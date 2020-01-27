Осужденная в РФ Наама Иссахар вышла на свободу

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная в России по обвинению в контрабанде наркотиков, в четверг, 30 января, освобождена из колонии, официально заявили в ФСИН России. Накануне президент России подписал указ о ее помиловании на основании ее личного прошения. Ранее газета The Jerusalem Post писала, что Иссахар может забрать домой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого 30 января запланирована в Москве встреча с Владимиром Путиным.

25-летнюю гражданку Израиля Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. При этом у девушки не было доступа к багажу в течение всего полета, и она не признала себя виновной в хранении и контрабанде наркотиков. В октябре Химкинский городской суд Московской области приговорил ее к 7,5 лет колонии общего режима.

Кремль требовал личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обращались к президенту России с просьбами о помиловании. 23 января Владимир Путин во время визита в Израиль встретился с матерью Наамы - Яффой Иссахар и пообещал, что с ее дочерью "все будет хорошо".

Израильские журналисты написали, что накануне визита Путина, 30 декабря 2019 года, власти возвратили России права на Александровское подворье в Иерусалиме, и напрямую связали это с судьбой израильтянки. В Кремле при этом заявили, что нужно личное прошение девушки и после его получения, решение было принято в считанные дни.

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