 Откуда пришли пожертвования для немецких правых популистов? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 16.11.2018

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Германия

Откуда пришли пожертвования для немецких правых популистов?

Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" подозревают в получении явно нелегальных пожертвований из Швейцарии и весьма сомнительных из Бельгии. Подробности - у DW.

Люди вешают плакат Альтернативы для Германии

На чьи деньги вела предвыборную кампанию "Альтернатива для Германии"?

В Германии разрастается скандал, вызванный сообщениями о сомнительных пожертвованиях, которые поступили на счета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В пятницу, 16 ноября, сопредседателя парламентской фракции АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) из-за этого могут лишить парламентского иммунитета, если не поступит возражений от председателя бундестага. 14 ноября, прокуратура уведомила его о намерении начать в связи с подозрениями следствие в отношении очевидно замешанной в этом деле Вайдель. В этот же день следователи могут и приступить к работе.

Услужливый аптекарь из Цюриха

Вначале стало известно о таинственных денежных переводах, которые порциями по 8000 евро поступали из Швейцарии на счет "родной" парторганизации Вайдель в Баден-Вюртемберге.

Алис Вайдель

Алис Вайдель

Было это летом 2017 года - незадолго до парламентских выборов в сентябре, по результатам которых АдГ впервые, легко преодолев пятипроцентный барьер, оказалась избранной в бундестаг с результатом 12,6 процента. Правые популисты сформировали третью по величине парламентскую фракцию.

В общей сложности с июля по сентябрь 2017 года АдГ получила из Швейцарии 130 тысяч евро. Деньги переводила мало кому известная фармацевтическая фирма PWS PharmaWholSale International AG. За громким названием скрывается аптекарь из Цюриха, торгующий среди прочего и продукцией собственного производства.

На банковских выписках значится, что деньги являются "пожертвованиями на предвыборную кампанию госпожи Вайдель". Но, как выяснилось, аптекарь был всего лишь посредником. Средства он переводил по просьбе одного своего коммерческого партнера, которому просто хотел оказать услугу. Кто этот таинственной поклонник блондинки Вайдель, до сих пор неизвестно.

Еще 150 тысяч евро из Бельгии

В ночь на 15 ноября, явно стараясь упредить публикацию результатов еще одного журналистского расследования, АдГ распространила собственный пресс-релиз, сообщив, что 13 февраля этого года на счет той же партийной организации в Баден-Вюртемберге поступили еще 150 тысяч евро. Но этот раз - из Бельгии, от некоего фонда Stichting Identiteit Europa.

Банкноты евро и формуляр для банковского перевода

В АдГ не смогли установить точное пироисхождение 150 000 евро

АдГ сообщает, что местный партийный казначей не смог точно установить, что это за фонд и какими мотивами он руководствовался, на какие именно цели пожертвовал 150 тысяч евро. Поэтому, вместо того чтобы уведомить председателя бундестага о благотворительном взносе, как это предписывает закон о финансировании партий, было решено деньги вернуть, что и сделали обратным переводом на счет отправителя 9 мая 2018 года. Почему на принятие такого решения потребовалось почти три месяца, АдГ не сообщает.

Контекст

РФ оплатила частный самолет трем представителям "Альтернативы для Германии". DW - о возможных последствиях для партии и причинах особого расположения в Москве к немецким правым популистам. (23.05.2018)

В сентябре 2018 года рейтинг партии "Альтернатива для Германии" достиг 18 процентов: правые популисты обогнали социал-демократов и уступают только блоку ХДС/ХСС. В чем причина такого успеха? (22.09.2018)

В отношении сопредседателя АдГ Алис Вайдель может быть начато расследование по подозрению в нелегальном финансировании партии из-за рубежа. В АдГ рассказали еще о 150 тысячах евро из Бельгии. (15.11.2018)

По сведениям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, правопопулистская АдГ получила 130 тысяч евро из Швейцарии на предвыборную компанию одной из ее лидеров Алис Вайдель. Это противоречит немецким законам. (12.11.2018)

Еще дольше пролежали на счете партии деньги из Швейцарии, хотя Вайдель, по ее словам, узнала о них уже в сентябре 2017-го. Причем ими явно успели попользоваться. Услужливому аптекарю из Цюриха их вернули только в апреле этого года. А до этого, как выяснили немецкие журналисты, эти пожертвования использовались для рекламной кампании Вайдель в интернете и оплаты счетов одного кельнского адвоката, которому было поручено вести дела против неугодных правым популистам средств массовой информации. Между тем пожертвования из Швейцарии вообще нельзя было принимать.

Немецкие партии и пожертвования

Швейцария - не член Европейского Союза, а пожертвования из стран, не входящих в ЕС, немецким законом запрещены, если они превышают 1000 евро от одного и того же спонсора в год. В АдГ не могли об этом не знать. После шумного скандала с "черными кассами" бывшего канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl), разразившегося еще в 1999 году, в Германии значительно ужесточили правила приема партиями пожертвований.

Так, запрещены анонимные благотворительные взносы, превышающие 500 евро, нельзя принимать крупные суммы из стран, не относящихся к ЕС, а о переводах на нужды партии, превышающие 50 тысяч евро, полагается незамедлительно сообщать председателю бундестага. Имена всех спонсоров полагается постфактум указывать в ежегодном финансовом отчете партии.Сделано это потому, что партии играют ключевую роль в системе немецкой парламентской демократии, и ограничения с пожертвованиями призваны пресекать попытки превращать их в инструмент влияния спонсоров, преследующих своекорыстные интересы.

От редакции: заголовок статьи был изменен, текст - сокращен в связи с тем, что ряд высказываний в первоначальной версии не соответствовал стандартам Deutsche Welle.

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    Автор: Ирина Филатова


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