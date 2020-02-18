Павленский отказался от психиатрической экспертизы во Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский, обвиняемый во Франции в нарушении частной жизни и публикации изображений сексуального характера, отказался проходить психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает французский телеканал franceinfo в пятницу, 17 июля, со ссылкой на адвоката Павленского Ясина Бузуру.

Следствие требовало, чтобы Павленский прошел психиатрическую экспертизу до 15 июля. Отказ от нее означает, что художника могут отправить под стражу. Бузуру считает, что экспертиза не является необходимой. Сам Павленский заявил, что государство использует психиатрию, чтобы подчинять людей своей идеологии.

В феврале Павленскому предъявили обвинения в распространении видео интимного характера о бывшем кандидате в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Художник находится под подпиской о невыезде. Кроме того, ведется расследование в отношении Павленского в связи с дракой, в которой он принял участие в новогоднюю ночь, ранив ножом двух мужчин.

Павленский на фоне горящего здания Банка Франции

Акции Петра Павленского в России и во Франции

До эмиграции во Францию Павленский был известен в России благодаря своим провокационным акциям политической направленности. Так, в июле 2012 года художник зашил себе рот суровой ниткой и вышел на одиночный пикет в поддержку панк-группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге. В ноябре 2015 года акционист облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке, за что был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В январе 2017 года стало известно, что Павленский получил политическое убежище во Франции. В октябре того же года там его арестовали за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Комментируя эту акцию, Павленский заявил тогда, что "банкиры заняли место монархов", а возрождение революционной Франции "вызовет революционный пожар по всему миру".

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