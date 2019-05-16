Осторожно, электроскутер!

В Германии с середины июня электросамокаты официально допущены в качестве транспортного средства. Производители и фирмы-прокатчики могут оформлять разрешение на свои модели. Правда, как показывают опросы, большинство немцев пока без большого энтузиазма расценивает новую возможность передвигаться по городу. Тем не менее, по предварительным оценкам, только на улицах Берлина к концу лета будут разъезжать 10 тысяч скутеров.

Пользоваться этим видом транспорта разрешено с 14 лет и ездить можно только по велосипедным дорожкам, лишь там, где их нет, - по проезжей части. Простота в управлении электросамокатом, его доступность и удовольствие от вождения приводят к тому, что пользователь недооценивает опасность - как для других, так и для себя.

ДТП на электросамокате

Недавнее происшествие в Париже, на улицах которого самокаты с электроприводом появились год назад, показывает, насколько серьезными могут быть последствия. 25-летний лихач проигнорировал право преимущественного проезда, которое было у грузовика, и попал под его колеса. Спасти молодого человека не удалось.

В Париже электросамокаты нередко становятся причиной хаоса

В мае несчастный случай со смертельным исходом произошел в Стокгольме: 27-летний парень, взявший электроскутер напрокат, столкнулся на перекрестке с автомобилем и погиб от нанесенных травм. До этого смертельные случаи были в Нью Йорке и других городах США. Американцы подсчитали: в ДТП со электросамокатами в шесть раз чаще, чем с автомобилями, гибнет водитель. И прежде всего это водитель электроскутера. А исследование, проведенное в техасском городе Остин, показало, что одна из пяти тысяч поездок на электросамокате оканчивается физическими травмами. Почти в половине всех случаев это травмы головы.

Многие из тех, кто берет напрокат скутер, не пользуются им в повседневной жизни. "Водитель электросамоката не настолько хорошо знаком с критическими ситуациями на дороге, как, скажем, велосипедист. Почти каждый велосипедист знает, что надо делать при возникновении препятствия, поскольку он проехал до этого уже сотни или даже тысячи километров", - отмечает в интервью онлайн-изданию rbb24 Зигфрид Брокман (Siegfried Brockmann), глава организации UDV, исследующей несчастные случаи для немецких страховых компаний.

Отсутствие уверенности на дороге, незнание или игнорирование правил дорожного движения - серьезная проблема для всех его участников. Немецкие ортопеды опасаются роста числа травм с появлением электросамокатов на немецких дорогах, - в первую очередь, в связи с тем, что автомобилисты воспринимают их еще менее серьезно, чем велосипедистов или пешеходов. Кроме того, водители электросамокатов особенно подвержены опасности, поскольку в отличие от автомобилей у электросамокатов нет зон деформации, подчеркивает Немецкое общество хирургии повреждений (DGU). Помимо травмы головы водитель самоката рискует получить перелом с вывихом в области голеностопного сустава, так как подножка самоката находится низко над уровнем земли и при падении нога может попасть под эту подножку.

Опасная скорость

Колеса у моделей, допущенных на немецком рынке, несколько больше, чем у стандартных электроскутеров, что облегчает управление. Кроме того, для них обязательны два тормоза. Максимальная длина должна быть 200 см, ширина - 70 см, высота - 140 см, а вес, без учета веса водителя, - 55 кг. Максимально допустимая скорость составляет 20 километров. Может показаться, что это немного. "Но если при скорости 20 км/ч происходит несчастный случай, то возникает угроза для жизни. Сила удара сопоставима по мощности с внезапным падением на голову 18-ти мешков с цементом", - предупреждает Зигфрид Брокман.

При езде на электросамокате шлем может спасти жизнь

Пользователи электросамокатом в Германии не обязаны надевать шлем. Эксперты и фирмы-прокатчики советуют им все же пользоваться шлемом, а также носить плотную одежду - для дополнительной защиты в случае падения. А его вероятность не маленькая. Колеса электросамоката легко попадают в колею, что вызывает неустойчивое равновесие при маневрировании. Тот, кто к тому же управляет одной рукой, а другой показывает поворот или смотрит что-то в смартфоне, теряет баланс.

Как избежать риска

Кроме того, чтобы защитить себя, эксперты советуют, например, ехать на электросамокатах не рядом, а друг за другом. Максимально придерживайтесь правого края проезжей части и техники контраварийного вождения, принимая в расчет то, что другие участники дорожного движения могут совершить ошибки.

Не употребляйте алкоголь перед тем, как встать на подножку электросамокатов. Для их водителей в Германии действуют такие же ограничения, как и для автомобилистов: до 0,5 промилле. А для начинающих водителей алкоголь за рулем - вообще табу. Следует обращать внимание и на отдельный светофор для велосипедистов. Перед началом поездки обязательно проверьте тормоза, ручку скорости и сигнал торможения. Используйте наколенники, налокотники, сигнальный жилет, особенно если вы впервые за рулем электросамоката. Включайте фары и в дневное время.

Для предотвращения финансовых рисков важно знать, что у водителей электросамокатов в Германии должен быть страховой полис гражданской ответственности владельцев транспортных средств. На самокате размещается соответствующая наклейка. За езду без нее штраф составит 40 евро. А если полиция обнаружит, что на скутер вообще нет допуска, - 70 евро. С того, кто ездит там, где не положено, например, по тротуару, могут взыскать от 15 до 30 евро.

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Жизнь в Германии: какой электротранспорт предпочитают немцы

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электросамокаты С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Е-байки Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электромобили Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Е-микромобили Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электроавтобусы В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Сегвеи В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Ховерборды Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Е-мотоциклы и е-мотороллеры Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов. Автор: Наталия Королева





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