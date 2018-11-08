От кредита до кредита: как россияне поддерживают уровень жизни

Выдачи потребительских кредитов в России в третьем квартале 2018 года достигли исторического максимума. Такие данные содержатся в свежем исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". При этом россияне в этом году берут все больше кредитов на покрытие старых долгов. Высокими темпами растут и размеры займов. В чем причина просиходящего, как сложившаяся тенденция соотносится с заявлениями властей о растущих доходах населения и чем она угрожает банковскому сектору, выясняла DW.

За три года спрос на потребительские кредиты вырос в пять раз

По данным "Эквифакс", в период с июля по октябрь 2018 года россияне взяли четыре миллиона кредитов на общую сумму свыше 729 миллиардов рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос в пять раз. Средний чек в данном виде кредитования также побил рекорды и достиг 178 тысяч рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 43 процента). Характерной чертой потребкредитования в этом году стало то, что все больше граждан берут кредиты для погашения старых долгов.

На рефинансирование текущих долгов направляется около половины новых кредитов в РФ

Как сообщили DW в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ), на полное или частичное рефинансирование текущих долгов направляется около половины новых кредитов. "Самый высокий показатель мы наблюдали в первом квартале 2018 года - 51%. В третьем квартале этот показатель составлял уже 49%", - заявила DW директор по маркетингу ОКБ Екатерина Котова.

Гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин уточнил, что всего за первое полугодие, по данным его бюро, россиянам было выдано около 143 тысяч кредитов на рефинансирование. Львиная их доля (более 90%) ушла на покрытие действующих потребительских займов. Средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование, в первом полугодии 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17% и составила 520 тысяч рублей.

Почему россияне бросились за новыми кредитами

По словам экспертов, основная причина роста спрос на кредитование с целью покрытия взятых прежде кредитов заключается в снижении ставок в коммерческих банках. "Ставки по кредитам для населения снизились вслед за ключевой ставкой Центробанка", - отметила Екатерина Котова. Увеличились и сроки погашения. Два этих фактора в совокупности "приводят к снижению ежемесячных платежей по обслуживанию долга", - пояснил Лагуткин.

В качестве примера эксперт привел историю одного из своих сотрудников: "После начала кризиса в 2014 году процентные ставки по потребкредитам составляли 23-27%. Наш коллега взял в 2015 году кредит под 24% годовых. На выплаты уходило до половины ежемесячного дохода. Однако уже в начале 2017 года он смог перекредитоваться под 12% годовых в другом банке. Экономия на ежемесячных платежах составила примерно треть".

Банки стараются выдавать новые кредиты, как правило, проверенным заемщикам

Менее "счастливую" историю DW рассказала 40-летняя менеджер Ольга: "В этом году я решила показать море своим близнецам. Путевку оплатили кредиткой. Обычно я использую ее, чтобы перехватить до зарплаты, и раньше укладывалась в беспроцентный период. Но оплата поездки "съела" лимит в 60 тысяч. Такую сумму за 50 дней погасить не удалось. Начали капать проценты".

По словам Ольги, карту она оформляла в "Сбербанке" под 23,9% годовых. Минимальный платеж в месяц превысил 3,5 тысячи рублей, из которых около 1,2 тысячи рублей уходило только на оплату процентов за пользование кредитом. "Я поняла, что такими темпами 60 тысяч мне не закрыть, и решила перекредитоваться. Взяла потребкредит на 60 тысяч под 14,9%. Теперь я по крайней мере знаю, что, выплачивая два года около 3 тысяч в месяц, закрою этот долг".

Риски кредитного бума и рост числа"плохих" займов

Эксперты не видят катастрофы в своего рода замкнутом кредитном круге, в который попали многие заемщики. По словам Олега Лагуткина, "рефинансирование в настоящее время это, скорее, грамотный расчет, нежели попытка свести концы с концами".

В то же время ранее рейтинговое агентство "Эксперт" предупредило, что неоправданный рост потребительского кредитования может спровоцировать в России банковский кризис в течение двух лет.

Несмотря на то, что новые кредиты, как правило, выдаются проверенным заемщикам, число "плохих" займов в России не сокращается. Так, по данным ОКБ по состоянию на 1 октября 2018 года, количество кредитов с просрочкой платежа 90 и более дней составляет 13,46 миллионов - это почти на 1 миллион больше, чем годом ранее.

Их доля в общем количестве открытых кредитов составляет 13,6%. Объем просроченной задолженности по таким кредитам вырос за год с 1,48 до 1,59 трлн рублей. При этом, согласно недавно озвученным данным Национального агентства финансовых исследований, 24% россиян считают допустимым невозврат кредита.

Причины роста "плохих" займов, по словам директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова, заключаются в том, что реальные денежные доходы граждан растут только на словах чиновников, на самом же деле снижаются, а пресловутый экономический рост "находится в рамках статистической погрешности".

Для банковской системы лишь частично это нивелируется тем, что идет рефинансирование, заявил Солодков DW: "Неслучайно, у нас по статистике треть банков убыточны и еле держатся на плаву".

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