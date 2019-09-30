Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Чеченский правозащитник, руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал".
.
Уйгурский ученый Ильхам Тохти, сидящий в тюрьме, получил премию Вацлава Гавела. Наградой также отмечены молодые правозащитники балканских стран.
Правозащитная организация "Мемориал", грозненское отделение которой возглавлял вышедший 21 июня на свободу Оюб Титиев, еще не решила вопрос о возобновлении деятельности в Чечне.
Илья Новиков в интервью DW рассказал о своей работе в качестве адвоката чеченского правозащитника Оюба Титиева и об отличии этого кавказского региона от остальной России.
На четвертой церемонии вручения премии в Бонне говорили об ужесточившихся преследованиях инакомыслящих в РФ, колоссальной роли гражданского общества и истории Ивана Голунова. Репортаж DW.
Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом. Вместо нее на церемонию награждения прилетела из Ростова-на-Дону 15-летняя дочь Влада.
В конце мая Оюб Титиев подал прошение об УДО. Правозащитник был приговорен к 4 годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков.
Глава чеченского "Мемориала" отказался обжаловать приговор суда, чтобы получить УДО. Оюб Титиев был приговорен к 4 годам колонии.
Помимо Алексея Навального и Оюба Титиева, в число пяти финалистов премии Бориса Немцова вошли Юрий Дмитриев, Михаил Светов и Анастасия Шевченко.
Великобритания в истории с "Брекзитом" планировала поставить точку 29 марта. Однако британский парламент отклонил соглашение с ЕС. Теперь премьер Тереза Мэй просит отсрочки.
"Вопиющим нарушением верховенства права" и "расправой" назвал приговор Оюбу Титиеву Гражданский форум ЕС-Россия.
Приговор, вынесенный в Чечне Титиеву, непосредственно связан с его правозащитной деятельностью, уверены в Евросоюзе. Титиев должен быть незамедлительно освобожден без всяких условий, подчеркнули в Брюсселе.
Правозащитные организации в России и ЕС уверены - дело Титиева сфабриковано. После вынесенного ему приговора деятельность чеченского "Мемориала" вряд ли возобновится.
Сомнения в обвинениях Оюбу Титиеву и в верховенстве права в ходе судебного процесса по его делу хорошо задокументированы, заявила немецкий омбудсмен Бербель Кофлер. В Европарламенте призвали РФ освободить правозащитника.
В шалинском городском суде Чечни огласили приговор главе чеченского отделения "Мемориала". Его приговорили к четырем годам колонии-поселения. Правозащитники считают дело политическим.
Вот уже пять лет как Крым перешел под контроль России. В 2014 году страны Запада отреагировали на это введением санкций против Кремля. С тех пор они постоянно продлеваются. И смягчать позицию Запад не намерен.
Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев получил 4 года колонии-поселения. Решение суда еще раз продемонстрировало отсутствие в России верховенства закона и права, считает Миодраг Шорич.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact