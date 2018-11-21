ОЭСР ухудшила прогноз по темпам роста мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает снижение темпов роста мировой экономики. Согласно опубликованному в среду, 21 ноября, глобальному прогнозу, мировой ВВП в 2018-2019 гг. увеличится лишь на 3,5 процента. Аналогичный прогноз, опубликованный весной нынешнего года, исходил из оценки в 3,7 процента роста. "Мировая экономика движется по сложному фарватеру", - цитирует агентство Reuters старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна. По его словам, экономический рост по-прежнему силен, но он уже достиг апогея.

Причиной снижения темпов роста в ОЭСР считают торговые конфликты и ужесточение денежно-кредитной политики центробанками ряда ведущих стран. Возможно увеличение оттока капитала из развивающихся стран, а спад в экономике Китая может сказаться и наиндустриально-развитых странах. "Единовременное совпадение различных рисков может привести к снижению роста более ожидаемого", - подчеркнул Бун.

Снижены прогнозы для ФРГ, России и еврозоны

Прогноз для еврозоны на 2018 и 2019 годы был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 1,9% в текущем и 1,8% в следующем году. Как ожидается, в 2020 году рост не превысит 1,6 процента. Наиболее тяжелая ситуация ожидается в Италии.

В целом снижены прогнозы и по росту экономики ФРГ. На него влияние оказывают торговые конфликты и высокие цены на нефть. По оценкам ОЭСР, в 2018 году немецкая экономика вырастет лишь 1,6 процента, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось ранее. На 2019 год прогнозируется рост в 1,6%, а на 2020 - 1,4 процента.

Российская экономика, согласно новым прогнозам, увеличится в текущем году на 1,6%, а не на 1,8%, как ожидалось в сентябре. Прогноз на 2019 год оставлен на уровне 1,5 процента.

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