 Отставка премьера: Украина на пороге правительственного кризиса? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.01.2020

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Украина

Отставка премьера: Украина на пороге правительственного кризиса?

Угроза правительственного кризиса в Украине после заявления премьера Гончарука об отставке стала уже третьим потрясением в первые дни нового года. Эксперты спорят, кому может быть выгоден скандал с "пленками Гончарука".

Алексей Гончарук (фото из архива)

Алексей Гончарук (фото из архива)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 17 января, сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об отставке и передал ее президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло после обнародования записей разговора якобы премьера с ведущими членами правительства и Национального банка. Президент Украины потребовал от правоохранителей установить причастных к аудиозаписи, а обозреватели гадают, кто может стоять за утечкой.

Кабмин работает в штатном режиме

Сразу после того, как премьер Гончарук сообщил, что передал заявление о своей отставке президенту Зеленскому, оппозиционные политики выступили с его критикой. Согласно 85 статье конституции Украины отстранение главы правительства относится к полномочиям Верховной рады. Причем здесь президент? Сам Гончарук пояснил, что заявление написано на имя председателя парламента и передано Зеленскому с правом направления ее по этому адресу.

На дебатах в Верховной раде

На дебатах в Верховной раде

Премьер сказал, что действовал в интересах "единства властной команды", которая сейчас состоит из "монобольшинства" партии Зеленского "Слуга народа" в парламенте, которое сформировало нынешний состав Кабмина. "Наша сильная позиция заключается в том, что мы одна команда. Ею и хотим остаться", - заявил Гончарук в своем выступлении в Верховной раде и добавил, что правительство продолжает работать "в штатном режиме". Он пожаловался на "большое количество информационных атак и манипуляций" и опроверг попытки инициаторов этих атак убедить Зеленского в том, что правительство его не уважает.

Правительственный кризис или испытание?

Угроза правительственного кризиса в Украине стала уже третьим потрясением в первые дни этого года. Вначале оппозиция подвергла резкой критике государственное руководство, в том числе и премьера, за запоздалую реакцию на катастрофу сбитого в Иране украинского пассажирского самолета. Затем снова вспыхнул скандал вокруг назначения себе чиновниками Кабмина зарплат, которые и в 30 раз превышали среднюю зарплату в стране.

На совещании Владимира Зеленского с членами правительства 17 января

17 января Владимир Зеленский (слева) провел экстренное совещание с членами правительства

Нынешняя история с отставкой премьера разгорается на фоне широкого обсуждения украинским истэблишментом и обществом обнародованной в соцсетях записи совещания якобы Гончарука с членами правительства и Нацбанка, в ходе которого прозвучали сомнения в компетентности Владимира Зеленского.

В то же время Международный валютный фонд хвалит Гончарука за "низкий бюджетный дефицит, снижение госдолга по отношению к ВВП, низкую инфляцию и накопление валютных резервов". Киевский финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что правительство Гончарука успешно сдерживает инфляцию и смогло выйти на рынок внешних заимствований в гривне, что укрепляет национальную валюту. Но это могло вызвать недовольство олигархов, которым выгодны дешевая рабочая сила и слабая гривна, отметил эксперт. В самой же обнародованной записи якобы неформального общения членов правительства Фурса не обнаружил "ни скандала, ни компромата".

Директор киевского Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский также сказал DW, что он не видит никаких действий правительства, из-за которых экономика страны могла бы войти в кризисное состояние. "Я бы не стал вести дискуссию о провале - не провале, об измене, или победе. Но справедливо и то, что нынешняя власть пришла не на пустое место и во многом пользуется наработками предыдущей", - отметил Бураковский.

Аналитики о версиях скандала

Пресс-служба офиса президента подтвердила, что Зеленский получил заявление Гончарука, и пообещала сообщить о результатах его рассмотрения позже.

Контекст

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Во второй половине дня президентская пресс-служба отрапортовала о совещании Зеленского с руководителями Службы безопасности Украины, офиса генпрокурора, министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и управления госохраны. На нем президент потребовал от правоохранителей "за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины", а также принять меры по предотвращению "подобных инцидентов в будущем и технически обеспечить защиту информации ".

Между тем, украинские политологи обсуждают версию попытки олигарха Игоря Коломойского, активы которого арестованы в нескольких западных государствах по решению судов, дискредитировать Гончарука. По мнению Фурсы, конфликт интересов государства и Коломойского в контексте национализации Приватбанка и отношений с МВФ "рано или поздно заставит президента Зеленского сделать свой выбор".

Сергей Фурса добавил, что свою заинтересованность в отставке украинского премьера проявляла и Россия. "Если увольнять правительство по желанию олигархов и русских, а не за коррупцию, или какие-то преступления, то это будет неправильным сигналом для инвесторов. Особенно накануне визита Зеленского на ежегодную экономическую встречу в Давосе", - сказал аналитик.

В свою очередь, глава киевского Института мировой политики Евгений Магда считает скандал вокруг заявления Гончарука об отставке следствием отсутствия идеологического и политического единства в окружении Зеленского, в партии "Слуга народа" и во всех контролируемых ею ветвях власти. "Но меня пугает не вся эта возня, а то, что из-за бесконтрольного подслушивания и обнародования разговоров высших должностных лиц происходит дискредитация Украины на международном уровне", - сказал Магда.

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