Отложенные бонусы ЧМ-2018: поедут ли иностранные туристы в Россию?

Завершившийся в июле чемпионат мира по футболу значительно оживил российскую туристическую отрасль. Подведя итоги, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщило в начале августа, что в период проведения матчей в одиннадцати городах-организаторах ЧМ-2018 побывали свыше 3,4 млн иностранцев. Въездной туристический поток, таким образом, вырос в этих городах более чем на 50%. DW выяснила, что уже сделано для поддержания интереса иностранных туристов к России и над чем еще предстоит поработать.

Туристические итоги ЧМ-2018 и прогноз на 2019 год

"Стереотипы развенчаны. Люди увидели, что у нас не ходят медведи по улицам, в июле нет снега, и не все пьют водку вместо воды", - заявила на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, комментируя итоги ЧМ-2018. По ее словам, с точки зрения создания позитивного имиджа прошедший чемпионат, бесспорно, выполнил свою задачу. "Благодаря чемпионату, для туристической отрасли создан серьезный задел", - считает она.

Санкт-Петербург за время ЧМ посетили более 500 тысяч человек

По данным Ростуризма, в июне 2018 года въездной туризм вырос по сравнению с июнем 2017 года в 19 раз. Всего по итогам года в АТОР ожидают роста иностранного турпотока в Россию на 7-10% только за счет болельщиков. Более того, как сказала Майя Ломидзе, "осторожный прогноз" позволяет ожидать роста иностранного туристического потока в 2019 году на 20%. Для сравнения, в прошлом году въездной туризм в РФ вырос всего на 1,8%, причем более 70% приезжих были гражданами стран СНГ (22,8 млн человек).

Большую часть иностранных гостей в ходе чемпионата приняли Москва и Санкт-Петербург. Столичные города посетили почти 2 млн и более 500 тысяч человек, соответственно. Основные страны, из которых прибыли зарубежные гости, - Китай, США, Германия, Бразилия, Египет, Иран, Саудовская Аравия и другие. По прогнозам компании McKinsey, только туристическая составляющая, благодаря чемпионату, принесет дополнительно 40-70 млрд рублей вклада в ВВП.

Что помогло привлечь туристов на ЧМ-2018

Подготовка к чемпионату вылилась не только в строительство объектов спортивной (было построено 9 новых стадионов), но и туристической инфраструктуры. Всего в одиннадцати городах проведения ЧМ-2018 было построено 24 новые гостиницы. Это и большой плюс для российского турбизнеса, и в то же время определенный вызов, считает Майя Ломидзе. "В будущем заполняемость этих отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани не вызывает сомнений. А в таких городах, как Волгоград, Нижний Новгород и Саранск, придется приложить для этого серьезные усилия", - сказала она.

Владельцы Fan-ID смогут вернуться в Россию без визы до конца 2018 г., но вернутся ли они?

Серьезным подспорьем для иностранных туристов стало далеко не только расширение номерного фонда, но и тот факт, что владельцы "паспорта болельщика" получили возможность взъезжать в Россию без визы. По словам Ломидзе, визовые послабления могли бы стать неплохим стимулом для увеличения туристического потока и в следующем году. Правда, пока о такого рода инициативах ничего неизвестно. Принято лишь решение о том, что владельцы так называемых Fan-ID смогут вернуться в Россию без визы до конца этого года. "Едва ли многие этой возможностью воспользуются, учитывая, что значительная доля приехавших была из Америки, и перелет в Россию оттуда крайне недешев", - признает представитель АТОР.



Помехи для развития туристического потенциала России

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь считает, что в обозримой перспективе визовые послабления вряд ли будут сделаны даже для граждан европейских стран. "Мультипликативный эффект от туризма, конечно, есть, но необходимость проверки каждого въезжающего никто не отменял. К тому же и въезд россиян в Европу осуществляется только по визам, а это процесс, как правило, симметричный", - говорит она. Впрочем, по словам эксперта, хлопоты с получением виз являются далеко не главным препятствием для увеличения иностранного турпотока.

На первое место она ставит неразвитость транспортной инфраструктуры: "У нас очень много уголков страны, которые вызывают интерес, но туда очень сложно добраться". На втором месте, по ее мнению, - не всегда качественные средства размещения. Эту проблему должен был решить принятый в этом году закон об обязательной классификации гостиниц, однако он был принят с оговорками, оставляющими владельцам отелей значительное поле для маневра.

"Малые отели имеют отложенные даты на прохождение обязательной классификации (гостиницы с номерным фондом более 50 гостиничных номеров должны получить "звезды" до 1 июля 2019 года, с фондом более 15 номеров - до 1 января 2020 года, все остальные - до 1 января 2021 года - Ред.). До чемпионата гостиницам было важно присвоение звезд, после него это стало неважным. Многие отели предпочитают вовсе не получать "звезд". И это серьезный отталкивающий фактор для иностранцев", - говорит Галина Дехтярь.

Нехватка экскурсий и квалифицированных кадров

Говоря о вызовах, с которыми столкнутся города, ранее не входившие в список наиболее популярных у иностранцев, Майя Ломидзе упомянула необходимость развивать экскурсионные программы. "Нужно будет прилагать дополнительные усилия для закрепления созданного имиджа", - отметила она. Зачастую проблемой становится также нехватка или некомпетентность экскурсоводов.

"Они проходят обязательную аккредитацию и экзамены, но этого во многих случаях недостаточно", - говорит профессор РАНХиГС. Многие не владеют иностранными языками, зарплаты низкие, молодежь в профессию идет неохотно, а иностранным туристам не всегда хочется видеть "возрастных" гидов.

"В результате случаются казусы, из-за которых перед зарубежными гостями просто неловко. Моя приятельница недавно была на экскурсии и услышала от гида следующую фразу: "Серафим Саровский благословил Минина и Пожарского (Саровский жил в XVIII-XIX веках, Минин и Пожарский - в XVI-XVII - Ред.)". Если иностранцы в теме, это стыд. А ведь это тоже часть нашего имиджа", - отметила Галина Дехтярь.

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