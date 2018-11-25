 ″Открытая Россия″ присудила журналистские премии Дудю и Голунову | Новости из Германии о России | DW | 16.11.2019

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Россия

"Открытая Россия" присудила журналистские премии Дудю и Голунову

"Открытая Россия" в условиях "уничтожения журналистики в России" присудила свои журналистские премии в Берлине. Помимо прочих, награждены Юрий Дудь и Иван Голунов.

Иван Голунов

Иван Голунов

Организация "Открытая Россия" провела в субботу, 16 ноября, в Берлине четвертую церемонию присуждения премий "Профессия - журналист". В номинации "Расследование" победил журналист "Медузы" Иван Голунов. Его наградили за материал "Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены - и при чем тут ФСБ".

Контекст

Случаи, когда солидарность спасала от тюрьмы, не ограничиваются кейсом Голунова. Такая поддержка - едва ли не последняя надежда для тех в РФ, кого несправедливо преследуют, считает Александр Плющев. (17.09.2019)

Российские звезды интернета и шоу-бизнеса стали все чаще высказываться по политическим вопросам. У Александра Плющева амбивалентное отношение к таким фактам. (12.08.2019)

Лучшим в номинации "Видеодокумент" стал Юрий Дудь, награжденный за фильм "Беслан. Помни". Журналист Роман Супер на церемонии сообщил, что Юрий Дудь принял решение отправить премию героям фильма - матерям жертв Беслана.

Премия в номинации "Репортаж" досталась Константину Саломатину и Шуре Буртину за публикацию "Заводной мандарин", посвященную ситуации в китайском регионе Синьцзян, где подвергаются преследованиям уйгуры. Она была напечатана в журнале "Русский репортер".

Лариса Муравьева и Денис Бевз, работающие на томском телеканале ТВ2, получили премию в номинации "Региональные медиа" за материал "Яр. Колпашевская трагедия".

"Открытая Россия" организовала эту премию, по собственному определению, в ситуации, когда "в России говорят об уничтожении журналистики: зачищены федеральные телеканалы, государственная цензура распространяется на любые СМИ, практически все независимые журналисты уволены, лучшие из лучших вынуждены отказываться от профессии". Организаторы премии стремятся доказать, что "российская журналистика жива - вопреки всему".

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  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

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    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


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Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

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