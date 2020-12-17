Пакет Яровой

Комплекс законов, разработанных по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой, был принят летом 2016 года. Российские власти утверждали, что руководствовались заботой о гражданах в свете возможных террористических угроз.

Правозащитники и непарламентская оппозиция указывали на то, что принятые законы ограничивают права и свободы граждан.