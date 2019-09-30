Оюб Титиев

КрымНеВаш: Запад считает полуостров частью Украины – DW Новости (18.03.2019)

Вот уже пять лет как Крым перешел под контроль России. В 2014 году страны Запада отреагировали на это введением санкций против Кремля. С тех пор они постоянно продлеваются. И смягчать позицию Запад не намерен.