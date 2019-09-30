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Оюб Титиев

Чеченский правозащитник, руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал".

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Files - University professor, blogger, and member of the Muslim Uighur minority, Ilham Tohti pauses before a classroom lecture in Beijing on June 12, 2010. Photo: Frederic J. BROWN/afp/dpa (zu dpa Uigurischer Regimekritiker in China zu lebenslanger Haft verurteilt vom 23.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премия Вацлава Гавела вручена активисту-уйгуру и молодым правозащитникам 30.09.2019

Уйгурский ученый Ильхам Тохти, сидящий в тюрьме, получил премию Вацлава Гавела. Наградой также отмечены молодые правозащитники балканских стран.
Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the prominent human rights group Memorial, stands behind bars in court before a hearing in Shali, Russia, Monday, March 18, 2019. Oyub Titiyev was detained in January 2018 and charged with drug possession in what has been largely perceived as a vendetta against this rare critic of the Chechen government. The court is due to issue its verdict Monday. (AP Photo/Musa Sadulayev) |

Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу 21.06.2019

Правозащитная организация "Мемориал", грозненское отделение которой возглавлял вышедший 21 июня на свободу Оюб Титиев, еще не решила вопрос о возобновлении деятельности в Чечне.
Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the prominent human rights group Memorial, stands behind bars in court before a hearing in Shali, Russia, Monday, March 18, 2019. Oyub Titiyev was detained in January 2018 and charged with drug possession in what has been largely perceived as a vendetta against this rare critic of the Chechen government. The court is due to issue its verdict Monday. (AP Photo/Musa Sadulayev) |

Адвокат: Скорое освобождение Титиева было бы невозможно без широкой поддержки 13.06.2019

Илья Новиков в интервью DW рассказал о своей работе в качестве адвоката чеченского правозащитника Оюба Титиева и об отличии этого кавказского региона от остальной России.
12.6.2019, Bonn, Deutschland, Der Boris-Nemtsov-Preis wurde der russischen Aktivistin Anastasia Shevchenko verliehen. Die Stiftungen ehrten Shevchenko für ihren Einsatz für ein freies, demokratisches und die Menschenrechte achtendes Russland. Anastasia Shevchenko ist Mitarbeiterin der Organisation Open Russia und steht seit Januar 2019 unter Hausarrest. Anastasia Shevchenko ist Mitarbeiterin der Organisation Open Russia und steht seit Januar 2019 unter Hausarrest. Der Preis ist benannt nach dem ehemaligen russischen Oppositionellen Boris Nemtsov, der 2015 in Sichtweite des Kremls ermordet wurde. Vladislava Shevchenko, die jüngste Tochter von Anastasia Shevchenko, nahm den Preis stellvertretend für ihre unter Hausarrest stehende Mutter entgegen.

Премия Бориса Немцова-2019: Даже сильным людям нужна поддержка 13.06.2019

На четвертой церемонии вручения премии в Бонне говорили об ужесточившихся преследованиях инакомыслящих в РФ, колоссальной роли гражданского общества и истории Ивана Голунова. Репортаж DW.
12.6.2019, Bonn, Deutschland, Der Boris-Nemtsov-Preis wurde der russischen Aktivistin Anastasia Shevchenko verliehen. Die Stiftungen ehrten Shevchenko für ihren Einsatz für ein freies, demokratisches und die Menschenrechte achtendes Russland. Anastasia Shevchenko ist Mitarbeiterin der Organisation Open Russia und steht seit Januar 2019 unter Hausarrest. Anastasia Shevchenko ist Mitarbeiterin der Organisation Open Russia und steht seit Januar 2019 unter Hausarrest. Der Preis ist benannt nach dem ehemaligen russischen Oppositionellen Boris Nemtsov, der 2015 in Sichtweite des Kremls ermordet wurde. Vladislava Shevchenko, die jüngste Tochter von Anastasia Shevchenko, nahm den Preis stellvertretend für ihre unter Hausarrest stehende Mutter entgegen.

Анастасию Шевченко наградили премией Фонда Бориса Немцова 12.06.2019

Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом. Вместо нее на церемонию награждения прилетела из Ростова-на-Дону 15-летняя дочь Влада.
Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the prominent human rights group Memorial, stands behind bars in court before a hearing in Shali, Russia, Monday, March 18, 2019. Oyub Titiyev was detained in January 2018 and charged with drug possession in what has been largely perceived as a vendetta against this rare critic of the Chechen government. The court is due to issue its verdict Monday. (AP Photo/Musa Sadulayev) |

Главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева освободят по УДО 10.06.2019

В конце мая Оюб Титиев подал прошение об УДО. Правозащитник был приговорен к 4 годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков.

18.03.2019, Russland: CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA - MARCH 18, 2018: Oyub Titiyev, the head of the Grozny office of the Memorial human rights centre, charged with possession of marijuana, behind bars at a hearing into his case at the Shali City Court. Yelena Afonina/TASS Foto: Yelena Afonina/TASS/dpa |

Оюб Титиев через адвоката подал ходатайство об УДО 21.05.2019

Глава чеченского "Мемориала" отказался обжаловать приговор суда, чтобы получить УДО. Оюб Титиев был приговорен к 4 годам колонии.
Alle wurden heute von mir während der Verleihung des ersten Boris-Nemtsov-Preises gemacht. Copyright: DW/I. Koval

В шорт-лист премии Немцова вошли Алексей Навальный и Оюб Титиев 01.05.2019

Помимо Алексея Навального и Оюба Титиева, в число пяти финалистов премии Бориса Немцова вошли Юрий Дмитриев, Михаил Светов и Анастасия Шевченко.

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости (21.03.2019) 21.03.2019

Великобритания в истории с "Брекзитом" планировала поставить точку 29 марта. Однако британский парламент отклонил соглашение с ЕС. Теперь премьер Тереза Мэй просит отсрочки.
Aktivist Ojub Titijew

Гражданский форум ЕС-Россия требует освобождения Титиева 19.03.2019

"Вопиющим нарушением верховенства права" и "расправой" назвал приговор Оюбу Титиеву Гражданский форум ЕС-Россия.

18.03.2019, Russland: CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA - MARCH 18, 2018: Oyub Titiyev, the head of the Grozny office of the Memorial human rights centre, charged with possession of marijuana, behind bars at a hearing into his case at the Shali City Court. Yelena Afonina/TASS Foto: Yelena Afonina/TASS/dpa |

ЕС призвал незамедлительно освободить правозащитника Оюба Титиева 19.03.2019

Приговор, вынесенный в Чечне Титиеву, непосредственно связан с его правозащитной деятельностью, уверены в Евросоюзе. Титиев должен быть незамедлительно освобожден без всяких условий, подчеркнули в Брюсселе.

Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the prominent human rights group Memorial, stands behind bars in court before a hearing in Shali, Russia, Monday, March 18, 2019. Oyub Titiyev was detained in January 2018 and charged with drug possession in what has been largely perceived as a vendetta against this rare critic of the Chechen government. The court is due to issue its verdict Monday. (AP Photo/Musa Sadulayev) |

Правозащитники о приговоре Оюбу Титиеву: "Это сигнал всем" 18.03.2019

Правозащитные организации в России и ЕС уверены - дело Титиева сфабриковано. После вынесенного ему приговора деятельность чеченского "Мемориала" вряд ли возобновится.
Aktivist Ojub Titijew

Германия сомневается в законности приговора Оюбу Титиеву 18.03.2019

Сомнения в обвинениях Оюбу Титиеву и в верховенстве права в ходе судебного процесса по его делу хорошо задокументированы, заявила немецкий омбудсмен Бербель Кофлер. В Европарламенте призвали РФ освободить правозащитника.

Приговор для правозащитника Оюба Титиева (18.03.2019) 18.03.2019

В шалинском городском суде Чечни огласили приговор главе чеченского отделения "Мемориала". Его приговорили к четырем годам колонии-поселения. Правозащитники считают дело политическим.

КрымНеВаш: Запад считает полуостров частью Украины – DW Новости (18.03.2019) 18.03.2019

Вот уже пять лет как Крым перешел под контроль России. В 2014 году страны Запада отреагировали на это введением санкций против Кремля. С тех пор они постоянно продлеваются. И смягчать позицию Запад не намерен.

06.03.2018, Russland, Grosny: Ojub Titijew, russischer Menschenrechtler und Leiter des Büros der Menschenrechtsorganisation Memorial in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny, während einer Anhörung vor dem Bezirksgericht von Staropromyslovsky von Grosny wegen Besitzes von Marihuana. Der inhaftierte Titijew ist mit dem Vaclav-Havel-Preis des Europarates ausgezeichnet worden. Foto: Yelena Afonina/Tass/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Приговор Титиеву - горькое поражение гражданского общества в РФ 18.03.2019

Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев получил 4 года колонии-поселения. Решение суда еще раз продемонстрировало отсутствие в России верховенства закона и права, считает Миодраг Шорич.
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