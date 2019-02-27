Отмена статьи о незаконном обогащении обрадует украинских коррупционеров

Конституционный суд (КС) Украины признал не соответствующей Основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса (УК), которая предусматривала наказание чиновников за незаконное обогащение. Свое решение судьи объяснили тем, что эта статья нарушает принцип презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности "за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников".

Представление об отмене статьи 368-2 в КС Украины еще в декабре 2017 года направили 59 депутатов Верховной рады. Часть из них проходят по уголовным делам, возбужденным именно по этой статье. При этом более 20 подписантов представления в 2014 году голосовали за принятие статьи о незаконном обогащении именно в данной редакции.

Вместо 10 лет заключения - на свободу

Статья о незаконном обогащении появилась в УК еще в 2011 году, но фактически была "мертвой". В 2014-м ее доработали и со следующего года начали использовать. Это было одним из требований Брюсселя для получения Украиной безвиза с ЕС, а также одним из обязательств Киева перед Международным валютным фондом (МВФ). Эксперты уже предупреждают, что отмена этой статьи может привести к прекращению сотрудничества с фондом. Ведь нарушение одного из важных обязательств прошлых лет, даже в случае полного выполнения текущих обязательств, может повлечь за собой отказ в предоставлении финансовой помощи. Официальной реакции МВФ пока не последовало.

Юрий Луценко

Согласно статье 368-2 УК, чиновник мог оказаться за решеткой на срок от 2 до 10 лет и лишиться имущества, если он приобрел в собственность имущество или денежные средства, а законность приобретения этих активов не подтверждена доказательствами. Это же касалось и передачи чиновником имущества или денег любому другому лицу.

Ни одного судебного решения по этой статье так и не было вынесено, но есть более полусотни уголовных дел, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) или уже переданы в суд. Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что для него решение КС не стало неожиданностью: "Юристы называют такие статьи "мертвыми". То есть такими, которые нельзя применить на практике".

В незаконном обогащении подозревают, в частности, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего военного прокурора Константина Кулика, экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана, а также многих парламентариев.

Полная амнистия коррупционерам

Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами и практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в стране. Так считают представители 11 антикоррупционных организаций Украины, обнародовавших соответствующее совместное заявление.

Дарья Каленюк

Примечательно, что решение КС о неконституционности статьи 368-2 УК имеет обратную силу. "Это означает, что все, кого сейчас привлекают к уголовной ответственности за незаконное обогащение, автоматически от нее освобождаются. Если бы у нас уже и были приговоры по незаконному обогащению, то такие люди также вышли бы из тюрьмы", - отметила в комментарии для DW Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции.

По ее выражению, в настоящее время есть большие шансы получить достаточно независимый Антикоррупционный суд, и именно это заставило власти пойти на такой "последний рывок". В НАБУ уже подтвердили, что решение Конституционного суда означает, что все уголовные дела, касающиеся незаконного обогащения подозреваемых, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в судах.

Электронные декларации стали фарсом?

При отсутствии ответственности за незаконное обогащение обязательные электронные декларации чиновников фактически становятся не инструментом, помогающим разоблачить их коррупционные доходы, а просто бюллетенем для информирования населения на сей счет, сетуют наблюдатели. Теперь, предупреждают они, чиновники смогут официально декларировать роскошные дома и крупные суммы наличных денег и не бояться, что это способно отправить их за решетку.

Андрей Боровик

"Это абсолютно нивелирует е-декларирование. Все чиновники будут показывать, какие у них есть состояния. Классно. И что дальше? Весь мир и вся Украина увидят, какие богатые у нас чиновники. И никакой ответственности за незаконное обогащение", - возмущается исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик. Таким образом, состояние чиновника, размер которого на миллионы гривен превышает его официальные доходы, может оказаться вполне законным.

Отныне значение электронных деклараций о доходах серьезно падает, хотя в Уголовном кодексе остается статья о декларировании недостоверной информации. "Максимум, что теперь может грозить субъектам декларирования за предоставление недостоверных данных, - штраф до 51 тысячи гривен (примерно 125 тысяч рублей - Ред.), общественные работы до 240 часов или лишение свободы на срок до 2-х лет", - констатирует руководитель юридической фирмы Investment Service Ukrainе Иван Герасименко. При этом отмененная статья УК предусматривала ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Новый закон - "очковтирательство"?

В парламентской фракции Блока Петра Порошенко (БПП) уже заявили, что они инициируют "срочную" разработку законопроекта, в котором статья о незаконном обогащении будет "полностью соответствовать Конституции".

Президент Петр Порошенко, комментируя решение Конституционного суда, также уже поспешил заявить, что подаст в парламент новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Глава государства заверил, что новая редакция статьи будет такой, что "комар носа не подточит".

Исправить ситуацию принятием какого-то нового закона - просто способ сохранить лицо, хотя все понимают, что сохранить уже ничего невозможно, уверена Дарья Каленюк. "Это циничное очковтирательство. Последствия решения Конституционного суда необратимы. Его нельзя заменить новым законом. Если будет принят новый закон о незаконном обогащении, то он будет распространяться на те деяния, которые были совершены уже после его вступления в силу. Это означает, что будет полная амнистия для коррупционеров, которые незаконно обогащались", - поясняет Каленюк.

Презумпция (не)виновности

В решении Конституционного суда отмечается, что законодательная формулировка такого состава преступления, как незаконное обогащение, не может возлагать на лицо обязанность доказывать свою невиновность. По словам же опрошенных DW экспертов, отмененная статья не нарушала принцип презумпции невиновности.

"Например, у какого-то чиновника находят имущество, происхождение которого он не может объяснить. Этого недостаточно для того, чтобы признать это лицо виновным. Прокурор должен доказать, что имущество получено незаконно. То есть все равно презумпция невиновности сохраняется", - подчеркивает Андрей Боровик. По его мнению, последние два года на Украине идет не борьба с коррупцией, а в борьбе за возможность бороться с этим явлением, от чего сильно страдает репутация Киева в глазах международных партнеров.

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