 От торговли людьми в Украине пострадали более 200 тысяч человек | Новости из Германии об Украине | DW | 22.10.2018

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Украина

От торговли людьми в Украине пострадали более 200 тысяч человек

Наиболее распространенный вид торговли людьми в Украине - это втягивание в трудовую эксплуатацию. Современные формы рабства распространяются и в Европе.

Огромная тень руки нависает над группой людей, словно стоящих на ладони другой руки

Больше 200 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми в период после обретения Украиной независимости. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя министра социальной политики Украины Наталию Федорович.

Контекст

Среди стран, где нарушают права трудовых мигрантов из Беларуси, лидирует Польша. С чем сталкиваются юристы и правозащитники, рассказала руководитель программы безопасной миграции. (01.02.2018)

Каждый год сотни женщин из Нигерии отправляются в Россию, где их заставляют заниматься проституцией. Большинство въезжают в РФ по студенческим визам, а затем пропадают из поля зрения властей. (26.04.2016)

Операция направлена против торговли людьми и нелегальной проституции. В рейдах и облавах по всей ФРГ участвовал полицейский спецназ GSG-9. Задержаны более ста подозреваемых. (18.04.2018)

В Европе людей все чаще используют в качестве сверхдешевой рабочей силы. Эта форма торговли людьми в ряде стран стала более серьезной проблемой, чем эксплуатация людей в секс-индустрии. (03.04.2018)

Если Москве не вернут право голоса в ПАСЕ, не исключен сценарий выхода РФ из Совета Европы, заявил председатель Думы Вячеслав Володин. (13.10.2018)

По ее словам, украинские структуры социальной защиты смогли идентифицировать и установить статус, а также оказать помощь менее чем одной тысяче человек. Наиболее распространенный вид торговли людьми в Украине - это втягивание в трудовую эксплуатацию.

Ранее, в июле, был опубликован  "Глобальный индекс рабства"  (Global Slavery Index), подготовленный  австралийской неправительственной организацией Walk Free Foundation. Согласно этому рейтингу, 286 тысяч человек в Украине живут в условиях современного рабства, страна занимает 49-е место из 167.

В России 794 тысячи человек живут в условиях современного рабства, и страна занимает 64-е место в рейтинге. В Германии жертвами торговли людьми стали 167 тысяч человек, страна занимает 134-е место.

Современное рабство в Европе

О том, что в Европе все большее распространение получает современная форма торговли людьми, которая подразумевает их использование в качестве сверхдешевой рабочей силы, говорится и в докладе Greta, подготовленном группой экспертов Совета Европы (СЕ) и опубликованном в апреле. В Бельгии, Великобритании и Португалии эта новая форма рабства стала представлять более серьезную проблему, чем эксплуатация людей в секс-индустрии.

Европейскую конвенцию о борьбе с торговлей людьми подписали все государства-члены СЕ, кроме России. 13 октября председатель Государственной думы Вячеслав Володин не исключил выхода России из СЕ.

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