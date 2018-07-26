 О чем могли говорить в Берлине Меркель с Лавровым? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 26.07.2018

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Германия

О чем могли говорить в Берлине Меркель с Лавровым?

Ради встречи в Берлине с главами российского МИДа и Генштаба канцлер ФРГ прервала свой отпуск. Но детали беседы правительство не разглашает, заявив, что она была конфиденциальной, а речь в ней шла о Сирии и Украине.

Ангела Меркель и Сергей Лавров. Фото из архива

Ангела Меркель и Сергей Лавров. Фото из архива

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) официально находится в отпуске. Тем не менее, она прервала его, чтобы встретиться во вторник, 25 июля, в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во встрече также участвовали министр иностранных дел страны Хайко Мас (Heiko Mass) и глава Генштаба России Валерий Герасимов. Переговоры не были анонсированы заранее, пресс-конференции, традиционной для встреч подобного уровня, не было. О том, что встреча состоялась, журналистам стало известно из лаконичного официального сообщения, распространенного после их завершения  заместителем официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Об обсуждаемых в ходе встречи вопросах известно немного. В ведомстве канцлера лишь сообщили, что участники беседы обсудили ситуацию в Сирии и на востоке Украины. Немецким журналистам, присутствующим днем позднее на правительственной конференции с участием Ульрике Деммер и официального представителя МИДа ФРГ Кристофа Бургера (Christoph Burger) также не удалось выяснить никаких подробностей.

На настойчивые вопросы представителей СМИ о содержании разговора между канцлером ФРГ, министром иностранных дел страны и российской стороной Ульрике Деммер ответила, что не может разгласить детали беседы, поскольку она "носила конфиденциальный характер". Официальный представитель германского правительства лишь добавила, что договоренность о встрече была достигнута в ходе телефонного разговора между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, состоявшегося по инициативе российского президента. DW обратилась к немецким политологам с вопросом, о чем могла говорить канцлер ФРГ с главами российского МИДа и Генштаба.

Новый план урегулирования сирийского конфликта?

Израильский флаг и след от самолета в небе

На переговорах в Берлине могла идти речь о безопасности Израиля

Беседа канцлера и министра иностранных дел ФРГ с высокопоставленными представителями правительства РФ прошла в рамках поездки Сергея Лаврова и Валерия Герасимова по столицам стран - главных игроков сирийского конфликта. За день до переговоров в Германии они встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем прибыли во Францию к президенту Эмманюэлю Макрону.

Исходя из этого, немецкие политологи и эксперты по Ближнему Востоку допускают, что на встрече в Берлине могли обсуждаться новые детали сирийского урегулирования, о которых ранее договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Разговор между лидерами России и США также проходил в конфиденциальной атмосфере, и официальной информации о том, что именно обсуждали Путин и Трамп, до сих пор нет, однако по скудным деталям, просочившимся в СМИ, можно предположить, что, в числе прочего, речь шла об уменьшении влияния Ирана в Сирии.

Руководитель Центра изучения арабского мира в университете Майнца Гюнтер Майер (Günter Meyer) в связи с этим полагает, что одной из тем беседы в Берлине могла стать безопасность Израиля. "Лавров и Герасимов несколько дней назад были в Иерусалиме, чтобы провести переговоры с правительством Нетаньяху о дальнейшем развитии ситуации вокруг Сирии. А там речь идет, в первую очередь, об Иране", - отметил Майер.

Эксперт напомнил, что власти Израиля отклонили предложение России о создании 100-километровой зоны перед демаркационной линией между Израилем и Сирией, в которой не могли бы находиться иранские военные. Иерусалим настаивает на полном выводе иранских войск из Сирии. "И на переговорах в Берлине с партнерами, подписавшими также ядерное соглашение с Ираном, российская сторона могла попытаться прозондировать варианты единой стратегии в нынешней или потенциальной зоне конфликта", - предположил политолог Майер.

Возвращение на родину сирийских беженцев

Сирийские беженцы возвращаются на родину

Сирийские беженцы возвращаются на родину

На официальном сайте российского министерства иностранных дел говорится, что урегулирование сирийского кризиса, обсуждаемое в Берлине, включало также "задачи, связанные с подготовкой условий для возвращения беженцев и продвижением политического процесса". Ранее МИД РФ выступил с инициативой о возвращении сирийских беженцев домой, рассматривая этот процесс как один из факторов урегулирования ситуации в стране.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС 26 июля заявил, что Россия обсуждает этот вопрос "со всеми без исключения, не только с европейцами, но и с другими странами, которые могут сыграть роль в этом вопросе". "Хотелось бы думать, что в этом заинтересованы европейцы, которые хотят снять с себя миграционное давление. Добиться этого можно, только содействуя созданию условий для возвращения беженцев", - добавил Грушко.

Немецкие политологи вполне допускают, что правительство ФРГ было бы заинтересовано в возможности возвращения сирийских беженцев на родину, что повлекло бы за собой урегулирование миграционного кризиса не только внутри Германии, но и на территории Евросоюза. Однако у многих возникает вопрос, на каких условиях будет происходить этот процесс. Эксперт Кельнского форума по безопасности и международным отношениям Ян Менцер (Jan Menzer) в интервью DW заявил, что "хотел бы узнать, какие договоренности достигнуты в отношении Сирии и режима Асада", в частности, в вопросе "возвращения беженцев обратно на родину. Нельзя же возвращать людей в страну, президент которой, по сути, стал для них одной из основных причин бегства", - уверен Менцер.

"Украинская тема": миротворцы ООН в Донбассе?

Владимир Путин надевает перед зеркалом голубой шлем ООН. Карикатура Сергея Елкина

Позиции Украины и России по поводу размещения миротворцев ООН в Донбассе резко отличаются

Другим пунктом переговоров в Берлине, как следует из заявления немецкого МИДа, стала ситуация на востоке Украины. Германия и Франция - активные участницы "нормандского формата", поэтому, как полагает внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour), участники встречи в Берлине могли бы обсуждать размещение миротворческой миссии ООН в зоне конфликта. Однако позиции украинской и российской стороны в этом вопросе существенно отличаются друг от друга: украинцы хотят, чтобы "голубые каски" ООН  были не только на линии разграничения, но и вдоль украино-российской границы, контролируемой самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Контекст

Правительство не раскрыло всех деталей переговоров в Берлине, считают "зеленые" и либералы. Не ясно, как въехал в ФРГ начальник российского Генштаба, находящийся под санкциями. (26.07.2018)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым по Сирии и Ирану. (23.07.2018)

ФРГ предоставит убежище волонтерам "Белых касок" и членам их семей, эвакуированным из Сирии. Организация была удостоена альтернативной Нобелевской премии мира, но на родине ее обвиняют в связях с террористами. (25.07.2018)

Россия намерена, используя Сирию, усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Для этого ей необходимы хорошие отношения с Израилем и суннитскими странами, пишет обозреватель FAZ. (30.05.2018)

При обсуждении в Берлине конфликта на востоке Украины, по мнению Омида Нурипура, могла также идти речь о предложении российского президента Владимира Путина провести в так называемых "ДНР" и "ЛНР" официальный референдум. Внешнеполитический эксперт "зеленых" считает этот вариант неприемлемым. "Единственная возможность восстановить главенство международного права состоит в том, чтобы вывести российские войска с территории Донбасса и вернуть полный контроль над этой территорией Киеву, - заявил Нурипур. - И если представители РФ в Берлине обсуждали эти темы, я не понимаю, зачем держать это в тайне: правительство ФРГ должно четко и ясно озвучить свою позицию".

Глава генштаба РФ - камень преткновения берлинской встречи

Немецкие оппозиционные партии резко раскритиковали правительство страны за участие в берлинской встрече начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова, находящегося под санкциями ЕС.

Трудно поверить, что Германия отступила от установленных правил и позволила Герасимову въехать в страну, несмотря на то, что ему запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией, заявил Омид Нурипур. Он также добавил, что партия "зеленых" намерена "провести парламентское расследование" состоявшейся в Берлине неожиданной встречи.

С другой стороны, руководитель Центра изучения арабского мира из университета Майнца Гюнтер Майер считает, что "в подобной критике нет никакого смысла". По его словам, если стороны пытаются добиться каких-либо политических целей, переговоры необходимо вести с теми партнерами, которые могут помочь в достижении поставленных задач.  "И сказать в этом случае: "Он находится под санкциями", - здесь не поможет. Речь идет о политических решениях, и в подобных случаях без таких переговоров не обойтись", - уверен Майер. 

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    Автор: Илья Коваль


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