Tania Krämer/DW Datum: 28.5.2020

К чему может привести аннексия Израилем Иорданской долины? 30.06.2020

1 июля Израиль собирается приступить к аннексии обширных территорий Западного берега реки Иордан. Международные эксперты считают, что это может серьезно затруднить урегулирование конфликта.

US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu take part in an announcement of Trump's Middle East peace plan in the East Room of the White House in Washington, DC on January 28, 2020. - Trump declared that Israel was taking a big step towards peace as he unveiled a plan aimed at solving the Israeli-Palestinian conflict. Today, Israel takes a big step towards peace, Trump said, standing alongside Netanyahu as he revealed details of the plan already emphatically rejected by the Palestinians. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Комментарий: Мирный план Трампа унизителен для палестинцев 29.01.2020

Мирный план Дональда Трампа по Ближнему Востоку в существенной степени ориентирован на интересы Израиля и игнорирует интересы палестинцев. Это может плохо кончиться, считает Райнер Золлих.
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