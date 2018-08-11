 Отличный в Германии вырос табак (фото) | Кадр дня | DW | 12.08.2018

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Кадр за кадром

Отличный в Германии вырос табак (фото)

Эта фотография была сделана не на Кубе, а в Германии - в гессенском Лорше, где уже начали собирать урожай табака.

Гессен

Традиция выращивания табака насчитывает в Германии уже более четырех столетий, однако из-за климатических условий он до сих пор остается здесь специальной культурой, для возделывания которой требуются особенно интенсивный уход и инвестиции. Этим жарким летом урожай получился отличный, однако не стоит забывать, что курение вредит здоровью. Площадь табачных плантаций в Германии - около 4600 гектаров. Затраты труда на выращивание одного гектара табака составляют примерно 1000 рабочих часов, что в четыре раза меньше по сравнению с концом XIX века.

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  • Курящий мужчина на вечеринке

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  • Курящий мужчина

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  • Сигарета, завязанная узлом

    Курить или не курить?

    Ваш выбор?

    И все же: бросить курить никогда не поздно! У вас прекратится кашель, посвежеет кожа, исчезнет одышка и запах изо рта, к вам вернутся желание заниматься любовью, оптимизм и хорошее настроение. А еще у вас появится масса свободного времени и денег в кошельке. Отказ от никотина увеличит продолжительность и качество вашей жизни. Стоит попробовать! А еще лучше - никогда не начинать.

    Автор: Элла Володина


Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии 

  • Зиверсдорф

    Германия в июле - 2018

    В Германии цветут подсолнухи

    В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.

  • Гамбург

    Германия в июле - 2018

    "Поливальные машины"

    В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Кельнская жара

    Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!

  • Мюнстер

    Германия в июле - 2018

    Немцы и мороженое

    В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.

  • Одер

    Германия в июле - 2018

    Обмелевший Одер

    Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Германия в июле - 2018

    Яблоку упасть...

    Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Хеппенхайм

    Германия в июле - 2018

    Ранний урожай

    Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.

  • Бахарах

    Германия в июле - 2018

    Виноградник посреди Рейна

    Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.

  • Ганновер

    Германия в июле - 2018

    Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

    После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".

  • Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры

    Германия в июле - 2018

    Больше томатов - вкусных и разных

    В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    Кружка Октоберфеста

    Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Сенсационная находка

    В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.

  • Рисунок к патенту 1953 года

    Германия в июле - 2018

    65-летний юбилей

    65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Берлин

    Германия в июле - 2018

    Подсвечники Фридриха Великого

    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    "Бал кухарок"

    Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

  • Фельхорн

    Германия в июле - 2018

    Баварцы дружно дунули в альпгорны

    Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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