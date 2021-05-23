Палестино-израильский конфликт

Конфликт между палестинцами и Израилем.
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Сюжет о палестино-израильском конфликте. Телепередача о том, как правильно охотиться на Медведчука. Сказка о кремлевских чародеях и их чудесных законопроектах. Смотрите в 171-м выпуске "Заповедника"!
В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. С 2007 года группировка контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых стран.
В настоящее время в Израиле самый высокий в мире показатель вакцинации от COVID-19 на человека. Но это не касается палестинцев, живущих на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Столкнувшись с международной критикой, правительство начало вакцинацию палестинских рабочих.
Могут ли отстранить от власти премьера Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции? И стоит ли еще надеяться на урегулирование конфликта Израиля с палестинцами? На эти и другие вопросы DW ответил член Кнессета Нир Баркат.