 Осужденный каталонский политик Жункерас лишен мандата евродепутата | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2020

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Европа

Осужденный каталонский политик Жункерас лишен мандата евродепутата

Документ, удостоверяющий полномочия Ориола Жункераса, недействителен с 3 января, заявил председатель Европарламента. Каталонский политик осужден за сепаратизм. Верховный суд Испании отказался освободить его.

Ориол Жункерас у здания Верховного суда Испании

Ориол Жункерас у здания Верховного суда Испании (фото из архива)

Каталонский политик Ориол Жункерас, находящийся в испанской тюрьме, лишен мандата депутата Европейского парламента. Документ, удостоверяющий его полномочия, утратил силу 3 января, говорится в заявлении председателя Европарламента Давида Сассоли, обнародованном в пятницу, 10 января. Сассоли намерен обратиться к властям Испании с просьбой назвать нового члена Европарламента, который займет место Жункераса.

Парламент Евросоюза обязан безотлагательно принимать к сведению окончательные решения компетентных судебных органов стран-членов ЕС, подчеркивается в документе. Верховный суд Испании (ВСИ) 9 января отказался освободить Ориола Жункераса. Суд в Мадриде считает, что на Жункераса, избранного евродепутатом от Каталонии 26 мая 2019 года, не распространяется положение о депутатской неприкосновенности, поскольку ему вынесен судебный приговор, не подлежащий обжалованию.

Контекст

Испанский суд вынес обвинительные приговоры каталонским политикам и общественным деятелям, пытавшимся отделить свой регион от Испании осенью 2017 года. Подробности у DW. (14.10.2019)

Центристские партии теряют политический вес, а "зеленые" и либералы, как и популисты, - набирают. Достичь компромисса в новом составе Европарламента будет непросто, считает Бернд Ригерт. (27.05.2019)

Суд Евросоюза в Люксембурге в декабре 2019 года постановил, что Жункерас как избранный депутат имеет право явиться в Страсбург для получения мандата и работать в качестве члена Европарламента. Однако ВСИ до принятия решение запросил мнение Центральной избирательной комиссии, прокуратуры и государственной адвокатуры Испании. За удовлетворение требования Суда ЕС высказалась только адвокатура.

Приговоры сторонникам независимости Каталонии

В октябре 2019 года Верховный суд королевства приговорил к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить Каталонию от Испании. Суд признал их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Бывший вице-председатель каталонской автономии Жункерас получил самый длительный срок.

Решение суда в Мадриде вызвало массовые акции протеста в городах автономного испанского сообщества. В ноябре парламент Каталонии вновь проголосовал за независимость от Испании.

Смотрите также:

  • Избирательный бюллетень

    Каталония на пути к независимости

    Спорный референдум

    1 октября, несмотря на запрет официального Мадрида, в Каталонии прошел референдум о независимости. По его итогам власти региона заявили, что за независимость проголосовали 90% участников при явке 42,3%. Вопрос звучал: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

  • Испанские полицейские

    Каталония на пути к независимости

    "Референдума не было"

    Еще до референдума Мадрид объявил, что плебисцит противоречит конституции. 1 октября полиция закрывала избирательные участки, изымала урны, бюллетени. Против протестующих применялись дубинки, резиновые пули. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки возложили на правительство Каталонии.

  • Карлес Пучдемон

    Каталония на пути к независимости

    Вдохновитель отделения Каталонии

    Идейный сторонник независимости региона - глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон. Ранее он заявлял, что каталонцы заслужили право на независимое государство в форме республики. А в начале сентября 2017 года местный парламент принял специальный закон, открывающий путь к независимости через референдум.

  • Инфографика - показатели ВВП Каталонии, Испании и Еврозоны

    Каталония на пути к независимости

    Каталония - "кормилица" Испании?

    Каталония находится на северо-востоке Испании. Это один из важнейших индустриальных и аграрных регионов. Тут проживает около 7 млн человек. Большая часть жителей Каталонии из тех, кто выступает за независимость, убеждены, что регион "кормит" страну. По их мнению, из 16 млрд евро налогов, которые Каталония платит в государственную казну, обратно в регион возвращается не так и много.

  • Региональный парламент Каталонии

    Каталония на пути к независимости

    Обострение отношений с Мадридом

    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 02:48

Протесты в Каталонии: безопасно ли ехать в Барселону

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

Ссылки в интернете

Заявление председателя Европарламента

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Каталонии: безопасно ли ехать в Барселону  

Главные итоги выборов в Европарламент  

Жесткое интервью: министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в Conflict Zone на русском  

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Депутат Европарламента и сторонник независимости Каталонии Ориол Жункерас не смог исполнять свои обязанности, находясь под стражей. Суд в Люксембурге счел, что у политика есть парламентский иммунитет.

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"Бунт и неповиновение": за что сторонники независимости Каталонии получили тюремные сроки 14.10.2019

Испанский суд вынес обвинительные приговоры каталонским политикам и общественным деятелям, пытавшимся отделить свой регион от Испании осенью 2017 года. Подробности у DW.

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