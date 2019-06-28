 Открытый гей впервые возглавил партию в Израиле | Новости из Германии о Европе | DW | 28.06.2019

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Европа

Открытый гей впервые возглавил партию в Израиле

54-летний журналист и бывший депутат израильского кнессета Ницан Горовиц победил на праймериз леворадикальной партии "Мерец", получив поддержку более 50 процентов депутатов партийной конференции.

Ницан Горовиц в Иерусалиме (Фото из архива)

Ницан Горовиц в Иерусалиме (Фото из архива)

Впервые в истории Израиля открытый гей возглавил политическую партию. Как сообщило в пятницу, 28 июня агентство AFP, 54-летний журналист и бывший депутат израильского кнессета (парламент Израиля) Ницан Горовиц победил на праймериз леворадикальной партии "Мерец", получив поддержку более 50 процентов депутатов партийной конференции. "Я горжусь тем, что стал первым лидером партии, принадлежащим к гей-сообществу", - заявил он в своей благодарственной речи.

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Горовиц призвал к сотрудничеству все партии левого спектра на предстоящих 17 сентября парламентских выборах в стране. По его словам, которые цитируют израильские СМИ, перед левыми стоит особая задача "сменить правительство и вернуть надежду". На прошедших в апреле выборах в кнессет "Мерец" с трудом преодолела проходной барьер в 3,25 процента, получив лишь четыре из 120 мандатов в израильском парламенте.

В Израиле существует весьма многочисленное и влиятельное ЛГБТ-сообщество.  В 2002 году в кнессет был впервые избран открытый гей. Сегодня в парламенте страны 5 депутатов, представляющих ЛГБТ-сообщество. 5 июня премьер-министр Израиля впервые в истории страны ввел открытого гомосексуалиста в правительство страны. Алон Хадад возглавил министерство юстиции.

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