 Отложенные бонусы ЧМ-2018: поедут ли иностранные туристы в Россию? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 10.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

Отложенные бонусы ЧМ-2018: поедут ли иностранные туристы в Россию?

Чемпионат мира по футболу позволил России значительно увеличить туристический поток в страну. В Ростуризме прогнозируют, что он продолжит расти и дальше. Так ли это?

Мексиканские туристы во время чемпионата мира по футболу в Москве

Мексиканские туристы во время чемпионата мира по футболу в Москве

Завершившийся в июле чемпионат мира по футболу значительно оживил российскую туристическую отрасль. Подведя итоги, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщило в начале августа, что в период проведения матчей в одиннадцати городах-организаторах ЧМ-2018 побывали свыше 3,4 млн иностранцев. Въездной туристический поток, таким образом, вырос в этих городах более чем на 50%. DW выяснила, что уже сделано для поддержания интереса иностранных туристов к России и над чем еще предстоит поработать.

Туристические итоги ЧМ-2018 и прогноз на 2019 год

"Стереотипы развенчаны. Люди увидели, что у нас не ходят медведи по улицам, в июле нет снега, и не все пьют водку вместо воды", - заявила на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, комментируя итоги ЧМ-2018. По ее словам, с точки зрения создания позитивного имиджа прошедший чемпионат, бесспорно, выполнил свою задачу. "Благодаря чемпионату, для туристической отрасли создан серьезный задел", - считает она.

Санкт-Петербург во время ЧМ

Санкт-Петербург за время ЧМ посетили более 500 тысяч человек

По данным Ростуризма, в июне 2018 года въездной туризм вырос по сравнению с июнем 2017 года в 19 раз. Всего по итогам года в АТОР ожидают роста иностранного турпотока в Россию на 7-10% только за счет болельщиков. Более того, как сказала Майя Ломидзе, "осторожный прогноз" позволяет ожидать роста иностранного туристического потока в 2019 году на 20%. Для сравнения, в прошлом году въездной туризм в РФ вырос всего на 1,8%, причем более 70% приезжих были гражданами стран СНГ (22,8 млн человек).

Большую часть иностранных гостей в ходе чемпионата приняли Москва и Санкт-Петербург. Столичные города посетили почти 2 млн и более 500 тысяч человек, соответственно. Основные страны, из которых прибыли зарубежные гости, - Китай, США, Германия, Бразилия, Египет, Иран, Саудовская Аравия и другие. По прогнозам компании McKinsey, только туристическая составляющая, благодаря чемпионату, принесет дополнительно 40-70 млрд рублей вклада в ВВП.

Что помогло привлечь туристов на ЧМ-2018

Подготовка к чемпионату вылилась не только в строительство объектов спортивной (было построено 9 новых стадионов), но и туристической инфраструктуры. Всего в одиннадцати городах проведения ЧМ-2018 было построено 24 новые гостиницы. Это и большой плюс для российского турбизнеса, и в то же время определенный вызов, считает Майя Ломидзе. "В будущем заполняемость этих отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани не вызывает сомнений. А в таких городах, как Волгоград, Нижний Новгород и Саранск, придется приложить для этого серьезные усилия", - сказала она.

Fan-ID

Владельцы Fan-ID смогут вернуться в Россию без визы до конца 2018 г., но вернутся ли они?

Серьезным подспорьем для иностранных туристов стало далеко не только расширение номерного фонда, но и тот факт, что владельцы "паспорта болельщика" получили возможность взъезжать в Россию без визы. По словам Ломидзе, визовые послабления могли бы стать неплохим стимулом для увеличения туристического потока и в следующем году. Правда, пока о такого рода инициативах ничего неизвестно. Принято лишь решение о том, что владельцы так называемых Fan-ID смогут вернуться в Россию без визы до конца этого года. "Едва ли многие этой возможностью воспользуются, учитывая, что значительная доля приехавших была из Америки, и перелет в Россию оттуда крайне недешев", - признает представитель АТОР.

Помехи для развития туристического потенциала России

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь считает, что в обозримой перспективе визовые послабления вряд ли будут сделаны даже для граждан европейских стран. "Мультипликативный эффект от туризма, конечно, есть, но необходимость проверки каждого въезжающего никто не отменял. К тому же и въезд россиян в Европу осуществляется только по визам, а это процесс, как правило, симметричный", - говорит она. Впрочем, по словам эксперта, хлопоты с получением виз являются далеко не главным препятствием для увеличения иностранного турпотока.

На первое место она ставит неразвитость транспортной инфраструктуры: "У нас очень много уголков страны, которые вызывают интерес, но туда очень сложно добраться". На втором месте, по ее мнению, - не всегда качественные средства размещения. Эту проблему должен был решить принятый в этом году закон об обязательной классификации гостиниц, однако он был принят с оговорками, оставляющими владельцам отелей значительное поле для маневра.

Контекст

Сколько мусора производят болельщики за один матч, куда его отвозят и как получилось, что на стадионах ЧМ-2018 есть раздельный сбор, а во всей России - только местами, выясняла DW. (22.06.2018)

Закончившийся ЧМ-2018 в России преподнес немало сюрпризов во всех смыслах. Лучшее, что на нем было, - это атмосфера веселья в российских городах, считает Юрий Решето. (15.07.2018)

После поражения сборной России от хорватов пресса Германии подводит итоги неожиданной "русской сказки на ЧМ". Игроки выжали из себя максимум, а страна переживает футбольный бум. (08.07.2018)

После чемпионата мира российским регионам потребуется почти 9 млрд госсубсидий на содержание арен, построенных к ЧМ-2018. DW - о том, почему наследие мундиаля может обернуться бюджетным бременем. (12.06.2018)

"Малые отели имеют отложенные даты на прохождение обязательной классификации (гостиницы с номерным фондом более 50 гостиничных номеров должны получить "звезды" до 1 июля 2019 года, с фондом более 15 номеров - до 1 января 2020 года, все остальные - до 1 января 2021 года - Ред.). До чемпионата гостиницам было важно присвоение звезд, после него это стало неважным. Многие отели предпочитают вовсе не получать "звезд". И это серьезный отталкивающий фактор для иностранцев", - говорит Галина Дехтярь.

Нехватка экскурсий и квалифицированных кадров

Говоря о вызовах, с которыми столкнутся города, ранее не входившие в список наиболее популярных у иностранцев, Майя Ломидзе упомянула необходимость развивать экскурсионные программы. "Нужно будет прилагать дополнительные усилия для закрепления созданного имиджа", - отметила она. Зачастую проблемой становится также нехватка или некомпетентность экскурсоводов.

"Они проходят обязательную аккредитацию и экзамены, но этого во многих случаях недостаточно", - говорит профессор РАНХиГС. Многие не владеют иностранными языками, зарплаты низкие, молодежь в профессию идет неохотно, а иностранным туристам не всегда хочется видеть "возрастных" гидов.

"В результате случаются казусы, из-за которых перед зарубежными гостями просто неловко. Моя приятельница недавно была на экскурсии и услышала от гида следующую фразу: "Серафим Саровский благословил Минина и Пожарского (Саровский жил в XVIII-XIX веках, Минин и Пожарский - в XVI-XVII - Ред.)". Если иностранцы в теме, это стыд. А ведь это тоже часть нашего имиджа", - отметила Галина Дехтярь.

Смотрите также:

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Ацтеки ликуют!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Португалия вылетела...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщица сборной Испании перед матчем с Россией.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    И она же - после него...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Не совсем привычный облик английского болельщика. Настоящий джентльмен!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Самая юная болельщица на стадионах ЧМ-2018. Конечно же, бразильская!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Французы зажигают!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Бельгийцы пугают.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Кто из болельщиц красивей? Эта?

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Или эта?

  • Болельщица сборной России

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Или все-таки эта?

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Сенегал забил гол.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    А Аргентина пропустила...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    У болельщика Коста-Рики парик шикарней, чем прически у ее игроков.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Одинокий немецкий болельщик среди ликующих фанатов из Южной Кореи.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:47
Now live
02:47 мин

Стал ли ЧМ-2018 победой для России?

Контекст

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

На полях российских арен лучшие сборные мира борются за звание чемпионов по футболу. DW показывает стадионы, которые принимают матчи ЧМ-2018. (30.11.2017)  

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

Чемпионат мира, который проходит в России, - это не только голы и победы. Это настоящий праздник для всех, кто любит футбол. Особенно это видно на трибунах стадионов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Двенадцать ненужных стадионов - "Заповедник", выпуск 37, сюжет 2  

Поменял ли ЧМ-2018 отношение россиян друг к другу  

Стал ли ЧМ-2018 победой для России?  

Самые читаемые сегодня

Почему испортились отношения Греции и России?

У Афин и Москвы традиционно тесные связи, однако за последний месяц отношения резко испортились. Случилось это после того, как Греция уладила с Македонией многолетний спор о названии этой страны. (06.08.2018)  

Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет

Идея референдума может стать инструментом для сдерживания социальных протестов из-за повышения пенсионного возраста. Но самого плебисцита ждать не стоит, считает Александр Плющев. (09.08.2018)  

США объяснили цель введения новых санкций в отношении России

Представитель Госдепа Хизер Нойерт прокомментировала ситуацию со штрафными мерами Вашингтона за отравление Скрипалей. (10.08.2018)  

Новости

Курс доллара по отношению к рублю достиг максимума за два года

Табло пункта обмена валют в Москве (фото из архива)

На фоне объявления США новых санкций против России продолжается падение рубля: курс доллара впервые за два года превысил 67 рублей. Минэкономразвития РФ видит в этом возможный фактор ускорения инфляции.  

Nord Stream 2 предложила Дании альтернативный маршрут газопровода

Монтаж защитной оболочки для труб Северного потока-2

Копенгагену предложили проложить "Северный поток-2" не через территориальные воды, а через исключительную экономическую зону к северу от Борнхольма.  

Акции компаний из РФ падают на фоне объявления новых санкций США

На Московской бирже

Объявление новых санкций США против России привело к удешевлению акций российских банков и "Аэрофлота", гособлигаций РФ, падению курса рубля по отношению к доллару и евро.  

Белый дом готовит указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы

Белый дом

В проекте распоряжения Белого дома говорится, что санкции могут быть введены в отношении трети крупнейших бизнес-структур страны, уличенной во вмешательстве в выборы в США.  

Контекст

Отложенные бонусы ЧМ-2018: поедут ли иностранные туристы в Россию? 10.08.2018

Мексиканские туристы во время чемпионата мира по футболу в Москве

Чемпионат мира по футболу позволил России значительно увеличить туристический поток в страну. В Ростуризме прогнозируют, что он продолжит расти и дальше. Так ли это?  

Почему германский автопром попал в зону турбулентности 08.08.2018

Тест автомобиля на выброс вредных веществ в атмосферу

Производителей автомобилей в ФРГ лихорадит. Что это - предвестник кризиса отрасли или ее оздоровление после скандалов и ошибок последних лет трех лет?  

4 года продэмбарго: оправдала ли себя российская политика контрсанкций? 07.08.2018

Женщина в продуктовом магазине в России

Продуктовые контрсанкции помогли импортозамещению в России, однако в целом плохо сказались на экономике страны, считают эксперты. Кроме того, санкции негативно повлияли на качество продуктов.  

Из-за санкций США Иран может оказаться "на грани выживания" 06.08.2018

Иранский флаг на фоне нефтяной платформы

Политики и бизнес в Европе единодушно критикуют Дональда Трампа за санкции против Тегерана, которые вступили в силу в ночь на 7 августа. Но шансов обойти или смягчить ограничения, похоже, пока нет.  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно