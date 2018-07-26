О чем могли говорить в Берлине Меркель с Лавровым?

Ради встречи в Берлине с главами российского МИДа и Генштаба канцлер ФРГ прервала свой отпуск. Но детали беседы правительство не разглашает, заявив, что она была конфиденциальной, а речь в ней шла о Сирии и Украине.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) официально находится в отпуске. Тем не менее, она прервала его, чтобы встретиться во вторник, 25 июля, в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во встрече также участвовали министр иностранных дел страны Хайко Мас (Heiko Mass) и глава Генштаба России Валерий Герасимов. Переговоры не были анонсированы заранее, пресс-конференции, традиционной для встреч подобного уровня, не было. О том, что встреча состоялась, журналистам стало известно из лаконичного официального сообщения, распространенного после их завершения заместителем официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).
Об обсуждаемых в ходе встречи вопросах известно немного. В ведомстве канцлера лишь сообщили, что участники беседы обсудили ситуацию в Сирии и на востоке Украины. Немецким журналистам, присутствующим днем позднее на правительственной конференции с участием Ульрике Деммер и официального представителя МИДа ФРГ Кристофа Бургера (Christoph Burger) также не удалось выяснить никаких подробностей.
На настойчивые вопросы представителей СМИ о содержании разговора между канцлером ФРГ, министром иностранных дел страны и российской стороной Ульрике Деммер ответила, что не может разгласить детали беседы, поскольку она "носила конфиденциальный характер". Официальный представитель германского правительства лишь добавила, что договоренность о встрече была достигнута в ходе телефонного разговора между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, состоявшегося по инициативе российского президента. DW обратилась к немецким политологам с вопросом, о чем могла говорить канцлер ФРГ с главами российского МИДа и Генштаба.
Новый план урегулирования сирийского конфликта?
Беседа канцлера и министра иностранных дел ФРГ с высокопоставленными представителями правительства РФ прошла в рамках поездки Сергея Лаврова и Валерия Герасимова по столицам стран - главных игроков сирийского конфликта. За день до переговоров в Германии они встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем прибыли во Францию к президенту Эмманюэлю Макрону.
Исходя из этого, немецкие политологи и эксперты по Ближнему Востоку допускают, что на встрече в Берлине могли обсуждаться новые детали сирийского урегулирования, о которых ранее договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Разговор между лидерами России и США также проходил в конфиденциальной атмосфере, и официальной информации о том, что именно обсуждали Путин и Трамп, до сих пор нет, однако по скудным деталям, просочившимся в СМИ, можно предположить, что, в числе прочего, речь шла об уменьшении влияния Ирана в Сирии.
Руководитель Центра изучения арабского мира в университете Майнца Гюнтер Майер (Günter Meyer) в связи с этим полагает, что одной из тем беседы в Берлине могла стать безопасность Израиля. "Лавров и Герасимов несколько дней назад были в Иерусалиме, чтобы провести переговоры с правительством Нетаньяху о дальнейшем развитии ситуации вокруг Сирии. А там речь идет, в первую очередь, об Иране", - отметил Майер.
Эксперт напомнил, что власти Израиля отклонили предложение России о создании 100-километровой зоны перед демаркационной линией между Израилем и Сирией, в которой не могли бы находиться иранские военные. Иерусалим настаивает на полном выводе иранских войск из Сирии. "И на переговорах в Берлине с партнерами, подписавшими также ядерное соглашение с Ираном, российская сторона могла попытаться прозондировать варианты единой стратегии в нынешней или потенциальной зоне конфликта", - предположил политолог Майер.
Возвращение на родину сирийских беженцев
На официальном сайте российского министерства иностранных дел говорится, что урегулирование сирийского кризиса, обсуждаемое в Берлине, включало также "задачи, связанные с подготовкой условий для возвращения беженцев и продвижением политического процесса". Ранее МИД РФ выступил с инициативой о возвращении сирийских беженцев домой, рассматривая этот процесс как один из факторов урегулирования ситуации в стране.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС 26 июля заявил, что Россия обсуждает этот вопрос "со всеми без исключения, не только с европейцами, но и с другими странами, которые могут сыграть роль в этом вопросе". "Хотелось бы думать, что в этом заинтересованы европейцы, которые хотят снять с себя миграционное давление. Добиться этого можно, только содействуя созданию условий для возвращения беженцев", - добавил Грушко.
Немецкие политологи вполне допускают, что правительство ФРГ было бы заинтересовано в возможности возвращения сирийских беженцев на родину, что повлекло бы за собой урегулирование миграционного кризиса не только внутри Германии, но и на территории Евросоюза. Однако у многих возникает вопрос, на каких условиях будет происходить этот процесс. Эксперт Кельнского форума по безопасности и международным отношениям Ян Менцер (Jan Menzer) в интервью DW заявил, что "хотел бы узнать, какие договоренности достигнуты в отношении Сирии и режима Асада", в частности, в вопросе "возвращения беженцев обратно на родину. Нельзя же возвращать людей в страну, президент которой, по сути, стал для них одной из основных причин бегства", - уверен Менцер.
"Украинская тема": миротворцы ООН в Донбассе?
Другим пунктом переговоров в Берлине, как следует из заявления немецкого МИДа, стала ситуация на востоке Украины. Германия и Франция - активные участницы "нормандского формата", поэтому, как полагает внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour), участники встречи в Берлине могли бы обсуждать размещение миротворческой миссии ООН в зоне конфликта. Однако позиции украинской и российской стороны в этом вопросе существенно отличаются друг от друга: украинцы хотят, чтобы "голубые каски" ООН были не только на линии разграничения, но и вдоль украино-российской границы, контролируемой самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".
При обсуждении в Берлине конфликта на востоке Украины, по мнению Омида Нурипура, могла также идти речь о предложении российского президента Владимира Путина провести в так называемых "ДНР" и "ЛНР" официальный референдум. Внешнеполитический эксперт "зеленых" считает этот вариант неприемлемым. "Единственная возможность восстановить главенство международного права состоит в том, чтобы вывести российские войска с территории Донбасса и вернуть полный контроль над этой территорией Киеву, - заявил Нурипур. - И если представители РФ в Берлине обсуждали эти темы, я не понимаю, зачем держать это в тайне: правительство ФРГ должно четко и ясно озвучить свою позицию".
Глава генштаба РФ - камень преткновения берлинской встречи
Немецкие оппозиционные партии резко раскритиковали правительство страны за участие в берлинской встрече начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова, находящегося под санкциями ЕС.
Трудно поверить, что Германия отступила от установленных правил и позволила Герасимову въехать в страну, несмотря на то, что ему запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией, заявил Омид Нурипур. Он также добавил, что партия "зеленых" намерена "провести парламентское расследование" состоявшейся в Берлине неожиданной встречи.
С другой стороны, руководитель Центра изучения арабского мира из университета Майнца Гюнтер Майер считает, что "в подобной критике нет никакого смысла". По его словам, если стороны пытаются добиться каких-либо политических целей, переговоры необходимо вести с теми партнерами, которые могут помочь в достижении поставленных задач. "И сказать в этом случае: "Он находится под санкциями", - здесь не поможет. Речь идет о политических решениях, и в подобных случаях без таких переговоров не обойтись", - уверен Майер.
Смотрите также: