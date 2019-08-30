Отмена визита Трампа в Варшаву - удар для польских властей

Из-за урагана "Дориан" президент США не приедет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Решение Трампа вызвало в Варшаве сильное разочарование.
Варшаву переполняет горечь и разочарование. Несколько недель подряд правящая в Польше национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС) с гордостью готовилась к визиту президента США Дональда Трампа. 1 сентября хозяин Белого дома должен был принять участие в памятной церемонии в связи с 80-летием начала Второй мировой войны
Однако 29 августа, за три дня до мероприятия, Трамп внезапно отменил свою поездку. Американский лидер объяснил свое решение необходимостью сосредоточиться на подготовке к урагану "Дориан", который приближается к берегам США. Вместо Трампа в польскую столицу отправится вице-президент Майк Пенс.
Представителей России на церемонии не будет
Отказ президента США от участия в церемонии стал для польских властей крайне неприятным сюрпризом. "Присутствие Трампа имело бы для нас очень большое значение с точки зрения освещения польской истории", - признал Войцех Колярский, статс-секретарь канцелярии президента Польши Аджея Дуды. Международные СМИ уделили бы визиту Трампа пристальное внимание, что позволило бы всему миру узнать о многострадальной истории страны, ставшей первой жертвой Второй мировой войны, подчеркнул Колярский.
Впрочем, президент США был не единственным мировым лидером, приглашенным на мероприятие. В церемонии по-прежнему планируют принять участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Таким составом гостей польские власти демонстрируют, что видят своих политических союзников исключительно на Западе. Представителей России на церемонию не пригласили.
На одной волне с Трампом
При этом стоит отметить, что отношения между западными партнерами тоже не лишены разногласий. Так, германо-польские отношения омрачены требованиями Польшей репараций за ущерб, нанесенный в ходе войны. В то же время Варшаву и Вашингтон связывает множество общих взглядов и подходов, например, по проблеме миграции или касательно газопровода "Северный поток-2".
Однако правительству Польши, предупреждают наблюдатели, следует быть готовым к тому, что конфликт с Еврокомиссией по поводу польской судебной реформы рано или поздно станет неприятной темой и на переговорах в Вашингтоне. Ведь главное для Варшавы - безопасность - обеспечивается Америкой, а не Европой.
Безопасность обеспечивает Америка
"Само собой разумеется, мы ищем партнеров, которые способны применить военную силу, то есть готовы выполнить 5-ю статью устава НАТО", - заявила в интервью DW Беата Гурка-Винтер, политолог из финансируемого государством Польского института международных дел (PISM). Она считает фикцией принцип коллективной безопасности стран НАТО, заложенный в этой статье, "если за ним не стоит реальная военная сила".
США благодаря военному потенциалу являются единственной страной, на которую в случае опасности можно положиться, говорит Гурка-Винтер. В то же время европейские партнеры по НАТО, по ее словам, уже не раз показали свою недееспособность. В последний раз это продемонстрировала их неспособность сформировать единую европейскую армию.
Цена безопасности для Варшавы
Наибольшая угроза для ее безопасности, по мнению Варшавы, исходит от восточного соседа - России. С начала конфликта на востоке Украины Польша потратила миллиарды евро на модернизацию своей армии. Таким образом польская "любовь к Америке" получила финансовое воплощение.
В 2018 году Польша заключила крупнейшую в своей истории сделку по закупке вооружений, решив приобрести у США противоракетные комплексы "Патриот" за 4,75 миллиарда долларов. В феврале нынешнего годы Варшава заказала 20 американских реактивных систем залпового огня Himars на сумму в 365 миллионов долларов. В настоящее время идут переговоры о приобретении 32 многофункциональных истребителей F-35.
Польша хочет "Форт Трамп"
Дональд Трамп регулярно хвалит Польшу за то, что она является одной из немногих стран НАТО, выполняющих требование альянса о выделении не менее 2 процентов ВВП на оборонные нужды. До 2030 года правительство в Варшаве планирует увеличить военные расходы до 2,5 процента ВВП.
Кроме того, Польша пытается с помощью денег добиться увеличения американского контингента в стране. Сейчас в ней находятся 4500 американских военных, размещенных там по принципу ротации. После российской аннексии украинского Крыма еще три батальона НАТО были расквартированы в странах Балтии.
На проект, который президент Анджей Дуда назвал "Форт Трамп", Польша готова потратить до 2 миллиардов долларов. Правительство страны хотело бы, чтобы американские военные базировались в ней на постоянной, а не ротационной основе. Дональд Трамп не исключил размещения в Польше еще одной тысячи американских солдат, которые могут быть передислоцированы из Германии. В настоящее время в ФРГ находится 35 тысяч военных США.
Укрепление восточного фланга НАТО вопреки мнению России
Критики этих планов видят в них нарушение Основополагающего акта НАТО-Россия от 1997 года, согласно которому альянс обязался не размещать войска вдоль российских границ на постоянной основе. Однако Беата Гурка-Винтер считает такое укрепление восточного фланга НАТО необходимым, даже если это не нравится России.
По ее мнению, нет ничего худшего, чем пассивность в отношениях с Россией. "Уже сейчас фиксируются нарушения Россией воздушного пространства и морских границ других стран. Если мы продолжим ничего не делать, подобные действия со стороны Москвы станут более частыми", - предупреждает политолог.
Стратегия, направленная на раскол в ЕС
Америка часто уделяет особое внимание тем странам ЕС, у которых сложные отношения с Брюсселем. За этим может крыться стратегия США, нацеленная на раскол в Евросоюзе, указывает Петр Бурас, руководитель варшавского бюро Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Бурас также критикует польскую "погоню за американской фата-морганой", которая ставит под угрозу сотрудничество в Европе.
"Польша могла бы активно участвовать в развитии европейского проекта. Однако проблема в том, что наш взгляд направлен в другую сторону", - отмечает Бурас. В качестве примера он привел вызвавшую неоднозначную реакцию конференцию по Ирану, которую Польша организовала с подачи США в феврале 2019 года в Варшаве и которую бойкотировали многие европейские политики. Кроме того, напомнил он, поляки еще в 2003 году способствовали расколу в ЕС, поддержав американское вторжение в Ирак.
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