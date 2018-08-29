От бензина к батарее: успеет ли Россия запрыгнуть в последний электрокар

На долю России приходится всего 0,08% мирового рынка электромобилей. В чем причина отставания и что нужно для улучшения ситуации, обсуждали участники автофорума в Москве.
Во вторник, 28 августа, в "Экспоцентре" стартовал IX Московский международный форум автомобилестроения (ММФА), проходящий в рамках выставки MIMS Automechanika Moscow 2018. Одной из тем, которые обсуждались в первый день форума, стали перспективы развития рынка электромобилей в России. В то время как в Европе, по данным шведской компании EV-Volumes, насчитывается уже более 1 млн электрокаров, их число в РФ составляет всего около 2,5 тысячи штук. Есть ли будущее у электротранспорта в России и от чего оно зависит, выясняла DW.
Электромобильность в России находится на этапе зарождения
Исследовательская компания EV-Volumes прогнозирует, что к концу 2018 года число электромобилей в Европе превысит 1,3 млн штук. Рост продаж на европейском рынке идет значительными темпами - в первом квартале этого года он составил 40%, во втором - 45%. Лидерами рынка являются Норвегия, Германия и Великобритания. На мировом рынке число электромобилей превышает 3,2 млн (здесь лидер Китай) и, по данным Bloomberg New Energy Finance, к 2040 году в мире будет насчитываться около 530 млн электромобилей.
По сравнению с 2025 годом рынок вырастет более чем в 10 раз, сообщил на конференции руководитель отдела развития инновационных продуктов корпорации ПСС Алексей Торопицын. Российский рынок, по его выражению, находится лишь "на этапе зарождения". Долгосрочных прогнозов по росту автопарка на электротяге в России эксперты не озвучили.
Единственные цифры, которые они привели, касались доли электромобилей в общей структуре российского автотранспорта. Сегодня она составляет 0,06%, а к 2025 должна достичь 0,16%. Такие данные привела директор отдела консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC Россия Виктория Синичкина. Впрочем, по ее словам, и этот рост для России достаточно значителен. И для его достижения необходимо будет принять ряд стимулирующих мер.
Меры господдержки электромобильности в РФ и три возможных сценария
Как заявила Виктория Синичкина, списывать неразвитость российского рынка электромобилей на углеводородные богатства страны и ее холодный климат не приходится хотя бы потому, что Норвегия также является нефтедобывающей страной со схожим климатом, однако именно она является лидером в Европе по росту продаж электрокаров. Одна из важнейших проблем, по мнению Синичкиной, заключается в недостаточном стимулировании российским государством этого сегмента.
В компании PwC видят три сценария развития отрасли - базовый, негативный и позитивный. В первом случае ситуация будет развиваться как сейчас, во втором мер поддержки станет еще меньше, в третьем государство, взяв за основу международный опыт, приложит больше усилий для того, чтобы заинтересовать россиян пересаживаться на электрокары, а участников рынка - инвестировать в него. В базовом сценарии продажи электромобилей в России вырастут к 2025 году на 20% до 3,7 тысячи автомобилей. В негативном - на 6% до 1,3 тысячи, в позитивном - на 30% до 6,8 тысячи.
В числе стимулирующих мер руководитель проекта транспортной инфраструктуры фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров назвал различного рода субсидии и льготы как для пользователей, так и для бизнеса. Для первых это бесплатная парковка и разрешение передвигаться по полосам для общественного транспорта, нулевой транспортный налог, нулевые пошлины на импорт электромобилей и, возможно, компенсация при покупке электромобиля (к примеру, в США она достигает 7,5 тысячи долларов за авто). Для бизнеса подспорьем стало бы введение нулевых таможенных пошлин на импортируемые узлы, агрегаты и оборудование для производства электромобилей, а также льготы по кредитам для компаний, инвестирующих в строительство зарядных станций.
Что первично - зарядные станции для электрокаров или автопарк?
Общепринятая точка зрения заключается в том, что одним из факторов, тормозящих развитие рынка, является неразвитость зарядной инфраструктуры в России. Пока таких станций действительно мало, а их наличие в регионах не всегда соразмерно потребностям. Так, по данным Алексея Торопицына, в Амурской области на одну станцию приходится 165 электромашин, в Иркутской - 69, Хабаровском крае - 41, Приморском крае - 26. В Москве и Московской области ситуация лучше - 7 электрокаров на станцию.
Кстати, министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил о том, что число зарядных станций в Подмосковье планомерно растет: с нуля в 2016 году до 256 объектов в 2018-м. В то же время, по его оценке, "рынок находится в состоянии инвестиционной комы, есть ряд неурегулированных вопросов на уровне законодательства". Речь о частичной или полной окупаемости зарядных станций пока не идет, особенно с учетом распространенного в России вандализма. Выясняется, что сильным сдерживающим фактором для развития зарядной инфраструктуры является и скудное предложение электромобилей.
По словам Неганова, импортируемые электрокары - это настоящий вызов для покупателя. "Нормально ты его застраховать не можешь. Официальной поставки запчастей нет, сервиса тоже. Так что мы очень ждем, когда сегмент относительно дешевых электромобилей будет представлен в России", - указал он.
Пока самый доступный и распространенный в России электрокар - это импортируемый на Дальний Восток Nissan Leaf. В Москве эта модель официально не продается. Как выяснила DW, через посредников такой автомобиль можно заказать по цене свыше 1,3 млн рублей (около 17 тысяч евро). Это будет машина с небольшим пробегом, привезенная из США и изготовленная для американского рынка.
Чем чревато отставание от мировой тенденции по пересадке на электрокары
Эксперты сходятся в том, что для развития рынка электромобилей в России больше подходят стимулирующие, нежели запретительные меры. Хотя последние весьма эффективно работают в других странах.
Так, например, власти Индии постановили, что с 2030 года в стране станет возможным покупка только электрических или гибридных авто, к этому же году намерены прекратить производство машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Германии. Дизельные авто будут запрещены во Франции с 2024 года, а к 2040-му под запретом окажутся и бензиновые.
Если не идти в ногу со временем, через какое-то время Россия рискует стать рынком сбыта для устаревших и неэкологичных автомобилей. "Сюда будут сплавлять из Европы ненужные авто с ДВС", - предостерег управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Ангаров.
В то же время, по его мнению, отставание России от мировых лидеров на данном этапе дает ей возможности для взрывного роста - и в плане создания инфраструктуры, и в плане открытия локализованных производств и строительства собственных заводов.
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