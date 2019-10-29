 Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.10.2019

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Мир

Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

Армяне, убитые в Османской империи в начале XX века

Армяне, убитые в Османской империи в начале XX века

Палата представителей в Конгрессе США во вторник, 29 октября, большинством голосов приняла резолюцию об официальном признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом. Как сообщает информагентство Reuters, ожидается, что этот шаг приведет к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии.

За резолюцию о признании геноцидом убийства 1,5 миллионов армян в Османской империи в 1915-1923 годах высказались 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали лишь одиннадцать. При этом резолюцию поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Однако в то же время Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.  

Контекст

После признания бундестагом уничтожения армян в Османской империи геноцидом, депутатам турецкого происхождения угрожают расправой. Эрдоган предложил проверить их "турецкость". (08.06.2016)

Правительство Германии предпочитает не называть убийства армян в Османской империи геноцидом. В Берлине ссылаются на то, что оценкой исторических событий должны заниматься ученые. (24.01.2015)

В Конгрессе поддержали введение санкций против Турции из-за Сирии

Как отмечает агентство Reuters, Конгресс США годами медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400, несмотря на недовольство США.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал во вторник решение Конгресса США признать массовые убийства армян в Османской империи геноцидом "постыдным", а также "нулем и пустотой" для правительства и народа Турции.

Вскоре после голосования по вопросу геноцида армян члены Конгресса также единогласно поддержали законопроект, согласно которому Трампу следует наложить санкции на Турцию из-за ее военного вторжения в Сирию.

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  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

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  • Владимир Путин

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:33

Геноцид армян признан бундестагом - удар по отношениям с Турцией?

Контекст

Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

Сто лет назад в Османской империи начались массовые убийства армянских христиан. В современной Турции это преступление и сегодня отказываются называть геноцидом - хотя в мире все больше людей используют именно это слово.  

Ссылки в интернете

Фотогалерея DW на тему военной операции Турции в Сирии

Фотогалерея DW на тему военной операции Турции в Сирии  

Статья DW о признании в Италии массовых убийств армян в Османской империи геноцидом

Статья DW о признании в Италии массовых убийств армян в Османской империи геноцидом  

Аудио- и видеофайлы по теме

Геноцид армян признан бундестагом - удар по отношениям с Турцией?  

В Берлине назвали геноцидом массовые убийства армян  

Как французские армяне борются за признание геноцида  

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