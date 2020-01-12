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Оттава

THE CANADIAN PRESS 2020-01-08. Prime Minister Justin Trudeau holds a press conference at the National Press Theatre in Ottawa on Wednesday, Jan. 8, 2020. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick URN:49444815 |

Канада ждет от Ирана ясных ответов о катастрофе "Боинга" 12.01.2020

Оттава потребует от Тегерана компенсации для родных канадцев, погибших при обстреле украинского "Боинга" иранскими военными, заявил премьер-министр Трюдо.
SOCHI, RUSSIA. OCTOBER 2, 2015. Rosneft President and Management Board Chairman Igor Sechin (C) at Prime Minister Medvedev s meeting with business community representatives as part of the Sochi 2015 International Investment Forum at the Main Media Centre in Sochi s Olympic Park. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00EF3C Sochi Russia October 2 2015 Rosneft President and Management Board Chairman Igor Sechin C AT Prime Ministers Medvedev S Meeting With Business Community Representatives As Part of The Sochi 2015 International Investment Forum AT The Main Media Centre in Sochi S Olympic Park Stanislav Krasilnikov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00EF3C

Канада расширила санкции против России из-за Украины 15.03.2019

Оттава объявила о введении санкций вслед за Евросоюзом и США, которые ужесточили штрафные меры против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе. Под санкции Канады попали Сечин, Костин, Якунин, Фурсенко и другие.
Rahaf Mohammed Alqunun walks in Bangkok, Thailand, Friday, Jan. 11, 2019. Alqunun, the 18-year old Saudi woman who fled her family to seek asylum, remains in Thailand under the care of the U.N. refugee agency as she awaits a decision by a third country to accept her as a refugee. (AP Photo/Sakchai Lalit) |

Канада предоставила убежище бежавшей с родины гражданке Саудовской Аравии 11.01.2019

Оттава ответила согласием на просьбу ООН предоставить убежище Рахаф Мохаммед аль-Кунун, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. По словам 18-летней девушки, ее насильно хотели выдать замуж.
Canadian businessman Michael Spavor poses with girls at a school in Rason Special Economic Zone, North Korea, 2012. Picture taken 2012. The Korean characters behind read Let's study for Korea! REUTERS/James Pearson

Оттава подтвердила задержание в КНР второго гражданина Канады 13.12.2018

После ареста в Ванкувере топ-менеджера Huawei Пекин обвинил канадского бизнесмена, проживавшего в КНР, в угрозе национальной безопасности.
06.09.2018, China, Shanghai: --FILE--Chinese and Canadian national flags are seen during an exhibition in Shanghai, China, 6 September 2018. Chinese and Canadian foreign ministers on Monday (24 September 2018) highlighted the importance of defending multilateralism and the rule-based trade order during their meeting. While talking with Canada's Chrystia Freeland, Wang Yi, also China's state councilor, said that the world's long-held multilateralism is faced with severe challenges posed by rising unilateralism and protectionism. China is an unwavering supporter of free trade and the rule-based global trade system, he said. Wang noted that if international rules were undermined, the world would return to the law of the jungle, to the deep detriment of all nations, with middle and small-sized nations bearing the brunt. Foto: Dycj/Imaginechina/dpa |

Оттава потеряла связь с находящимся в КНР бизнесменом из Канады 13.12.2018

По данным МИД Канады, предприниматель Майкл Спэйвор успел уведомить канадское правительство, что его допрашивают власти Китая.
21.12.2017+++Kiew, Ukraine+++ Minister of Foreign Affairs of Canada Chrystia Freeland attends a joint news conference with Minister of Foreign Affairs of Ukraine Pavlo Klimkin in Kyiv, capital of Ukraine, December 21, 2017. Ukrinform |

Канада ввела пошлины на металлы и продукты из США 30.06.2018

Оттава заявила, что это вынужденные меры в ответ на пошлины, введенные ранее в США на товары из Канады. В список вошли 250 американских товаров.
23.04.2018 Police are seen near a damaged van after a van mounted a sidewalk crashing into pedestrians in Toronto on Monday, April 23, 2018. The van apparently jumped a curb Monday in a busy intersection in Toronto and struck the pedestrians and fled the scene before it was found and the driver was taken into custody, Canadian police said. (Aaron Vincent Elkaim/The Canadian Press via AP)

Водителю, въехавшему в толпу людей в Торонто, предъявлены обвинения 24.04.2018

25-летний Алек Минассян обвинен в убийстве 10 человек и покушении на убийство 13 человек. Двое погибших - граждане Южной Кореи. Флаг на парламентском холме в Оттаве приспущен.
Canadian flags line Sussex Dr. across from Nat'l Art Gallery, Ottawa, Ontario, Canada. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Канада ужесточила санкции против КНДР 13.01.2018

Оттава не только наложила запрет на активы и имущество КНДР на своей территории, но и запретила своим гражданам оказывать Пхеньяну и его представителям любые финансовые заслуги.

2016 TORONTO, ON - JULY 25: A Canada flag flies in the wind on Centre Court during Day 1 of the Rogers Cup at the Aviva Centre on July 25, 2016 in Toronto, Ontario, Canada. (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

Канада ввела санкции в отношении 30 россиян 03.11.2017

В черный список МИД Канады включены председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и экс-замминистра внутренних дел РФ Алексей Аничин. Москва объявила об ответных мерах.
OTTAWA, ON - JULY 01: A Canadian flag flies during Canada Day celebrations on Parliament Hill on July 1, 2010 in Ottawa, Canada. The Queen and Duke of Edinburgh are on an eight day tour of Canada starting in Halifax and finishing in Toronto. The trip is to celebrate the centenary of the Canadian Navy and to mark Canada Day. On July 6th The royal couple will make their way to New York where the Queen will address the UN and visit Ground Zero. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Канада снимает экономические санкции с Беларуси 27.06.2017

Оттава отметила положительную динамику в Беларуси, в том числе в отношении прав человека. Поэтому власти Канады 12 июля планируют отменить санкции в отношении Минска.

30.10.2016+++ A member of protocol adjusts the EU and Canadian flags prior to an EU-Canada summit at the European Council building in Brussels, Sunday, Oct. 30, 2016. Canadian and EU officials, in a one-day summit, are to sign the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). (AP Photo/Olivier Matthys)

ЕС и Канада подписали торговое соглашение CETA 30.10.2016

Брюссель и Оттава подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве CETA. Как отмечают в Евросовете, документ позволит отменить 99 процентов таможенных сборов между ЕС и Канадой.

epa04388137 US soldiers take part in NATO's Steadfast Javelin II military exercise in Lielvarde, Latvia, 06 September 2014. Hundreds of soldiers, vehicles and aircraft from nine countries will take part in a NATO military exercise on the alliance's eastern front. The exercise was initially supposed to be US-sponsored, but has been expanded to a larger-scale NATO exercise as part of a bid to reassure eastern member states that feel threatened by Russia. It will train more than 2,000 soldiers, according to the alliance. The exercise will run through 08 September in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, as well as Germany. The USA and Canada are also among the countries taking part. EPA/VALDA KALNINA

НАТО разместит свой батальон в Латвии весной 2017 года 06.09.2016

Ключевую роль в формировании дислоцируемого в Латвии батальона НАТО сыграет Оттава. Латвийские дипломаты работают над тем, чтобы размещение формирования произошло максимально гладко.
OTTAWA, ON - JULY 01: A Canadian flag flies during Canada Day celebrations on Parliament Hill on July 1, 2010 in Ottawa, Canada. The Queen and Duke of Edinburgh are on an eight day tour of Canada starting in Halifax and finishing in Toronto. The trip is to celebrate the centenary of the Canadian Navy and to mark Canada Day. On July 6th The royal couple will make their way to New York where the Queen will address the UN and visit Ground Zero. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Канада планирует снять санкции с Беларуси 07.05.2016

Оттава отмечает положительные изменения в Беларуси, в том числе в ситуации с правами человека. Поэтому власти Канады намерены отменить санкции в отношении Минска, которые действовали с конца 2006 года.
People attend a rally calling on the Canadian government to allow more refugees from Syria into the country Sunday, Sept. 6, 2015, in Vancouver, British Columbia. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

Канада до конца года примет 10 тысяч сирийских беженцев 25.11.2015

По данным последних опросов общественного мнения, 54 процента канадцев выступают за замедление темпов приема мигрантов ради обеспечения более тщательного контроля за безопасностью в стране.
6.6.2015 Ukraine's President Petro Poroshenko (R) and Canada's Prime Minister Stephen Harper make a statement as they meet in Kiev, Ukraine, June 6, 2015. REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak/Pool ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS.

Премьер-министр Канады: Агрессию Москвы надо сдерживать санкциями 06.06.2015

Глава канадского правительства провел в Киеве переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком. Оттава продолжит поддерживать Киев, в частности в вопросе создания зоны свободной торговли.
People set candles and lay flowers at Independence Square in Kiev on January 25, 2015, during a rally for people who died as a result of shelling in the southern Ukrainian city of Mariupol. At least 27 people died in a rocket attack on Ukraine's strategic government-held port of Mariupol after Russian-backed rebels rejected peace talks, the mayor's office said. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Канада намерена ввести новые санкции против России 26.01.2015

Оттава возмущена массированым обстрелом Мариуполя. Принято решение ввести дополнительные санкции против РФ в сотрудничестве с США и ЕС, сообщил канадский министр в Киеве.
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