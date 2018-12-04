 Отстраненные за допинг российские тренеры продолжают работать | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2019

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Россия

Отстраненные за допинг российские тренеры продолжают работать

Расследование Reuters показало, что Владимир Мохнев и Владимир Волков работают со спортсменами несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Бегуны на дистанции

Два отстраненных за допинг российских тренера по легкой атлетике продолжают работать со спортсменами. Таковы результаты расследования агентства Reuters, опубликованного в четверг, 6 июня.

Так, Владимир Мохнев, отстраненный в 2016 году на 10 лет за то, что давал членам российской сборной запрещенные вещества, был замечен корреспондентом Reuters на стадионе в Курске 16 мая этого года. Мохнев давал указания бегунам и фиксировал время забега.

Еще один тренер Валерий Волков был отстранен в августе 2017 года за нарушение антидопинговых правил. По данным Reuters, он работал с бегунами на стадионе Московского энергетического института в сентябре 2018 года.

Россия поддерживает дисквалифицированных тренеров?

Также агентство выяснило, что бывший глава медкомиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергей Португалов, отстраненный пожизненно, читал платные лекции в одном из московских тренажерных залов.

Контекст

Российская сторона выполнила все условия для восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. (01.06.2019)

Выступавший на Олимпийских играх немецкий конькобежец, по-видимому, прибегал к услугам врача из Эрфурта, который являлся центральной фигурой всемирной допинговой сети. (25.03.2019)

В пользу латышей, американцев и британцев распределены медали, которых россиян лишили в соревнованиях бобслеистов из-за нарушения антидопинговых правил в Сочи. (28.03.2019)

Еще один отстраненный российский тренер Виктор Чегин получил несколько госконтрактов на сумму 8,5 млн рублей на обеспечение безопасности спортивного центра, в котором раньше был главным тренером. Reuters отметила, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не запрещает подобные сделки, однако это показывает, что Россия продолжает поддерживать дисквалифицированного тренера.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) Reuters заявили, что организация проведет расследование этих фактов. А в интервью другим российским изданиям замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство следит за дисквалифицированными тренерами и знает о некоторых фактах нарушений. Пахноцкая отметила, что от работы с такими тренерами могут пострадать "сами спортсмены".

Расследование перед заседанием IAAF

Из-за ряда допинговых скандалов Россия была дисквалифицирована на Олимпийский играх 2018 года, российские спортсмены участвовали в соревнованиях в Пхенчхане под нейтральным флагом.

8 и 9 июня в Монако состоится заседание Международной федерации легкой атлетики (IAAF), на котором в том числе будет рассмотрен вопрос о восстановлении членства ВФЛА

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    Автор: Владимир Дорохов


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