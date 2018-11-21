 ОЭСР ухудшила прогноз по темпам роста мировой экономики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2018

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Мир

ОЭСР ухудшила прогноз по темпам роста мировой экономики

Причиной снижения темпов роста мировой экономики в ОЭСР считают торговые конфликты и ужесточение денежно-кредитной политики центробанками ряда ведущих стран.

Штаб-квартира ОЭСР в Париже

Штаб-квартира ОЭСР в Париже

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает снижение темпов роста мировой экономики. Согласно опубликованному в среду, 21 ноября, глобальному прогнозу, мировой ВВП в 2018-2019 гг. увеличится лишь на 3,5 процента. Аналогичный прогноз, опубликованный весной нынешнего года, исходил из оценки в 3,7 процента роста. "Мировая экономика движется по сложному фарватеру", - цитирует агентство Reuters старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна. По его словам, экономический рост по-прежнему силен, но он уже достиг апогея.

Контекст

Предсказываемый экспертами организации показатель - самый высокий с 2011 года. Однако объявленные США пошлины на импорт стали и алюминия специалисты считают "значительным риском". (13.03.2018)

Немецкие фирмы в целом довольны своим бизнесом в России, но темпы роста ее экономики отстают от мировых. DW - о результатах опроса коммерсантов из Германии и оценках экспертов. (01.03.2018)

Германия на шестом месте в мире среди стран, выигрывающих от глобализации. Россия в конце рейтинга. (08.06.2018)

Причиной снижения темпов роста в ОЭСР считают торговые конфликты и ужесточение денежно-кредитной политики центробанками ряда ведущих стран. Возможно увеличение оттока капитала из развивающихся стран, а спад в экономике Китая может сказаться и наиндустриально-развитых странах. "Единовременное совпадение различных рисков может привести к снижению роста более ожидаемого", - подчеркнул Бун.

Снижены прогнозы для ФРГ, России и еврозоны

Прогноз для еврозоны на 2018 и 2019 годы был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 1,9% в текущем и 1,8% в следующем году. Как ожидается, в 2020 году рост не превысит 1,6 процента. Наиболее тяжелая ситуация ожидается в Италии.

В целом снижены прогнозы и по росту экономики ФРГ. На него влияние оказывают торговые конфликты и высокие цены на нефть. По оценкам ОЭСР, в 2018 году немецкая экономика вырастет лишь 1,6 процента, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось ранее.  На 2019 год прогнозируется рост в 1,6%, а на 2020 - 1,4 процента.

Российская экономика, согласно новым прогнозам, увеличится в текущем году на 1,6%, а не на 1,8%, как ожидалось в сентябре. Прогноз на 2019 год оставлен на уровне 1,5 процента. 

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    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Facebook продолжает расти

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  • Лекарство немецкой компании Bayer

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Bayer - самая дорогая компания Германии

    Первую из немецких компаний, вошедших в 2015 году в рейтинг Handelsblatt, можно найти на 66-м месте. Это химическая и фармацевтическая компания Bayer с рыночной капитализацией 96 млрд евро. Всего в рейтинг этого года попали только шесть компаний из Германии.

  • логотип Volkswagen

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    "Провал года"

    Из немецких компаний в рейтинг также попали производитель программного обеспечения для предприятий SAP (73-е место), автомобилестроитель Daimler (81-е), концерны Siemens (88-е) и Deutsche Telekom (92-е), а также страховщик Allianz (95-е) . Напротив, концерн Volkswagen в этом году вылетел из первой сотни рейтинга, что стало последствием скандала с манипуляцией выхлопами дизельных двигателей.

  • монеты евро

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Компании из США уверенно доминируют

    Самой дорогостоящей не американской компанией является китайская Industial and Commercial Bank of China (ICBC), занимающая в рейтинге 11-ю строчку. Всего среди первой сотни компаний списка Handelsblatt больше половины (а точнее - 54) - из США. 26 компаний из стран Европы и 17 - азиатских компаний. Африканский континент не представлен в рейтинге вообще.

    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


Контекст

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

В рейтинге 100 самых дорогих компаний мира, традиционно публикуемом в конце года изданием Handelsblatt, более половины компаний - американские. Немецких - 6, российских - ни одной. (30.12.2015)  

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