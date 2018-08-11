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Павел Лось

Журналист Deutsche Welle, редактор русской редакции DW.

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Павел Лось: другие публикации

Фото, символизирующее киберпреступность: руки на клавиатуре компьютера

Как мошенники в Германии используют COVID-19 в своих целях

Как мошенники в Германии используют COVID-19 в своих целях

Киберпреступники пытаются обманом получить немецкую госпомощь, предназначенную пострадавшим от пандемии фирмам.
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Печь на мусоросжигательном заводе

В Германии засомневались в экологичности сжигания мусора

В Германии засомневались в экологичности сжигания мусора

Сжигание мусора может оказаться не столь безобидным методом утилизации отходов, как думали до сих пор.
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Люди размахивают флагами Македонии

Почему Запад и РФ с тревогой ждали референдума в Македонии

Почему Запад и РФ с тревогой ждали референдума в Македонии

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Сместит ли e-tron компанию Tesla с трона лидерства?

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Главный валютный стратег аналитического центра ING Bank в Лондоне - в интервью DW.
Экономика и бизнес11 августа 2018 г.
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