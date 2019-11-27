Острова Чагос: когда Британия потеряет свою последнюю колонию

В голосе Оливье Банколта слышится нескрываемый гнев. По его словам, в действиях британского правительства не хватает доброй воли - спор о будущем архипелага Чагос в Индийском океане затягивается уже слишком долго. "Мы будем и дальше оказывать давление (на Лондон. - Ред.). Мы проведем демонстрацию протеста против неуважения британскими властями резолюции Генассамблеи ООН", - говорит в интервью DW Банколт.

Будучи еще ребенком, он оказался в числе жителей Чагоса (семь атоллов с более чем 60 островами), которых в принудительном порядке переселили с архипелага. Сейчас Оливье Банколт проживает на Маврикии, которому ранее принадлежал Чагос, и как адвокат в течение долгих лет борется за возвращение на родину коренных жителей и их потомков.

Маврикий получил независимость в 1968 году, но перед этим британские колониальные власти отторгли от него группу островов Чагос и до сих пор сохраняют контроль над архипелагом. В период с 1968 по 1973 год около 2000 жителей Чагоса в принудительном порядке были переселены на Маврикий, Сейшельские острова и в Великобританию - чтобы на Диего-Гарсия (главном острове архипелага) была построена военная база.

Чагос - стратегически важный архипелаг в Индийском океане

База сдана в аренду США до 2036 года. С Диего-Гарсия стартовали самолеты американских ВВС в ходе последних войн в Афганистане и Ираке. "Мы жили в мире и согласии до тех пор, пока Великобритания не отдала один из крупнейших островов под эту военную базу. С тех пор мы страдаем от того, что не можем жить на родине, - объясняет Банколт DW. - Мы решительно выступаем за прекращение незаконной британской оккупации".

Выходцы с Чагоса празднуют решение Международного суда ООН

25 февраля Международный суд ООН в Гааге постановил, что в соответствии с нормами международного права архипелаг Чагос принадлежит Маврикию. Согласно решению суда, Великобритания незаконно отторгла острова от своей бывшей колонии - Маврикия - и теперь должна их вернуть.

Британское правительство отвергло вердикт суда. "Мы не сомневаемся в нашем суверенитете над архипелагом Чагос", - указал в заявлении по этому поводу тогдашний госсекретарь британского МИДа Алан Данкан. Тем не менее Лондон обязался в долгосрочной перспективе передать Маврикию суверенитет над Чагосом, если эта территория больше не будет необходима для оборонных целей. "Такова наша позиция", - отмечалось в заявлении.

Выходцы с Чагоса: "Мы не сдадимся"

Генеральная ассамблея ООН в мае нынешнего года большинством голосов приняла резолюцию в поддержку решения Международного суда, в которой также призвала Великобританию передать контроль над островами Чагос Маврикию. 22 ноября закончился срок, установленный для выполнения резолюции. Однако, согласно международному праву, резолюции Генассамблеи ООН не является обязательными к выполнению. И нет никаких признаков того, что Лондон пойдет навстречу содержащемуся в документе призыву.

Остров Диего-Гарсия, на котором находится военная база, до 2036 года арендованная США

"Мы не сдадимся", - подчеркивает Банколт c твердой убежденностью в голосе. 22 ноября он организовал перед британским генконсульством на Маврикии демонстрацию бывших жителей Чагоса: "Мы хотим показать миру, что Великобритания совершила в отношении нас".

Именно стратегическое значение и использование военными архипелага затрудняет решение проблемы его передачи Маврикию. Конечно, будут переговоры между Соединенными Штатами, Великобританией и Маврикием, уверен британский адвокат Филипп Сэндс, который консультирует правительство Маврикия по поводу проблемы Чагоса. "И Маврикий дал понять, что военная база могла бы остаться на острове", - добавил Сэндс в интервью DW.

Лондон удерживает свою последнюю колонию в Африке

Адвокат считает, что нерешительное поведение Лондона связано с его позицией в новом мировом раскладе сил. "Политическое влияние Великобритании как державы сейчас сильно ограничено, против нее принят целый ряд резолюций ООН. Я думаю, что ей еще нужно время, чтобы это признать. Но в конечном итоге Лондон примет решение ООН", - прогнозирует Сэндс. Как он выразился, вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда именно это случится.

По мнению Сэндса, британское правительство в настоящее время столкнулось с массой серьезных проблем, связанных с затянувшимся "Брекзитом" и его возможными последствиями. И потому власти в Лондоне в такой ситуации "хотят удержать свою последнюю колонию в Африке". По словам адвоката, Великобритания - это страна, которой еще "предстоит справиться с кончиной своей колониальной империи, для чего нужно время".

Это будет преступлением против человечества, если правительство в Лондоне и после 22 ноября продолжит отказывать уроженцам Чагоса в возвращении на родину, указывает Сэндс - ведь невозможно же "вечно препятствовать действию норм международного права".

Слабые надежды на успех лейбористов на выборах

По словам Филипп Сэндса, специализированные учреждения ООН уже переделывают географические карты, изображая на новой версии группу островов Чагос как часть территории Маврикия. Когда государственная принадлежность Чагоса будет окончательно закреплена, Маврикий сможет распоряжаться рыбными запасами архипелага и правами на перелет через его воздушное пространство. Что, констатирует Сэндс, станет для Великобритании драматическим и кардинальным изменением.

Сейчас Филипп Сэндс, как и Оливье Банколт, надеются на досрочные выборы в Палату общин британского парламента. Точнее - на победу находящейся ныне в оппозиции Лейбористской партии. Дело в том, что лейбористы и их лидер Джереми Корбин уже выразили желание признать решение Международного суда ООН.

Вот только этим надеждам, похоже, не суждено сбыться - пока соцопросы свидетельствуют об уверенном лидерстве ныне правящей Консервативной партии, у которой на данный момент явно больше шансов сохранить власть.

Между тем Оливье Банколт, еще 596 насильственно переселенных с Чагоса, а также их потомки - в общей сложности около 9800 человек - считают себя законными хозяевами архипелага. Банколту трудно жить с чувством, что свои последние годы он проводит вдали от дома. "Большинство из нас хотят умереть на родине", - говорит он те же слова, что и многие представители его поколения.

Смотрите также:

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Андалузская идиллия 6,5 квадратных километров площади, много пляжей и скала высотой 426 метров - у Гибралтара есть все, что нужно туристам. Полуостров граничит с испанской областью Андалузия. И ничто бы не нарушало покой этого рая на земле, если бы не Утрехтский мирный договор 1713 года и не стратегическое положение Гибралтара, позволяющее контролировать одноименный пролив, соединяющий Средиземное море с океаном.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Гибралтарская скала Утрехтский мирный договор положил конец войне за испанское наследство. По его условиям Испания вынуждена была отказаться от части своих владений, из которых Гибралтар и остров Минорка отошли Великобритании. И по сей день Гибралтар находится под суверенитетом Великобритании и является одной из ее заморских территорий. Что, впрочем, не мешает Испании тоже претендовать на него.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Символ - обезьяны Гибралтар является единственным местром в Европе, где в естественных условиях дикой природы живут обезьяны - маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна. Когда в ходе Второй мировой войны их число резко сократилось, британский премьер Уинстон Черчилль лично распорядился привезти новых животных из Марокко для восстановления поголовья.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Как проехать на заморскую территорию? Проще всего добраться до Гибралтара с испанской территории пешком. Въехать на машине потребует намного больше времени, так как многие испанцы ездят на полуостров заправляться. На Гибралтре нет налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому бензин там дешевый. Автомобилисты довольны, владельцы АЗС в Андалузии - нет.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Пешком по взлетному полю Но как ни въезжай в Гибралтар - и пешеходам, и водителям приходится пересекать взлетное поле местного аэропорта. Ничего подобного нет нигде в мире. В сутки аэропорт обслуживает 10 взлетов и посадок самолетов - и в эти моменты взлетная полоса закрывается для прочего движения. У всех самолетов маршрут один - Великобритания.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Под тремя флагами О статусе полуострова говорят развевающиеся здесь три флага: британский "Юнион Джек", введенный в 1982 году флаг Гибралтара с изображенными на нем крепостью и золотым ключом и флаг ЕС. Последний спустят 29 марта 2019 года - к большому сожалению жителей полуострова. На референдуме по Brexit 96 процентов из них проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Одно из самых густонаселенных мест в мире На Гибралтаре живут около 33 тысяч человек. Это одна из самых густонаселенных территорий в мире. Жители полуострова автоматически получают британский паспорт в дополнение к своему первоначальному гражданству. Единственный государственный язык на полуострове - английский. А вот уличное движение, в отличие от Великобритании, правостороннее.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Атмосфера Великобритании и Андалузии Все вывески и даже мусорные контейнеры на Гибралтаре подписаны преимущественно на английском, а британский флаг можно увидеть повсюду. Однако солнце и близость к морю создают ощущение полной погруженности в испанский стиль жизни.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Фиш энд чипс вместо тапаса и паэльи Кухня на Гибралтаре - тоже британская. На улицах столицы Гибралтара, которая носит такое же название, выстроились в ряд традиционные английские пабы. И даже если в меню вы найдете что-нибудь, напоминающее испанскую кухню, платить лучше всего в фунтах стерлингов. Кроме тех случаев, когда мириться с нелепой наценкой совершенно невозможно.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Рай для инвесторов… Кстати о ценах. Гибралтар считается настоящим налоговым раем. Чрезвычайно низкие налоговые ставки привлекают сюда инвесторов со всего мира, что, впрочем, сильно огорчает испанцев. Власти в Мадриде опасаются, что испанские граждане используют Гибралтар для отмывания денег.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией … и покупателей На Гибралтаре найдутся сувениры на любой вкус и кошелек. Например, вездесущие магниты на холодильник. Однако будущая привлекательность полуострова в плане торговли под вопросом, ведь в ЕС четко заявили, что Испании придется поддержать торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Туманные перспективы Власти Гибралтара сильно обеспокоены предстоящим выходом Великобритании из ЕС. Глава гибралтарского правительства Фабиан Пикардо уверяет, что полуостров не станет разменной монетой или жертвой в процессе Brexit. У британцев нервы тоже напряжены до предела: бывший лидер консерваторов Майкл Говард даже говорил о возможной войне.

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией Спокойствие, только спокойствие! Но даже при всей неясности политического будущего Гибралтар остается прекрасным солнечным уголком с великолепными пляжами, где через пролив можно увидеть Африку. С такими пейзажами все заботы можно отложить на потом. Автор: Мартин Муно, Ирина Филатова, Павел Лось

