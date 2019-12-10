Очередной поезд с ядерными отходами отправился из Германии в Россию

Очередной поезд, везущий 600 тонн гексафторида урана, отправился во вторник, 10 декабря, из немецкого города Гронау в Россию. Как сообщил DW по телефону Крис Бройер (Chris Breuer) - официальный представитель компании Urenco Deutschland, осуществляющей по договору с российской стороной транспортировку ядерных отходов, это последняя запланированная в этом году поставка.

Ожидается, что груз с "ядерными хвостами", который везет локомотив, отправившийся из Гронау 10 декабря, будет сначала доставлен в Амстердам, а уже оттуда морским путем отправится в Санкт-Петербург.

Экоактивисты в Германии протестуют против вывоза ядерных отходов в Россию

В понедельник в Германии прошли несколько акций протеста экоактивистов, выступающих против отправки произведенных в Германии ядерных отходов в другие страны. "Однако распространенная некоторыми СМИ информация о том, что поезд с ядерными отходами отправился в Россию с задержкой в один день, то есть во вторник, а не в понедельник, именно из-за этих демонстраций не соответствует действительности", - подчеркнул Крис Бройер. По его словам, компания Urenco Deutschland может свободно выбирать день отправки поезда и на этот раз, в соответствии с планом, отправка груза была произведена 10 декабря.

Что касается протестов экоактивистов в городе Гронау, вблизи от установки по обогащению урана компании Urenco, то в них, по личным наблюдениям Бройера, приняли участие всего несколько человек.

Компания Urenco настаивает на соблюдении стандартов безопасности

Противники транспортировок ядерных отходов в Германии утверждают, что, экспортируя обедненный уран в

Контейнеры для перевозки ядерных отходов компании Urenco Deutschland

Россию, компания Urenco стремится лишь избавиться от необходимости самостоятельно хранить ядерные отходы, несмотря на то, что для этой цели у компании имеется специально построенное хранилище, которое сегодня простаивает пустым. "Тому, кто не может или не хочет безопасным образом утилизировать ядерные отходы в своей стране, нельзя эксплуатировать установки по обогащению урана", - заявил во вторник представитель организации "Союз против ядерных установок в регионе Мюнстерланд" Маттиас Айкхофф (Mattias Eickhoff).

В свою очередь представитель концерна Urenco Крис Бройер заявил DW, что Urenco поставляет ядерные отходы только в страны, которые гарантированно соответствуют определенным стандартам безопасности. Поставки в Россию осуществляются на основании договора, заключенного Urenco Deutschland с российской компанией Tenex, пояснил он.

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