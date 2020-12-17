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Пакет Яровой

Комплекс законов, разработанных по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой, был принят летом 2016 года. Российские власти утверждали, что руководствовались заботой о гражданах в свете возможных террористических угроз.

Правозащитники и непарламентская оппозиция указывали на то, что принятые законы ограничивают права и свободы граждан.

Vorschaubild - Global 3000 Überwachung Moskau/ WDR Überwachungskamera

Отравление Навального: как системы слежки работают против власти 17.12.2020

Политик Дмитрий Гудков и Роман Доброхотов - редактор портала The Insider, занимавшегося вместе с Bellingcat выяснением роли ФСБ в отравлении Алексея Навального, рассказали DW о последствиях расследования.
Illustration - Eine Frauarbeitet von zu Hause aus mit Laptop, aufgenommen am 13.03.2020 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Шутки о коронавирусе: грозят ли россиянам штрафы по "пакету Яровой"? 24.03.2020

Российские пользователи WhatsApp стали получать предупреждения, что за шутки о коронавирусе им грозят штрафы на основании "пакета Яровой". DW узнала, возможно ли это.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Schülerin hält während einer Pause ein Telefon in der Hand, aufgenommen am 01.02.2012. Foto: Armin Weigel/dpa (zu lrs Cybermobbing an rheinland-pfälzischen Schulen den Kampf ansagen vom 28.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Сотовые операторы "Мегафон" и "Вымпелком" повышают свои тарифы 13.01.2020

К росту цен на услуги связи вынуждают требования новых законов в отрасли - так называемого "пакета Яровой" и закона о "суверенном интернете".
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 16.02.2017 in einem Wohnzimmer und benutzt ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Чем заплатят россияне в 2020 году за "пакет Яровой" и "суверенный Рунет"? 30.12.2019

Цены на мобильную связь в России могут в 2020 году вырасти на 17-18%, а качество интернета - сильно ухудшиться. DW собрала прогнозы экспертов.
Karikatur Sergey Elkin zu Yandex

ФСБ прессует "Яндекс"? 04.06.2019

ФСБ потребовала от "Яндекса" передать ключи для дешифровки данных пользователей, сообщают СМИ. Устоит ли "Яндекс" под давлением спецслужб, спрашивает карикатурист Сергей Елкин.
Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea

В Крыму возбуждено первое уголовное дело по статье о недоносительстве 25.11.2018

Статья "Несообщение о преступлении" появилась в Уголовном кодексе РФ летом 2016 года в рамках антитеррористических законов, известных как "пакет Яровой".
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau tippt am 03.12.2012 auf ihrem Mobiltelefon. Als vor gut zehn Jahren erstmals die Marken Tchibo mobil und Simyo in der deutschen Mobilfunklandschaft auftauchten, wurden sie noch belächelt: Doch die Discounter haben die Branche aufgerollt und sich mit Billigangeboten einen festen Platz erobert. Zugleich sorgten sie für einen bis dahin nie gekannten Preissturz. Für sechs Cent pro Gespräch oder knapp 13 Euro pauschal im Monat in alle Netze telefonieren, SMS verschicken und ein begrenztes Datenvolumen pro Monat herunterladen - das ist heute keine Seltenheit mehr. Foto: Peter Kneffel/dpa (zu KORR vom 21.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Коммерсант": Правительство РФ может смягчить "закон Яровой" 22.01.2018

После критики пакета антитеррористических законов Минкомсвязь согласилась рассчитывать объем хранилищ данных, исходя из фактического трафика. Возможна также отсрочка вступления закона в силу.
Karikatur von Sergey Elkin: Putin unterschrieb umstrittene Gesetze zur Nutzung von Messengern und Anonymisern

Комментарий: Интернет-2018 - гулять с присмотром 01.01.2018

Вопрос блокировки глобальных сервисов в России зависит от того, насколько эффективно власти смогут и дальше использовать соцсети и платформы в своих целях. Александр Плющев специально для DW.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Jarowaja, Russland, Internet-Provider, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin

Откуда идеи у депутата Яровой? 24.07.2017

Ирина Яровая регулярно выступает с новыми законодательными инициативами. Где черпает вдохновение депутат Госдумы от "Единой России"? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
Netzwerkkabel Knoten

Комментарий: Государство против интернета - а может, просто перекусить кабель? 14.06.2017

Борьба властей в России против интернета - будь то блокировки сайтов или сбор данных пользователей мессенджеров - оборачивается против них самих и будет бить по ним все чаще и сильнее, считает Александр Плющев.
Deutschland PK Amnesty International Report 2016/2017. Foto: Nikita Jolkver / DW

У Amnesty International отрицательный баланс прав человека 21.02.2017

Правозащитники констатируют выхолащивание прав человека во многих странах мира. DW - об отчете Amnesty International о состоянии дел в 2016/2017 годах и о его разделах, посвященных России и Украине.
1063740 Russia, Moscow. 03/13/2012 A police car near the Dalny precinct in Kazan where one of the arrested suffered injuries caused by a blunt hard object which led to his death. The Interior Minister of Tatarstan fired the heads of the precinct. Maksim Bogodvid/RIA Novosti

В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве 06.02.2017

Улугбек Гафуров признан виновным в том, что скрыл от властей данные об участии его знакомого в террористических вооруженных формированиях. Гафуров оштрафован на 70 тысяч рублей.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JANUARY 9, 2017: Yoga teacher Dmitry Ugai talks to reporters as he appears at Judicial Sub-district 211 magistrate court over violation of Russia's newly introduced legislation which bans missionary activity by unregistered organisations and individuals. Peter Kovalev/TASS |

"Пакет Яровой" в действии: как в Санкт-Петербурге судили йога 18.01.2017

В Санкт-Петербурге судили преподавателя йоги, который попал под действие статьи из "пакета Яровой". Его обвиняли в незаконной миссионерской деятельности. DW наблюдала за процессом.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi

В России завели первое дело по статье о недоносительстве из "пакета Яровой" 17.01.2017

Прокуратура Чечни возбудила дело против жителя Грозного, который якобы не сообщил в полицию о планах своего знакомого примкнуть к террористам в Сирии.
(c) picture-alliance/dpa/J. Strobel Ein Mann telefoniert am 04.01.2013 in Berlin. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Сможет ли ФСБ расшифровать весь трафик в интернете 22.09.2016

ФСБ намерена отслеживать и расшифровывать весь трафик россиян в интернете в режиме онлайн. Возможно ли это и что это означает для пользователей?
RYAZAN, RUSSIA. FEBRUARY 2, 2015. An old man fills in a document at an office of Russia's Pension Fund in Ryazan. Alexander Ryumin/TASS

Комментарий: Беднее, чем при Ельцине? 06.09.2016

Российское правительство ищет новые источники доходов - не застрахован никто. Вслед за пенсионерами могут взяться за дачников, предупреждает политолог Иван Преображенский.
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