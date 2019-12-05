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Отто Лилиенталь

Отто Лилиенталь был немецким пионером авиации

Первый лётчик-исследователь разработал, построил и испытал одиннадцать летательных аппаратов, создал науку о планеризме.

Otto Lilienthal (1848 - 1896), German inventor and aeronautical engineer preparing a launch from a hill in Lichterfelde, Berlin. His first successful flight occurred in 1891. After making more than 2,000 flights, he was killed when his glider crashed in 1896. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Как Отто Лилиенталь и его брат научили людей летать 05.12.2019

130 лет назад вышел в свет знаменитый научный труд Отто Лилиенталя "Полет птиц как основа искусства воздухоплавания". Он определил развитие авиации - как и первые полеты Лилиенталя.
Otto Lilienthals Flugapparate: Otto Lilienthal mit Flugapparat 93 (Maihöhe-Rhinow-Apparat) im Flug; Copyright: Krajewski, Alex/Otto-Lilienthal-Museum***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

В Германии вспоминают первого человека, научившегося летать (фото) 10.08.2016

Отто Лилиенталь объяснил, как и почему птицы могут парить в небе, а также разработал биплан.

Откуда у самолета крылья (видео) 02.06.2016

Человек всегда мечтал парить в небе и смотреть на мир с высоты птичьего полета. В небольшом немецком городке эту мечту помогает осуществить фабрика по производству сверхлегких самолетов.
Der Leiter des Otto-Lilienthal-Museums in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern), Bernd Lukasch, zeigt am 24.02.2016 ein Foto aus dem Nachlass von Otto Lilienthal (1848-1896). Das Foto zeigt den Flugpionier Otto Lilienthal im Flug an der Maihöhe in Steglitz. 125 Jahre nach dem Erstflug von Otto-Lilienthal und 120 Jahre nach dessen Absturz wollen Forscher den Lilienthalschen Flugapparat im Windkanal testen. Nach Originalplänen bauen derzeit Mitarbeiter des Anklamer Lilienthals-Museums den Flugapparat nach. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/S. Sauer

Видео: Откуда у самолета крылья 02.06.2016

Человек всегда мечтал парить в небе и смотреть на мир с высоты птичьего полета. В небольшом немецком городке эту мечту помогает осуществить на сверхлегких самолетах.
Auf dieser Collage steht eine Frau mit vintagem Kleid und einer Maske. Daneben sieht man die Vögel. Dahinter sind auch die Käfige mit den Vögeln drin.

Изобрести самолет просто, или 10 цитат о полетах и авиации 30.04.2015

Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach. Пословица
Otto Lilienthal (1848 - 1896), German inventor and aeronautical engineer preparing a launch from a hill in Lichterfelde, Berlin. His first successful flight occurred in 1891. After making more than 2,000 flights, he was killed when his glider crashed in 1896. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Наследие немецкого пионера авиации Отто Лилиенталя представлено в Сети 07.01.2015

Регулярные полеты немецкого инженера на летальных аппаратах собственной конструкции в конце XX века считаются отправной точкой в истории развития современных авиации и космонавтики.