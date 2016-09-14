Павел Астахов

Эксперты: Лженаука в России не встречает должного отпора

Огромные деньги тратятся в РФ на псевдонаучные разработки и проекты. Власти почти никак не борются с этим, сетуют эксперты. Они уверены - лженаука слишком выгодна, чтобы ее запретить.