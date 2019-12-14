 Палата представителей США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.12.2019

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Мир

Палата представителей США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента будет проведена Сенатом, который контролирует Республиканская партия. Поэтому вероятность отстранения Дональда Трампа от должности президента США близка к нулю.

Палата представителей США

Палата представителей США

Палата представителей США в среду, 18 декабря, проголосовала за начало процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. В поддержку соответствующего решения по пункту "злоупотребление властью" высказались 230 депутатов против 197, по пункту "препятствование расследованию Конгресса" - также большинство. Процедура должна далее пройти через контролируемый Республиканской партией Сенат, поэтому вероятность того, что сенаторы поддержат импичмент, близка к нулю.

Накануне Трамп назвал процесс импичмента, инициированный демократами, "не более чем незаконной партизанской попыткой переворота", за что, по его мнению, представительница Демократический партии Нэнси Пелоси, активно продвигающая идею импичмента, и ее единомышленники "будут наказаны" на выборах в ноябре 2020 года.

Контекст

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Дональду Трампу инкриминируют злоупотребление властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также "беспрецедентное" препятствование расследованию Конгресса. Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

В истории США процедуру импичмента президенту проводили дважды - в 1868 году Эндрю Джонсону и в 1998-м - Биллу Клинтону. Оба дела потерпели поражение в Сенате.

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    Автор: Илья Коваль


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Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед

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Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин.  

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