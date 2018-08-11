Отличный в Германии вырос табак (фото)

Традиция выращивания табака насчитывает в Германии уже более четырех столетий, однако из-за климатических условий он до сих пор остается здесь специальной культурой, для возделывания которой требуются особенно интенсивный уход и инвестиции. Этим жарким летом урожай получился отличный, однако не стоит забывать, что курение вредит здоровью. Площадь табачных плантаций в Германии - около 4600 гектаров. Затраты труда на выращивание одного гектара табака составляют примерно 1000 рабочих часов, что в четыре раза меньше по сравнению с концом XIX века.
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Курить или не курить?
Хотите знать, что с вами будет?
Никотиновая зависимость не возникает на пустом месте, но охотно заполняет вакуум. Не любите парадоксов? Тогда не слушайте наших вредных советов, но знайте: никотин не оставляет выбора. Ваша жизнь с никотином предсказуема, как чума! Боитесь неопределенности, курите и дальше! И диагнозом вашим будут рак, эмфизема, инфаркт или инсульт. Хотите испытать судьбу?
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Курить или не курить?
Всегда при деле
Лучшее средство от скуки - никотин! Не бросайте курить - и ваша жизнь будет наполненной, как отекшие легкие умирающего: вы будете бегать по врачам в поисках спасения от эндартериита, атеросклероза, язвы желудка, псориаза, остеопороза и катаракты. Вам этого мало? Не переживайте, долго бегать не придется! Каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни примерно на 11 минут.
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Курить или не курить?
Всегда на взводе
Никотин нейтрализует нервозность? А помните, как после воздержания сигарета в буквальном смысле сбивает вас с ног и вызывает дрожь по всему телу? Все правильно: уровень стресса, который, возможно, был минимальным до поступления в кровь ядовитых веществ, возрастает в несколько раз еще до того, как рассеется табачный дым. Попробуйте выкурить целую пачку - эффект ошеломляющий!
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Курить или не курить?
В центре внимания
Хотите, чтобы на вас обращали внимание? Не вынимайте сигарет изо рта, и от вас не оторвут глаз: кожа дряблая, в морщинах, пепельного цвета, с красными прожилками и пигментными пятнами, зубы желтые, десны обнаженные, на голове - три волосинки. В табачном дыме содержится более 4 тысяч химических веществ, в том числе токсины, которые безотказно состарят вас раньше времени.
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Курить или не курить?
Надежный контрацептив
Вы не хотите иметь детей? Курите до посинения - и вашу жизнь никогда не омрачат детские смех и слезы: сигаретный дым разрушительно воздействует на репродуктивную систему и половые органы. У женщин повышается риск выкидышей, преждевременных родов и мертворождения. У курящих мужчин чаще наблюдаются проблемы с потенцией, а также - низкое количество сперматозоидов.
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Курить или не курить?
Капиталовложение
Не знаете, на что потратить деньги? Курите сигареты блоками - и ваши финансы будут таять стремительнее, чем туберкулезный больной: умножьте стоимость сигарет за сутки на 30, а затем - еще на 12, и вы узнаете, сколько вы вкладываете в никотин ежегодно! Стоимость табачных изделий неуклонно растет, соответственно будут только возрастать и ваши никотиновые капиталовложения.
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Курить или не курить?
Наедине с собой
Вас раздражают шумные компании? Выходите почаще на перекур - и вы испытаете все прелести одиночества. Между прочим, кожа и одежда уже сейчас источают табачное зловоние, вами не замечаемое, но отпугивающее собеседников. От близких поможет избавиться и пассивное курение: от него умирают люди, никогда и не державшие сигареты в руках. Особенно уязвимы дети, легкие которых еще формируются.
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Курить или не курить?
Молчание либидо
Вас раздражают домогательства партнера? Приучите его к табаку - и вы оба станете неспособными к страсти и равнодушными к удовольствию. Кровь курильщика, густая и плохо насыщенная кислородом, с трудом добирается до половых органов, а недостаток эстрогена и тестостерона отключает желание. Дефицит гормонов провоцирует нервозность и депрессивность, что накладывает отпечаток и на поведение в постели.
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Курить или не курить?
Воспитание силы воли
У вас твердый характер? Попробуйте бросить курить - и ваша железная воля сломается о никотин быстрее, чем карандаш в руке отчаявшегося поэта: никотин, по оценке экспертов, вызывает зависимость, как героин и кокаин. Никотину требуется всего восемь секунд для того, чтобы добраться до мозга. И даже после полного вывода токсинов из организма, мозг реагирует на соблазн...
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Курить или не курить?
Ваш выбор?
И все же: бросить курить никогда не поздно! У вас прекратится кашель, посвежеет кожа, исчезнет одышка и запах изо рта, к вам вернутся желание заниматься любовью, оптимизм и хорошее настроение. А еще у вас появится масса свободного времени и денег в кошельке. Отказ от никотина увеличит продолжительность и качество вашей жизни. Стоит попробовать! А еще лучше - никогда не начинать.
Автор: Элла Володина
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Автор: Максим Нелюбин