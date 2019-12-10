 Очередной поезд с ядерными отходами отправился из Германии в Россию | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2019

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Россия

Очередной поезд с ядерными отходами отправился из Германии в Россию

600 тонн гексафторида урана, отправленные 10 декабря в РФ, - последняя часть груза "ядерных хвостов" в 2019 году. Это подтвердил DW представитель компании Urenco, осуществляющей транспортировку ядерных отходов.

Локомотив, везущий ядерные отходы из Германии в Россию (фото из архива)

Локомотив, везущий ядерные отходы из Германии в Россию (фото из архива)

Очередной поезд, везущий 600 тонн гексафторида урана, отправился во вторник, 10 декабря, из немецкого города Гронау в Россию. Как сообщил DW по телефону Крис Бройер (Chris Breuer) - официальный представитель компании Urenco Deutschland, осуществляющей по договору с российской стороной транспортировку ядерных отходов, это последняя запланированная в этом году поставка.

Ожидается, что груз с "ядерными хвостами", который везет локомотив, отправившийся из Гронау 10 декабря, будет сначала доставлен в Амстердам, а уже оттуда морским путем отправится в Санкт-Петербург.

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Экоактивисты в Германии протестуют против вывоза ядерных отходов в Россию

В понедельник в Германии прошли несколько акций протеста экоактивистов, выступающих против отправки произведенных в Германии ядерных отходов в другие страны. "Однако распространенная некоторыми СМИ информация о том, что поезд с ядерными отходами отправился в Россию с задержкой в один день, то есть во вторник, а не в понедельник, именно из-за этих демонстраций не соответствует действительности", - подчеркнул Крис Бройер. По его словам, компания Urenco Deutschland может свободно выбирать день отправки поезда и на этот раз, в соответствии с планом, отправка груза была произведена 10 декабря.

Что касается протестов экоактивистов в городе Гронау, вблизи от установки по обогащению урана компании Urenco, то в них, по личным наблюдениям Бройера, приняли участие всего несколько человек.

Компания Urenco настаивает на соблюдении стандартов безопасности

Противники транспортировок ядерных отходов в Германии утверждают, что, экспортируя обедненный уран в

Контейнеры для перевозки ядерных отходов компании Urenco Deutschland

Контейнеры для перевозки ядерных отходов компании Urenco Deutschland

Россию, компания Urenco стремится лишь избавиться от необходимости самостоятельно хранить ядерные отходы, несмотря на то, что для этой цели у компании имеется специально построенное хранилище, которое сегодня простаивает пустым. "Тому, кто не может или не хочет безопасным образом утилизировать ядерные отходы в своей стране, нельзя эксплуатировать установки по обогащению урана", - заявил во вторник представитель организации "Союз против ядерных установок в регионе Мюнстерланд" Маттиас Айкхофф (Mattias Eickhoff).

В свою очередь представитель концерна Urenco Крис Бройер заявил DW, что Urenco поставляет ядерные отходы только в страны, которые гарантированно  соответствуют определенным стандартам безопасности. Поставки в Россию осуществляются на основании договора, заключенного Urenco Deutschland с российской компанией Tenex, пояснил он.

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    Автор: Марина Барановская


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