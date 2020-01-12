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Оттава потребует от Тегерана компенсации для родных канадцев, погибших при обстреле украинского "Боинга" иранскими военными, заявил премьер-министр Трюдо.
Оттава объявила о введении санкций вслед за Евросоюзом и США, которые ужесточили штрафные меры против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе. Под санкции Канады попали Сечин, Костин, Якунин, Фурсенко и другие.
Оттава ответила согласием на просьбу ООН предоставить убежище Рахаф Мохаммед аль-Кунун, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. По словам 18-летней девушки, ее насильно хотели выдать замуж.
После ареста в Ванкувере топ-менеджера Huawei Пекин обвинил канадского бизнесмена, проживавшего в КНР, в угрозе национальной безопасности.
По данным МИД Канады, предприниматель Майкл Спэйвор успел уведомить канадское правительство, что его допрашивают власти Китая.
Оттава заявила, что это вынужденные меры в ответ на пошлины, введенные ранее в США на товары из Канады. В список вошли 250 американских товаров.
25-летний Алек Минассян обвинен в убийстве 10 человек и покушении на убийство 13 человек. Двое погибших - граждане Южной Кореи. Флаг на парламентском холме в Оттаве приспущен.
Оттава не только наложила запрет на активы и имущество КНДР на своей территории, но и запретила своим гражданам оказывать Пхеньяну и его представителям любые финансовые заслуги.
В черный список МИД Канады включены председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и экс-замминистра внутренних дел РФ Алексей Аничин. Москва объявила об ответных мерах.
Оттава отметила положительную динамику в Беларуси, в том числе в отношении прав человека. Поэтому власти Канады 12 июля планируют отменить санкции в отношении Минска.
Брюссель и Оттава подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве CETA. Как отмечают в Евросовете, документ позволит отменить 99 процентов таможенных сборов между ЕС и Канадой.
Ключевую роль в формировании дислоцируемого в Латвии батальона НАТО сыграет Оттава. Латвийские дипломаты работают над тем, чтобы размещение формирования произошло максимально гладко.
Оттава отмечает положительные изменения в Беларуси, в том числе в ситуации с правами человека. Поэтому власти Канады намерены отменить санкции в отношении Минска, которые действовали с конца 2006 года.
По данным последних опросов общественного мнения, 54 процента канадцев выступают за замедление темпов приема мигрантов ради обеспечения более тщательного контроля за безопасностью в стране.
Глава канадского правительства провел в Киеве переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком. Оттава продолжит поддерживать Киев, в частности в вопросе создания зоны свободной торговли.
Оттава возмущена массированым обстрелом Мариуполя. Принято решение ввести дополнительные санкции против РФ в сотрудничестве с США и ЕС, сообщил канадский министр в Киеве.
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