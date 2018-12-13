Оттава подтвердила задержание в КНР второго гражданина Канады

Министерство иностранных дел в Оттаве подтвердило, что в КНР задержан еще один гражданин Канады. "Мы можем подтвердить, что гражданин Канады Майкл Спэйвор взят под стражу в Китае", - заявило ведомство в четверг, 13 декабря.

В сообщении МИДа говорится, что Оттава уже обсуждала эту проблему "непосредственно с китайскими властями". "Канадское правительство занимается этим делом и продолжит диалог с китайским правительством", - указало внешнеполитическое ведомство.

Угроза национальной безопасности КНР

В свою очередь представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что задержанных канадцев подозревают в "причастности к действиям, угрожающим национальной безопасности Китая". Он не пояснил, связаны ли между собой оба случая.

Накануне вечером МИД Канады заявил о потере связи с Майклом Спэйвором, который находился в Китае. Бизнесмен успел уведомить канадское правительство, что его допрашивают власти КНР, указало ведомство. По данным канадской вещательной корпорации CBC, Спэйвор был основателем базирующейся в Китае канадской компании Peaktu Cultural Exchange, которая осуществляет культурные обмены с КНДР.

На страничке Спэйвора в соцсети Facebook опубликованы кадры, на которых он запечатлен рядом с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также с американским бывшим баскетболистом Деннисом Родманом. По данным агентства AFP, Спэйвор является бизнес-консультантом, живет в Китае и оказывает услуги в поездках в КНДР. В частности, он помогал Родману в поездке в Северную Корею, указывает агентство.

Задержания после ареста в Ванкувере топ-менеджера Huawei

11 декабря стало известно, что в Китае для оказания давления на Оттаву был задержан бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг. Это произошло за несколько часов до того, как суд канадской провинции Британская Колумбия отпустил под залог финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, арестованную по запросу Вашингтона в Ванкувере. Мэн Ваньчжоу должна будет на постоянной основе носить электронный браслет, сдать паспорт, не покидать пределы Ванкувера, а в период с 23.00 до 06.00 оставаться на территории одного из двух принадлежащих ей в городе домов.

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