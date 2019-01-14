 От ложного насморка до иглы в паху: врачебные ошибки в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.01.2019

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Культура и стиль жизни

От ложного насморка до иглы в паху: врачебные ошибки в Германии

Врачи - тоже люди, они тоже ошибаются. В том числе и немецкие врачи. Но не слишком ли много таких ошибок?

Врач на операции

Официальная статистика врачебных ошибок в Германии не ведется. Но ее обнародуют Медицинская служба больничного страхования (MDK), созданная медицинскими страховыми компаниями, а также арбитражные комиссии врачебных палат федеральных земель. В эти две организации обычно обращаются пациенты, которые считают, что в их случае врачи допустили ошибку: поставили неправильный диагноз, не так лечили, не те медикаменты выписали, не тот зуб вырвали и так далее. Дело не только в том, что в этих организациях жалобы рассматривают авторитетные эксперты, но и в том, что они, как правило, предоставляют экспертную и правовую поддержку бесплатно.

Группа риска: пенсионеры с артрозом

В 2017 году (это последние данные) немецкая Медицинская служба больничного страхования составила 13500 экспертных заключений по жалобам пациентов. В 3337 случаях экспертиза, которую проводили профильные специалисты, судмедэксперты и юристы, подтвердила, что врачи действительно совершили ошибки. К счастью, лишь около половины таких ошибок привели к последствиям для здоровья пациентов.

Федеральная врачебная палата приводит другие цифры, чем больничные кассы. В нее обратились с жалобами в течение года чуть больше 11 тысяч человек. 2213 случаев признано действительно врачебными ошибками. 62 закончились смертельным исходом.

Контекст

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Три четверти всех врачебных ошибок были сделаны в больницах, причем виновными в них чаще всего оказывались хирургические и ортопедические отделения. Речь здесь, в основном, о пожилых людях, которые страдали остеохондрозом, артрозом коленных и тазобедренных суставов или попали в больницу после переломов. Причем ошибки очень часто делали не врачи, а медицинский персонал.

Почти половина зафиксированных Медицинской службой больничного страхования врачебных ошибок относится к сфере ухода за больными. Именно поэтому, судя по всему, подсчеты MDK и врачебных палат так сильно отличаются друг от друга. Кстати, и та, и другая организация фиксируют врачебную ошибку также в том случае, когда врач недостаточно детально и понятно объяснил пациенту, каков риск операционного вмешательства или терапевтической процедуры, какие побочные действия есть у выписанного ему лекарства.

Непростительные ошибки

Что же касается ухода за больными, то здесь показателен, например, случай в Майнце, где пациентку после выписки из больницы повезли домой в "неотложке" сидя, в инвалидной коляске, а не в лежачем положении, как следовало бы. У нее начались боли. Серьезных последствий это, к счастью, не имело, но в больницу ей пришлось вернуться еще на несколько дней. А службу неотложной помощи суд приговорил к выплате пациентке компенсации "физических и нравственных страданий" в размере 10 тысяч евро.

Врачи - живые люди, они тоже ошибаются. Есть среди охваченных статистикой врачебных ошибок и совершенно безобидные - когда, например, терапевт спутал простудный утренний насморк с неопасной аллергической реакцией. Вообще-то процент врачебных ошибок в Германии относительно мал, ведь каждый год немцы делают, в общей сложности, миллиард визитов к врачу и 20 миллионов раз попадают в больницу. Кроме этого, количество врачебных ошибок в Германии с каждым годом постепенно снижается. Но вице-директора MDK Штефана Гронемайера (Stefan Gronemeyer) это радует лишь отчасти. С сожалением он говорит о том, что некоторые "непростительные" ошибки повторяются из года в год. Это забытые в теле пациента во время хирургического вмешательства операционные тампоны, хирургия вместо терапевтического лечения, путаница с пациентами...

У одной женщины во время операции забыли в области паха... инфузионную иглу. Она, кстати, ей совершенно не мешает, и пациентка сама отказалась от бесплатной операции, в ходе которой иглу должны были извлечь. Суд, тем не менее, присудил ей компенсацию в размере 13 тысяч евро.

Какую компенсацию платят в случае врачебной ошибки

Всегда ли врачи и больницы платят в Германии компенсацию за сделанные ими ошибки? Не всегда. Часть случаев, которые приводятся в статистике службы больничного страхования и врачебной палаты, - это так называемые "объективные" ошибки. Врач или медперсонал могли ошибиться, например, из-за атипичной картины заболевания. Но такие ситуации редки. Чаще всего немецкие суды (а если сторонам не удалось прийти к соглашению, пострадавшие обращаются в суд) даже в таких случаях встают на сторону пациента.

Стетоскоп за спиной

Так было, например, в Дортмунде, где, в общем-то, безобидная операция по удалению гланд у 50-летнего мужчины привела к кровотечению. Дежурившая в воскресенье вечером врач не сразу распознала, что сгусток крови попал в дыхательные пути. Пациент стал задыхаться. В конце концов, врач решила сделать трахеотомию, которую, кстати, никогда еще в жизни не делала. Но опоздала. Пациент скончался.

Что касается более очевидных примеров серьезных врачебных ошибок, то приведем здесь только один, о котором много писали немецкие СМИ. Врач-гинеколог из города Хамма, несмотря на тревожные (хотя и не слишком очевидные) признаки, не увидел, что что-то не так с плодом у пришедшей к нему на прием беременной женщины, которая находилась, что называется, на сносях. В таких случаях врач обязан проанализировать результаты обследования самое позднее через 20 минут после него. Но гинеколог взялся за это лишь спустя 50 минут, поэтому слишком поздно увидел, что результаты показывают перебои с сердцем и кислородный голод плода.

После этого женщину сразу же отвезли на "скорой" в больницу, но было уже поздно. Ребенок родился инвалидом. Девять лет продолжалась тяжба, и в минувшем году суд окончательно обязал врача выплатить за допущенную им ошибку компенсацию в размере 400 тысяч евро.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Ссылки в интернете

Решение суда

Статистика MDK

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