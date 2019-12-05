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Отто Лилиенталь был немецким пионером авиации
Первый лётчик-исследователь разработал, построил и испытал одиннадцать летательных аппаратов, создал науку о планеризме.
130 лет назад вышел в свет знаменитый научный труд Отто Лилиенталя "Полет птиц как основа искусства воздухоплавания". Он определил развитие авиации - как и первые полеты Лилиенталя.
Отто Лилиенталь объяснил, как и почему птицы могут парить в небе, а также разработал биплан.
Человек всегда мечтал парить в небе и смотреть на мир с высоты птичьего полета. В небольшом немецком городке эту мечту помогает осуществить фабрика по производству сверхлегких самолетов.
Человек всегда мечтал парить в небе и смотреть на мир с высоты птичьего полета. В небольшом немецком городке эту мечту помогает осуществить на сверхлегких самолетах.
Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach. Пословица
Регулярные полеты немецкого инженера на летальных аппаратах собственной конструкции в конце XX века считаются отправной точкой в истории развития современных авиации и космонавтики.
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