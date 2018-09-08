Офшорная ловушка "Крымского титана": модернизируют ли "грязный" завод?

Завод "Крымский титан", расположенный на аннексированном Россией украинском полуострове Крым, полностью остановил производство. Об этом стало известно в воскресенье, 9 сентября. В последние недели вредные выбросы предприятия вызвали химическое загрязнение воздуха на севере полуострова и в соседней Херсонской области, из-за чего у местных жителей начались проблемы со здоровьем. В результате из Армянска, где находится завод, а также с прилегающих территорий материковой Украины, пришлось эвакуировать детей. Почему произошло это экологическое бедствие и получится ли провести столь необходимую модернизацию предприятия?

Официально причины химического загрязнения воздуха до сих пор не установлены. Со стороны российских СМИ и чиновников звучат обвинения в адрес Украины: мол, загрязнение воздуха связано с пересыханием кислотонакопителя возле завода, которое стало следствием перекрытия Киевом Северо-Крымского канала.

Завод "Крымский титан" в Армянске

До аннексии этот канал в значительной мере обеспечивал водой потребности засушливых районов на севере полуострова. В кислотонакопитель при заводе "Крымский титан" сбрасываются токсичные отходы производства. Вследствие частичного пересыхания водоема ядовитые вещества, согласно этой версии, начали распространяться в воздухе вместе с пылью. Украинская сторона, тем временем, возлагает ответственность за безопасность на российские власти, которые контролируют Крым после аннексии, и обратилась к международным организациям с просьбой разобраться в ситуации.

Что будет дальше с "Крымским титаном" и местными жителями

Представители завода и чиновники успокаивают, что вскоре ситуация нормализуется. Впрочем, риск повторения экологического бедствия на севере Крыма остается высоким, констатируют эксперты. Дело в том, что экологическая безопасность производства в Армянске, очевидно, не соответствует современным экологическим стандартам.

"В Германии при производстве титана не используются открытые накопители. После производства диоксида титана остается так называемая разбавленная кислота. Еще лет 20 назад ее утилизировали в Северном море, но потом это запретили. Сегодня ее перерабатывают", - отметил в беседе с DW немецкий химик профессор Аксель Кляйн (Axel Klein) .

Перспективы модернизации производства в Армянске, впрочем, выглядят довольно призрачно. Ведь "Крымский титан" после аннексии полуострова работает фактически в юридическом вакууме. Предприятие оформлено на две параллельные структуры. Формально завод до сих пор принадлежит зарегистрированному в Киеве акционерному обществу "Юкрейниан кемикал продактс", которое входит в состав химического холдинга Дмитрия Фирташа Ostchem.

Фирташ контролирует завод через немецкую Ostchem Germany, австрийскую Ostchem Holding GmbH и кипрскую Fleori Enterprises Ltd.

Учредителем "Юкрейниан кемикал продактс" является немецкая компания Ostchem Germany, которая принадлежит австрийской Ostchem Holding GmbH. Конечным же собственником является кипрская Fleori Enterprises Ltd. Таким образом компанию "Юкрейниан кемикал продактс", через ряд фирм в Германии, Австрии и на Кипре, контролируют миллиардер Дмитрий Фирташ и сестра бывшего главы Администрации президента времен Виктора Януковича Юлия Лёвочкина. Однако юридически украинская компания на данный момент не осуществляет управление "Крымским титаном". Завод летом 2014 передали "в аренду" вновь созданной московской компании "Титановые инвестиции".

Согласно данным российского реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), эта компания принадлежит кипрской фирме Letan Investments Limited. Ее учредителем, по данным кипрского реестра, является генеральный директор "Крымского титана" Александр Емелин. В то же время бенефициаром выступает Дмитрий Фирташ.

По крайней мере на это указывают данные министерства юстиции США, в которых упоминается и компания Letan Investments Limited. Американский Минюст изучал активы олигарха в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Сам Фирташ с 2014 года пребывает в Австрии под подпиской о невыезде, ожидая экстрадиции в США.

Экспорт через Швейцарию

Очевидно, новая параллельная структура была создана для работы в условиях санкций. Дело в том, что для экспорта готовой продукции завода нужны украинские сертификаты происхождения. А получить их российскому юридическому лицу невозможно. Тем не менее экспорт произведенного в Армянске диоксида титана в страны Запада продолжается и после аннексии.

Жители Армянска

Как установила DW, дистрибьютором продукции "Крымского титана" на Западе является подконтрольная Фирташу швейцарская компания Tolexis Enterprises AG, зарегистрированная в кантоне Цуг. Она продает продукцию, производителем которой указывается "Юкрейниан кемикал продактс ". По информации холдинга Group DF, в который входит эта компания, диоксид титана экспортируется в более чем 60 стран. Тем не менее, согласно отчетности "Юкрейниан кемикал Продактс ", ее выручка от экспорта постоянно сокращается, а убытки - растут.

Одной из причин этого являются логистические трудности. Поставки сырья с материковой Украины в Крым запрещены введенными Киевом санкциями. Кроме того, западными санкциями судам запрещен вход в порты Крыма, тогда как железнодорожное сообщение с полуостровом с материком отсутствует. Как показало обнародованное весной расследование украинской программы "Наши деньги", сырье отправляется из украинских портов кораблями. Пунктом назначения на бумаге являются порты в России. Однако в Керченском проливе сырье перегружают и российскими кораблями везут в Крым.

Чтобы снизить логистические расходы, руководство зарегистрированной в России компании "Титановые инвестиции ", по данным российских СМИ, планирует за свой счет до конца 2019 года построить железнодорожную ветку, которая соединит предприятие с железнодорожными путями, которые к тому времени должны соединить полуостров с Россией через Керченский мост. В то же время, финансирование этого строительства - под вопросом. Ведь финансовое положение" Титановых инвестиций" - неутешительное: компания является убыточной, свидетельствует отчетность в ЕГРЮЛ.

Санкции ЕС запрещают финансирование

Каким образом покрываются убытки "Крымского титана", непонятно. Холдинг Дмитрия Фирташа Group DF не ответил на запрос DW о работе в условиях санкций и необходимых инвестициях в модернизацию завода. Найти законный способ вкладывать средства материнских компаний в крымский бизнес Фирташу будет непросто. Ведь все они зарегистрированы в странах ЕС: в Германии, в Австрии и на Кипре. Средства этих компаний, по данным Минюста США, размещены в банках Кипра, а также на счетах в швейцарском подразделении "Газпромбанка". Конечным собственником холдинга "Остхем" является офшорная кипрская компания Fleori Enterprises Ltd.

В соответствии с санкционным декретом ЕС 2014 года, европейским компаниям запрещено заключать соглашения о предоставлении займов или кредитов структурам в Крыму или Севастополе. Кроме того, запрещено и "участие в договорах о предоставлении займов", то есть, например, предоставление гарантий по займам. А это затрудняет получение кредитов от российских банков "Титановым инвестициям". "Мы имеем дело с юридической "серой зоной". Возможно, речь может идти о непрямом финансировании, которое, вероятно, было бы незаконным", - прокомментировал ситуацию в беседе с DW на условиях анонимности немецкий юрист, специализирующийся на международных санкциях.

Таким образом, говорить о масштабных инвестициях в безопасность и экологию в условиях, сложившихся после аннексии, не приходится. Тем более, что и за десять лет до аннексии, которые Дмитрий Фирташ контролирует "Крымский титан", вопрос экологической безопасности производства и без санкций не был решен.

Смотрите также:

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Магазин в селе Залесье После прохождения паспортного контроля на КПП "Дитятки" первая остановка по маршруту в 30-километровой зоне отчуждения - село Залесье. Садовые деревья разрослись в настоящий лес. Заросли даже центральные улицы. До аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года здесь проживало около 3 тыс. жителей. Их эвакуировали в Бородянский район Киевской области. Со временем в село самовольно вернулись несколько человек.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Дом культуры в Залесье Расположенное в 15 минутах от Чернобыля Залесье было довольно крупным селом: со средней школой, библиотекой, роддомом и построенным еще в 1959 году Домом культуры. Его помещение, кстати, неплохо сохранилось - зал до сих пор украшает транспарант времен СССР, в хорошем состоянии и лепнина, обрамляющая сцену. Но пол почти полностью прогнил, так что передвигаться нужно с осторожностью.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Техника ликвидаторов в Чернобыле Следующая остановка - Чернобыль. Возле пожарной части прямо под открытым небом расположен музей техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. В первые дни ликвидаторы надеялись с ее помощью расчистить особенно опасные завалы. Но даже техника не выдержала высокий уровень радиации.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" в Чернобыле - символическое кладбище с названиями 162 населенных пунктов, которые сравняли с землей после Чернобыльской катастрофы. Как вспоминает ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Валерий Стародумов, "метод захоронения назывался "под себя". Инженерная машина разграждения (ИМР) выкапывала траншею, заталкивала в нее дом и засыпала землей".

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Микрозиверт? Бер? Микрорентген? Кюри? Следующая остановка - село Копачи, расположенное в 10-километровой зоне. Его территория подверглась сильнейшему загрязнению радионуклеидами. Туристы измеряют уровень радиации с помощью дозиметров, которые можно получить за дополнительную плату (5-10 евро). Сопровождающие должны помочь сориентироваться в единицах измерения. Кое-где "фонит" и "зашкаливает", устройство громко пищит.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Детский сад в селе Копачи Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Радиологический контроль на ЧАЭС Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Обед на ЧАЭС После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения "Белый дом" в Припяти Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Автоматы с газировкой Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Уникальный витраж в кафе "Припять" Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Остатки универмага в Припяти Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Добыча мародеров Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга" ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Знакомьтесь: лис Семен В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился. Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская

