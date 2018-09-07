Офшорная ловушка "Крымского титана"

Экологическое бедствие на "Крымском титане" показало острую необходимость модернизации предприятия. Но после аннексии Крыма инвестиции такого масштаба практически невозможны из-за структуры собственности завода.
Дмитрий Фирташ контролирует "Крымский титан" через немецкую компанию Ostchem Germany, австрийскую Ostchem Holding GmbH и кипрскую Fleori Enterprises Ltd.
Причины химического загрязнения воздуха выбросами завода "Крымский титан" в Армянске, в результате которого из города, а также с прилегающих территорий на материковой Украине, пришлось эвакуировать детей, до сих пор официально не установлены. Со стороны российских СМИ и чиновников звучат обвинения в адрес Украины: мол, загрязнение воздуха связано с пересыханием кислотонакопителя возле завода, которое стало следствием перекрытия Киевом Северо-Крымского канала.
До аннексии этот канал в значительной мере обеспечивал водой потребности засушливых районов на севере полуострова. В кислотонакопитель при заводе "Крымский титан" сбрасываются токсичные отходы производства. Вследствие частичного пересыхания водоема ядовитые вещества, согласно этой версии, начали распространяться в воздухе вместе с пылью. Украинская сторона, тем временем, возлагает ответственность за безопасность на российские власти, которые контролируют Крым после аннексии, и обратилась к международным организациям с просьбой разобраться в ситуации.
Что будет дальше с "Крымским титаном" и местными жителями
Представители завода и чиновники успокаивают, что вскоре ситуация нормализуется. Впрочем, риск повторения экологического бедствия на севере Крыма остается высоким, констатируют эксперты. Дело в том, что экологическая безопасность производства в Армянске, очевидно, не соответствует современным экологическим стандартам.
"В Германии при производстве титана не используются открытые накопители. После производства диоксида титана остается так называемая разбавленная кислота. Еще лет 20 назад ее утилизировали в Северном море, но потом это запретили. Сегодня ее перерабатывают", - отметил в беседе с DW немецкий химик профессор Аксель Кляйн (Axel Klein) .
Перспективы модернизации производства в Армянске, впрочем, выглядят довольно призрачно. Ведь "Крымский титан" после аннексии полуострова работает фактически в юридическом вакууме. Предприятие оформлено на две параллельные структуры. Формально завод до сих пор принадлежит зарегистрированному в Киеве акционерному обществу "Юкрейниан кемикал продактс", которое входит в состав химического холдинга Дмитрия Фирташа Ostchem.
Учредителем "Юкрейниан кемикал продактс" является немецкая компания Ostchem Germany, которая принадлежит австрийской Ostchem Holding GmbH. Конечным же собственником является кипрская Fleori Enterprises Ltd. Таким образом компанию "Юкрейниан кемикал продактс", через ряд фирм в Германии, Австрии и на Кипре, контролируют миллиардер Дмитрий Фирташ и сестра бывшего главы Администрации президента времен Виктора Януковича Юлия Лёвочкина. Однако юридически украинская компания на данный момент не осуществляет управление "Крымским титаном". Завод летом 2014 передали "в аренду" вновь созданной московской компании "Титановые инвестиции".
Согласно данным российского реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), эта компания принадлежит кипрской фирме Letan Investments Limited. Ее учредителем, по данным кипрского реестра, является генеральный директор "Крымского титана" Александр Емелин. В то же время бенефициаром выступает Дмитрий Фирташ.
По крайней мере на это указывают данные министерства юстиции США, в которых упоминается и компания Letan Investments Limited. Американский Минюст изучал активы олигарха в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Сам Фирташ с 2014 года пребывает в Австрии под подпиской о невыезде, ожидая экстрадиции в США.
Экспорт через Швейцарию
Очевидно, новая параллельная структура была создана для работы в условиях санкций. Дело в том, что для экспорта готовой продукции завода нужны украинские сертификаты происхождения. А получить их российскому юридическому лицу невозможно. Тем не менее экспорт произведенного в Армянске диоксида титана в страны Запада продолжается и после аннексии.
Как установила DW, дистрибьютором продукции "Крымского титана" на Западе является подконтрольная Фирташу швейцарская компания Tolexis Enterprises AG, зарегистрированная в кантоне Цуг. Она продает продукцию, производителем которой указывается "Юкрейниан кемикал продактс ". По информации холдинга Group DF, в который входит эта компания, диоксид титана экспортируется в более чем 60 стран. Тем не менее, согласно отчетности "Юкрейниан кемикал Продактс ", ее выручка от экспорта постоянно сокращается, а убытки - растут.
Одной из причин этого являются логистические трудности. Поставки сырья с материковой Украины в Крым запрещены введенными Киевом санкциями. Кроме того, западными санкциями судам запрещен вход в порты Крыма, тогда как железнодорожное сообщение с полуостровом с материком отсутствует. Как показало обнародованное весной расследование украинской программы "Наши деньги", сырье отправляется из украинских портов кораблями. Пунктом назначения на бумаге являются порты в России. Однако в Керченском проливе сырье перегружают и российскими кораблями везут в Крым.
Чтобы снизить логистические расходы, руководство зарегистрированной в России компании "Титановые инвестиции ", по данным российских СМИ, планирует за свой счет до конца 2019 года построить железнодорожную ветку, которая соединит предприятие с железнодорожными путями, которые к тому времени должны соединить полуостров с Россией через Керченский мост. В то же время, финансирование этого строительства - под вопросом. Ведь финансовое положение" Титановых инвестиций" - неутешительное: компания является убыточной, свидетельствует отчетность в ЕГРЮЛ.
Санкции ЕС запрещают финансирование
Каким образом покрываются убытки "Крымского титана", непонятно. Холдинг Дмитрия Фирташа Group DF не ответил на запрос DW о работе в условиях санкций и необходимых инвестициях в модернизацию завода. Найти законный способ вкладывать средства материнских компаний в крымский бизнес Фирташу будет непросто. Ведь все они зарегистрированы в странах ЕС: в Германии, в Австрии и на Кипре. Средства этих компаний, по данным Минюста США, размещены в банках Кипра, а также на счетах в швейцарском подразделении "Газпромбанка". Конечным собственником холдинга "Остхем" является офшорная кипрская компания Fleori Enterprises Ltd.
В соответствии с санкционным декретом ЕС 2014 года, европейским компаниям запрещено заключать соглашения о предоставлении займов или кредитов структурам в Крыму или Севастополе. Кроме того, запрещено и "участие в договорах о предоставлении займов", то есть, например, предоставление гарантий по займам. А это затрудняет получение кредитов от российских банков "Титановым инвестициям". "Мы имеем дело с юридической "серой зоной". Возможно, речь может идти о непрямом финансировании, которое, вероятно, было бы незаконным", - прокомментировал ситуацию в беседе с DW на условиях анонимности немецкий юрист, специализирующийся на международных санкциях.
Таким образом, говорить о масштабных инвестициях в безопасность и экологию в условиях, сложившихся после аннексии, не приходится. Тем более, что и за десять лет до аннексии, которые Дмитрий Фирташ контролирует "Крымский титан", вопрос экологической безопасности производства и без санкций не был решен.
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