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Российский государственный деятель, адвокат. С декабря 2009 года - уполномоченный при президенте России по правам ребенка.
Назначение Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка показало: и провластное большинство, и оппозиционное меньшинство в РФ не избавились от наследия СССР, считает Константин Эггерт.
Вместо отправленного в отставку Павла Астахова детским омбудсменом стала Анна Кузнецова.
Президиум СПЧ предложил президенту РФ три кандидатуры на пост уполномоченного по правам ребенка. Еще одну кандидатуру предложил Совет Федерации, сообщает "Коммерсант".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил отставку детского омбудсмена Павла Астахова. Кандидатуры на место уполномоченного по правам ребенка в РФ пока не рассматриваются.
После скандальных высказываний детского омбудсмена при президенте РФ и сообщений о возможном увольнении по окончании отпуска Павел Астахов сообщил, что подал заявление об отставке.
В России обсуждаются сообщения о возможной отставке детского омбудсмена. Повод - циничное высказывание Павла Астахова при встрече с детьми, выжившими на Сямозере, и семейный бизнес. Реакция карикатуриста Сергея Елкина.
Причиной отставки, возможно, стали несколько скандальных высказываний детского омбудсмена, а также вопросы, возникшие к Астахову у антикоррупционного управления Кремля.
Высказывание Павла Астахова на встрече с детьми, пострадавшими на Сямозере, авторы петиции расценили как "бесчеловечное и омерзительное проявление ограниченности, черствости и цинизма".
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