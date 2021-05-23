Палестино-израильский конфликт

Щит Израиля: как работает система ПВО "Железный купол"

Систему противовоздушной обороны "Железный купол" Израиль взял на вооружение 10 лет назад. Но использовать ее так часто, как в последнее время, ему не приходилось еще никогда. Как она устроена?