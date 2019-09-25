Отстранят ли Трампа от власти: какова процедура импичмента президента США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Поводом для этого стал скандал вокруг телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором лидер США, как сообщается, пытался вынудить украинские власти начать расследование против его потенциального соперника на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Нижняя палата Конгресса США, контролируемая демократами, обвинила президента в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. DW разбиралась в том, что представляет собой процедура импичмента и насколько велики шансы на то, что инициированный демократами процесс приведет к отстранению Трампа от власти.

Что такое импичмент?

Импичмент представляет собой конституционный процесс, в рамках которого Конгресс выдвигает обвинения против государственных должностных лиц, предположительно совершивших преступления.

По Конституции США Палата представителей Конгресса имеет право начать процедуру импичмента

Конституция США дает Конгрессу полномочия отстранить от должности "президента, вице-президента и всех государственных служащих Соединенных Штатов", если обвиняемый был осужден за "государственную измену, взяточничество или другие государственные преступления и проступки".

Как проходит процедура импичмента?

Процедура импичмента проходит в два этапа. Ответственность за начало процедуры импичмента лежит на Палате представителей - нижней палате Конгресса США. Вначале судебный комитет палаты собирает доказательства виновности обвиняемого, а затем Палата представителей в полном составе обсуждает необходимость выдвижения обвинений и голосует за резолюцию об импичменте. Для принятия положительного решения необходимо простое большинство голосов депутатов Палаты представителей (всего их 435).

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

На втором этапе обвинения передаются в Сенат, у которого есть "исключительное право проводить судебные заседания в рамках процедуры импичмента". Заседания Сената в этих случаях представляют собой судебный процесс, в конце которого выносится решение.

Когда речь идет об импичменте главы государства, Сенат заседает под председательством главы Верховного суда США. В качестве стороны обвинения выступают члены Палаты представителей, сенаторы выполняют обязанности присяжных.

Случались ли случаи импичмента в истории США?

За всю историю страны процедура отстранения от власти запускалась только в отношении трех президентов США. Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-м сохранили свои посты, поскольку для их импичмента в Сенате не набралось необходимого числа голосов. А Ричард Никсон в августе 1974 года, уже после того, как заключение Палаты представителей по его импичменту было подготовлено к передаче в Сенат, сам подал в отставку.

Чаще всего процедура импичмента запускается в отношении федеральных судей. За всю историю Соединенных Штатов восемь из них были обвинены и отстранены от должности. Всего процедура отстранения от должности в США была инициирована более 60 раз, лишь треть случаев привела к импичменту.

Как отстранить от должности президента?

Президент признается виновным в том случае, если за этот вердикт проголосуют две трети членов Сената, состоящего из 100 человек. После этого процедура импичмента считается состоявшейся, глава государства отстраняется от должности, а его пост переходит к вице-президенту.

В настоящее время Сенат контролируется республиканцами, поэтому в случае с Дональдом Трампом шансы на то, что верхняя палата Конгресса проголосует за его отстранение от власти, невелики.

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