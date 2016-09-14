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Павел Астахов

Российский государственный деятель, адвокат. С декабря 2009 года - уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 9, 2016: Anna Kuznetsova (L), head of the Association of Family Protection Organizations, head of the Penza executive committee of the All-Russian People s Front, who is appointed the Russian children s rights ombudswoman, and Russia s President Vladimir Putin shake hands during a meeting at Moscow s Kremlin. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0306FC Moscow Russia September 9 2016 Anna Kuznetsova l Head of The Association of Family Protection Organizations Head of The Penza Executive Committee of The All Russian Celebrities S Front Who IS Appointed The Russian Children S Rights Ombudswoman and Russia S President Vladimir Putin Shake Hands during a Meeting AT Moscow S KREMLIN Mikhail Klimentyev Russian Presidential Press and Information Office TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0306FC Imago/Tass

Комментарий: Новый детский омбудсмен: косные против снобов 14.09.2016

Назначение Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка показало: и провластное большинство, и оппозиционное меньшинство в РФ не избавились от наследия СССР, считает Константин Эггерт.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 9, 2016: Anna Kuznetsova (L), head of the Association of Family Protection Organizations, head of the Penza executive committee of the All-Russian People s Front, who is appointed the Russian children s rights ombudswoman, and Russia s President Vladimir Putin shake hands during a meeting at Moscow s Kremlin. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0306FC Moscow Russia September 9 2016 Anna Kuznetsova l Head of The Association of Family Protection Organizations Head of The Penza Executive Committee of The All Russian Celebrities S Front Who IS Appointed The Russian Children S Rights Ombudswoman and Russia S President Vladimir Putin Shake Hands during a Meeting AT Moscow S KREMLIN Mikhail Klimentyev Russian Presidential Press and Information Office TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0306FC Imago/Tass

Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка 09.09.2016

Вместо отправленного в отставку Павла Астахова детским омбудсменом стала Анна Кузнецова.
20.06.2016++++++ A handout picture released by the press-service of the Russian Emergency Ministry shows Russian children disembarking from a plane after arriving in Moscow, Russia, on 20 June 2016 from a tourist camp at the lake of Syamozero in the Republic of Karelia, where 14 Russian children drowned during stormy weather, 19 June 2016. Fifty one children took part in a boat and raft trip on Syamozero in the evening 18 June, when storm raised waves and overturned boats. One child is still missing. EPA/RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES | (c) picture-alliance/Russian Emergency Ministry

"Коммерсант" назвал кандидатов на пост детского омбудсмена РФ 12.07.2016

Президиум СПЧ предложил президенту РФ три кандидатуры на пост уполномоченного по правам ребенка. Еще одну кандидатуру предложил Совет Федерации, сообщает "Коммерсант".
Pawel Astakhow (Pavel Astakhov), Sonderbeauftragter für Kinderrechte in Russland. 2013/Moskau Copyright: DW via Yuliya Siatkova, DW Russisch

Кремль подтвердил отставку Астахова 04.07.2016

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил отставку детского омбудсмена Павла Астахова. Кандидатуры на место уполномоченного по правам ребенка в РФ пока не рассматриваются.
Zu sehen ist der russische Kinderrechtsbeauftragte Pavel Astachov. Bild: DW Geliefert von Gleb Gavrik

Источник в Кремле подтвердил отставку Астахова после его выхода из отпуска 02.07.2016

После скандальных высказываний детского омбудсмена при президенте РФ и сообщений о возможном увольнении по окончании отпуска Павел Астахов сообщил, что подал заявление об отставке.
ich bitte Sie, das Bild ins CMS zu stellen. Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin, Das Bild darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Erwarteter Rücktritt des russischen Kinderombudsmanns Pavel Astachovs Stichworte: Pavel Astachov, Russland, Kinderombudsmann, Sjamosero, ertrunkene Kinder, Tragödie in Karelien Bilderbeschreibung: Dem russischen Kinderombudsmann Pavel Astachov steht Wasser bis zum Hals

Как поплавали, Павел Астахов? Репутацию не подмочили? 01.07.2016

В России обсуждаются сообщения о возможной отставке детского омбудсмена. Повод - циничное высказывание Павла Астахова при встрече с детьми, выжившими на Сямозере, и семейный бизнес. Реакция карикатуриста Сергея Елкина.
Zu sehen ist der russische Kinderrechtsbeauftragte Pavel Astachov. Bild: DW Geliefert von Gleb Gavrik

РБК: Детский омбудсмен Павел Астахов будет уволен после отпуска 30.06.2016

Причиной отставки, возможно, стали несколько скандальных высказываний детского омбудсмена, а также вопросы, возникшие к Астахову у антикоррупционного управления Кремля.
Zu sehen ist der russische Kinderrechtsbeauftragte Pavel Astachov. Bild: DW Geliefert von Gleb Gavrik

Более 80 тысяч человек выступили за отставку детского омбудсмена РФ 25.06.2016

Высказывание Павла Астахова на встрече с детьми, пострадавшими на Сямозере, авторы петиции расценили как "бесчеловечное и омерзительное проявление ограниченности, черствости и цинизма".
Die als „Goldenes Hirn“ bezeichnete, 1989 errichtete Zentrale der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. (Photograph, with permission, by Nataliya Sadovskaya) - Gelfand M: Doing Science in Uncertain Times. PLoS Biol 2/7/2004: e214. doi:10.1371/journal.pbio.0020214 The Golden Brain (the Praesidium of the Russian Academy of Sciences) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Akademie_der_Wissenschaften#mediaviewer/File:Golden_brain.png

Эксперты: Лженаука в России не встречает должного отпора 01.11.2015

Огромные деньги тратятся в РФ на псевдонаучные разработки и проекты. Власти почти никак не борются с этим, сетуют эксперты. Они уверены - лженаука слишком выгодна, чтобы ее запретить.
Leader of Chechnya Ramzan Kadyrov (middle) and cabinet members take part in celebrations on the streets of Grozny for the Day of the Chechen language, 25.04.2011. Left - Mufti Sheikh Sultan Mirzayev. Right - State Duma deputy and vice-chairman of the Committee on Federation Affairs and Regional Policy Adam Delimkhanov. Photo: Ria Nowosti

Комментарий: Кавказские порядки могут распространиться на всю Россию 05.06.2015

Порядки в Чечне и других кавказских республиках грозят расползтись по всей России. Всевластие элиты при стопроцентно контролируемом населении – это соблазнительно для любого лидера. Александр Плющев специально для DW.
Leader of Chechnya Ramzan Kadyrov (middle) and cabinet members take part in celebrations on the streets of Grozny for the Day of the Chechen language, 25.04.2011. Left - Mufti Sheikh Sultan Mirzayev. Right - State Duma deputy and vice-chairman of the Committee on Federation Affairs and Regional Policy Adam Delimkhanov. Photo: Ria Nowosti

Блогозрение: По законам гор, или Одна большая чеченская свадьба 16.05.2015

История женитьбы 57-летнего начальника Ножай-Юртовского РОВД Нажуда Гучигова и 17-летней чеченской девушки Хеды Гойлабиевой, ставшая достоянием общественности благодаря СМИ, превратилась в настоящую бомбу в блогосфере.
An ukrainischen Schulen wird Umweltunterricht erteilt. zugeliefert von: Khrystyna Nikolaychuk copyright: DW/Olga Vesnjanka

Места россиян в американской программе FLEX займут украинские школьники 08.10.2014

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд объявила в Киеве, что, благодаря отказу России, более 300 украинских учеников в следующем году примут участие в программе школьного обмена FLEX.
Das Regierungsgebäude am Dienstag (29.08.2006) in Chisinau, der Hauptstadt von Moldawien (Republik Moldau). Foto: Jens Kalaene dpa +++(c) dpa - Report+++ pixel

Почему граждане Молдавии покидают свою страну 12.12.2013

Все больше молдаван уезжают на ПМЖ в другие государства. Политики и аналитики объясняют это в первую очередь сложной экономической ситуацией в стране. Все подробности - у DW.
Zu sehen ist der russische Kinderrechtsbeauftragte Pavel Astachov. Bild: DW Geliefert von Gleb Gavrik

Смерть ребенка: полиция Техаса опровергла утверждения омбудсмена Астахова 01.03.2013

Трехлетний Максим Кузьмин умер в результате несчастного случая.
Bildtitel Bild 02: behinderte Waisen in Russland Bildbeschreibung: Johanna Lorenz hat diese Kinder schon ins Herz geschlossen. Nach dem Abitur hat sie sich entschlossen, im Kinderheim bei Petersburg zu helfen, als Freiwillige für ein Jahr. - In Russland wachsen zehntausende Kinder ohne Eltern auf. Viele sind sogenannte Sozialwaisen, d.h. ihre Eltern haben sich von ihnen losgesagt. Dennoch verschärfte Präsident Putin die Adoptionsgesetze. Wir können selbst für unsere Kinder sorgen, sagt Putin. Dabei haben russische Waisenhäuser den Ruf, dass die Kinder dort unter unwürdigen Bedingungen leben müssen. Bis auf wenige Vorzeigehäuser bleiben die Türen der meisten Waisenhäuser für die Öffentlichkeit versperrt. Schlagwörter: Waisen, Russland, Betreuung, Kinderheim, Behinderung Herkunft: Markus Reher (ARD Studio Moskau)

Правозащитники: Запрет на международное усыновление ударит по имиджу России 23.02.2013

Правозащитники считают, что в первую очередь следует думать о судьбе детей-сирот.
Die Babies Natascha und Julia krabbeln in ihrem Laufstall im Kinderheim Nr. 9 in Moskau (Foto vom 27.04.2001). In dem Heim werden Kleinkinder bis zum Alter von vier Jahren betreut. Der Umbruch und die soziale Verelendung in Russland im vergangenen Jahrzehnt haben die Zahl von Kindern in Not stark steigen lassen. Oft fehlt es den Heimen an Geld oder es wird veruntreut. Viele Heimkinder haben kaum etwas anzuziehen, die wenigen Spielsachen sind Kollektivbesitz. Mit der Adoption ist das russische Adoptivkind von Bundeskanzler Schröder einem ähnlich traurigen Schicksal entgangen. Foto: Vitaly Belousov

Эксперты: Ответ на "акт Магнитского" - асимметричный и неадекватный 18.12.2012

Опрошенные DW эксперты оценили намерение Госдумы запретить усыновление детей-россиян гражданами США.
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