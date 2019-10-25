 Отбывшая срок в американской тюрьме Мария Бутина вернулась в Россию | Новости из Германии о России | DW | 26.10.2019

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Россия

Отбывшая срок в американской тюрьме Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам заключения по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. В тюрьме она заключила сделку со следствием.

Мария Бутина

Мария Бутина

Мария Бутина, накануне освобожденная из американской тюрьмы, в субботу, 26 октября, вернулась в Россию. В  московском аэропорту Шереметьево ее встречал отец и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Контекст

Россиянка, признавшая себя виновной в заговоре против США, будет незамедлительно депортирована в Россию по отбытии срока. Перед оглашением приговора Бутина попросила о снисхождении. (26.04.2019)

Экс-помощница зампреда ЦБ РФ Мария Бутина призналась в сговоре для нанесения ущерба США. DW о том, что известно о деятельности Бутиной в Соединенных Штатах. (14.12.2018)

Россиянку Марию Бутину, находящуюся в США по туристической визе, задержали в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. 26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора.

Следствие утверждало, что Бутина как минимум с 2015 года вела в США конспиративную деятельность в пользу России, была агентом одного из российских чиновников и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США, пишет "Интерфакс".

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала, что участвовала в заговоре против США, действовала как незарегистрированный агент российского правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. В июне Бутиной сократили срок наказания на десять дней, после чего датой ее освобождения стало 25 октября.

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


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Чем и для чего занималась россиянка Мария Бутина в США

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