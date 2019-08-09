 ″Отпуская - Допускай″: как прошел митинг на Сахарова | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.08.2019

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Россия

"Отпуская - Допускай": как прошел митинг на Сахарова

В Москве прошел один из самых крупных митингов оппозиции за последние несколько лет - без речей Навального и других известных оппозиционеров, но со звездами YouTube и рэпером Face. Репортаж DW.

Участники митинга с портретами задержанных по делу о массовых протестах

Участники митинга с портретами задержанных по делу о массовых протестах

В центре Москвы в субботу, 10 августа, прошла акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Митинг на проспекте Академика Сахарова был согласован московскими властями. В нем приняло участие от 20 тысяч (по оценкам ГУ МВД) до 60 тысяч человек (данные "Белого счетчика"). После сотни людей отправились на "прогулку" в сторону администрации президента. В результате было задержано более 300 человек. Корреспондент DW провела день вместе с протестующими.

ОМОН - главный хипстер Москвы

На митинг, назначенный на два часа дня, начали приходить за час, а то и полтора. Вход на проспект через рамки открыли для митингующих со стороны станции метро "Комсомольская", а со стороны Садового кольца - для журналистов и выступающих. Под дождь, который начал лить с часу дня, организаторы монтировали сцену, на которой было крупно написано "Отпускай - Допускай". 

В это время муниципальный депутат и журналист Илья Азар - в футболке с автозаком и кепке "Иван Голунова" - готовился выйти на сцену в качестве ведущего, а издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, как он сам пояснил, отвечал за музыкальную часть программы и уводил под шатер то рэпера Face, то группу IC3PEAK. В какой-то момент в сопровождении камер появился рэпер Оксимирон в футболке с надписью "Свободу Егору Жукову". Так он поддержал арестованного  по уголовному делу о так называемых массовых беспорядках участника акции 27 июля и студента Вышки. Выступать Оксимирон не стал - дал несколько интервью и ушел за ограждение в толпу. Рядом под зонтом ждал своей очереди на выступление журналист Леонид Парфенов. Писательница Любовь Улицкая - без зонта - стояла рядом и молча курила электронную сигарету.

На сцене митинга

На сцене митинга

Но проблемы были вовсе не из-за дождя, а из-за разлаженной техники. Сначала звук микрофона прерывался, затем оказалось, что на огромный проспект работает всего пара колонок и выступающих слышат только несколько сотен человек в первых рядах. Организаторы предположили, что глушат не только интернет-связь - что стало уже привычным для митингов оппозиции, но и сигналы микрофонов.

Леонид Парфенов выступал одним из первых. Он признался, что ему и дела не было до выборов в Мосгордуму. Но дело не в избирательной кампании, а в том, что пора положить конец "всероссийскому политическому вранью". Он также возмутился арестом студента Егора Жукова и отдельно прошелся по действиям ОМОНа, который "стоит, ходит, паркуется, где хочет и еще метелит всех остальных". "Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине", - резюмировал Парфенов.

На сцену продолжили выходить незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, мама арестованного по делу "о массовых беспорядках" 22-летнего студента Даниила Конона, мама и сестра обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, жена арестованного оппозиционера Дмитрия Гудкова Лера и многие другие. Все они говорили о несправедливости и благодарили за поддержку.

Также на сцену вышел известный YouTube-блогер и комик Данила Поперечный. "Некоторые могут знать, что я занимаюсь в основном юмором. Но сегодня как-то не до шуток. У власти люди, которые так много и долго воруют, что мы как будто к этому уже привыкли", - начал он свое выступление. Поперечный сказал, что честных кандидатов, которые пытались пойти на выборы, "отбрили как школьников". "Но в итоге они отбрили всех нас - людей, которые надеялись, что здесь в теории могли быть честные выборы. Это как-то очень неприятно", - сказал он.

Затем рэпер Face спел три песни. Ему бурно аплодировали. "Я не буду просить шума для себя и говорить рэперских слов, - сказал он со сцены. - Я бы никогда не пошел на выборы, но я здесь выступаю ради того, чтобы у моего народа была свобода, и было право выбора”. Музыкальную часть продолжила группа IC3PEAK, спев песню “Смерти больше нет”. Журналисты подпевали - "Пусть всё горит, на меня смотрит вся Россия".

Последним выступала группа "Кровосток", которая поблагодарила всех смелых, кто вышел на этот митинг.

На сцене не было главных лиц летнего протеста - Алексей Навальный, Илья Яшин и Дмитрий Гудков оставались под арестом, а юриста ФБК Любовь Соболь задержали прямо перед митингом.

"Не как на Болотной"

У людей, которые пришли на Сахарова и оказались не в первых рядах у сцены, в некотором роде, получился свой митинг. Без музыки и громких речей, которых почти не было слышно, но с плакатами, знакомствами и собственными трансляциями в Instagram.

Контекст

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В Москве на проспекте Сахарова прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов. Затем сотни людей протестовали в Китай-городе. DW следила за событиями. (10.08.2019)

37-летний Владимир говорит, что его совсем не интересовало, кто выступал и что говорили со сцены. "Важно только, сколько людей пришло. Будь нас 200 тысяч, то завтра мы бы голосовали за кандидата Любовь Соболь. Я в этом не сомневаюсь", - говорит он.

"Хорошо было слышно только Данилу Поперечного, - смеются три взрослые подруги из Хамовников, от которых выдвигалась Любовь Соболь. - Мы вообще мало чего поняли, поэтому будем смотреть в интернете позднее. Главное - мы высказали свое мнение". По их словам, основное отличие этого митинга - огромное количество молодежи, которая вышла осознанно, а не просто ради "движухи".

"Тогда, на Болотной, был карнавал, ощущение, что мы сейчас скажем все и нас услышат. Креативили, в каких-то костюмах приходили, с шариками. Было настроение подъема. А сейчас выходят со злобой, я бы даже сказала - с ненавистью. Все стало серьезнее", - сказала 55-летняя коренная москвичка Марина.

Протестная прогулка на Китай-городе

"Прогуляться" после митинга к администрации президента РФ в районе Китай-города со сцены предложил сторонник Навального Борис Золотаревский. Его самого через некоторое время задержали. Но призыв был услышан: ближе к пяти часам вечера сотни активистов на метро и такси переместились на площадь у памятника героям Плевны. Приехало подкрепление, полиция в громкоговоритель просила всех разойтись. Начались выборочные задержания. В какой-то момент протестующие протиснулись на улицу Маросейка, омоновцы ринулись за ними. Кто мог, укрывался в кафе, магазинах или в храме Святителя Николая в Кленниках. Из-за узких тротуаров все быстро превратилось в хаос: под звон колоколов омоновцы сдавливали людей с двух сторон, выборочно задерживали и уводили в автозаки.

Задержание участника протеста

Задержание участника протеста

Тогда протестующие и журналисты вернулись в Ильинский сквер. В ответ росгвардейцы и омоновцы выстроились сплошной шеренгой поперек сквера и пошли на людей, выдавливая их сначала к памятнику Кириллу и Мефодию, а затем ко входу в метро Китай-город. "Санкционированные митинги - это, конечно, круто. Но такие вот шествия приносят больше пользы", - рассуждали вслух девушка и парень.

Всего по данным проекта "ОВД-Инфо" к концу 10 августа на протестной прогулке задержали более трехсот человек.

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    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 18:41

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