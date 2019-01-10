 Павленского осудили на три года за поджог Банка Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 10.01.2019

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Европа

Павленского осудили на три года за поджог Банка Франции

Художник Петр Павленский и его экс-подруга осуждены за поджог офиса Банка Франции в Париже. Они не будут отбывать срок в тюрьме, так как отбыли большую часть наказания в предварительном заключении.

Петр Павленский после поджога офиса Банка Франции

Петр Павленский после поджога офиса Банка Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский приговорен к трем годам заключения, в том числе двум годам условно, по делу о поджоге дверей Банка Франции в октябре 2017 года. Такое решение вынес суд в Париже, сообщает корреспондент радиостанции Rfi в четверг, 10 января. При этом Павленский должен выйти на свободу в ближайшее время, так как отбыл большую часть срока в предварительном заключении.

Контекст

Художник Павленский бежал из России из-за обвинений в насилии. Олег Кашин в специальном комментарии для DW о том, почему скандал демонстрирует уязвимость антипутинской интеллигенции. (17.01.2017)

Художник Петр Павленский, признанный виновным в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, был освобожден 8 июня в зале суда. DW разбиралась в тонкостях этого необычного уголовного дела. (08.06.2016)

Его бывшая соратница Оксана Шалыгина получила два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно, и также не будет отбывать срок в тюрьме. Осужденные должны будут выплатить штраф, в течение пяти лет им будет запрещено ношение оружия. Ранее Банк Франции требовал возмещения материальных убытков в размере более 18 600 евро, моральной компенсации размером 5000 евро и 1000 евро за расходы на услуги адвоката.

Замена переводчика и слепой свидетель

В начале заседания cудебная переводчица отказалась переводить заявление Павленского, так как тот не соблюдал правила поведения в суде. В результате заседание отложили на несколько часов, пока не приехал новый переводчик. Павленский пригласил в суд слепого свидетеля, который говорил о "символике огня" и "поэтическом, а не провокационном измерении акции художника", пишет Rfi.

В мае 2017 года же года Павленский и Шалыгина получили политическое убежище во Франции. Художник утверждал, что в России ему грозят 10 лет лагерей по сфабрикованному делу о "насильственных действиях сексуального характера". Спустя полгода Павленский и Шалыгина были задержаны полицией после поджога фасада одного из филиалов Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Как сообщила в Twitter активистка Сара Константен, Павленский провел акцию с целью "разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции".

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    Автор: Ксения Сафронова


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