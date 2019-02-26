 Пакистан просит Трампа помочь урегулировать конфликт в Кашмире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2019

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Мир

Пакистан просит Трампа помочь урегулировать конфликт в Кашмире

Пакистан пытается привлечь США в качестве посредника в споре по Кашмиру. Индия настаивает на том, что он должен решаться в двустороннем порядке.

Кашмир

Кашмир

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь в урегулировании конфликта с Индией вокруг Кашмира.

"Президент Трамп предложил роль посредника по Кашмиру. Настало время стать им, так как ситуация там и вдоль демаркационной линии ухудшается из-за новых агрессивных действий со стороны оккупационных сил Индии", - написал Хан в своем Twitter в воскресенье, 4 августа. По его словам, ситуация может перерасти "в региональный кризис".

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Пакистан обвинил Индию в применении кассетных бомб 3 августа, в результате чего погибли два мирных жителя, а еще 11 получили ранения. Индия эти обвинения отвергла. Индийские власти в свою очередь завили, что в тот же день были убиты не менее пяти базирующихся на территории Пакистана боевиков, которые готовили атаку против Индии. Пакистан отвергает это.

Пакистан давно пытается привлечь США в качестве посредника для урегулирования кашмирского конфликта, Индия настаивает на том, что спор должен решаться в двустороннем порядке. Так, ранее сообщалось, что Трамп выразил готовность стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Кашмира, в том числе, по просьбе премьер-министра Индии Нарендра Моди. Премьер с таким предложением к США не обращался, завили позднее в МИД Индии.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, бывшее княжество в Гималаях. Этот регион, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира, раздел которого не закреплен официальными соглашениями о границах.

Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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